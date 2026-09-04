Imagen de los inmigrantes con la cría de delfín ya muerta.

La estampa da grima.

Y es que la polémica ha estallado en Ceuta tras la difusión de imágenes que muestran a un grupo de inmigrantes matando a una cría de delfín en la playa del Trampolín.

El hecho generó indignación entre los vecinos, que señalaron comportamientos incívicos que atentaron contra especies protegidas.

Y es que nadie olvida el agrio debate que se provocó hace doce años, en el último cuatrimestre de 2014, con las manifestaciones de varios animalistas contrarios al sacrificio del perro Excálibur que estuvo en contacto con una persona afectada por ébola.

El tuit principal, publicado por @miescano351, resume la frustración con un mensaje directo que ya circula ampliamente: ¿Dónde están ahora los animalistas de Excálibur? ¡Vean a los invasores de Ceuta matando a plena luz del día a una cría de delfín!

¿Dónde están ahora los animalistas de Excálibur? ¡Vean a los invasores de Ceuta matando a plena luz del día a una cría de delfín! pic.twitter.com/LhPqTmlacg — Luis Rioja (@miescano351) September 4, 2026

Los inmigrantes implicados forman parte de un grupo que entró en Ceuta el pasado 30 de julio de 2026.

Desde entonces, según las denuncias vecinales, han protagonizado diversos actos ilegales en la ciudad autónoma. Entre ellos destaca el manejo de una cría de delfín, que al parecer ya estaba muerta cuando la transportaron hacia las escolleras. No se alertó a las autoridades competentes, como marca la norma para especies protegidas, sino que se procedió a su traslado sin control.

Este episodio se suma a otro similar registrado en la zona del pantano, donde un inmigrante fue visto con un ave atada con bridas. Un testigo local intentó intervenir y dio aviso a la Guardia Civil, aunque el responsable huyó sin ser identificado. Ambas acciones fueron grabadas y compartidas para documentar lo ocurrido.

Reacciones en redes y entre los vecinos

El mensaje original del tuit ha puesto el foco en la doble vara de medir de algunos activistas. La frase más compartida sigue siendo la del propio post: «¿Dónde están ahora los animalistas de Excálibur?» Numerosos comentarios locales reprochan la permisividad hacia estos comportamientos y exigen mayor control sobre quienes vulneran la normativa medioambiental de la ciudad.

Vecinos de Ceuta destacan que estas conductas ponen en riesgo la fauna local y reclaman que las autoridades actúen con la misma firmeza que en otros casos. El vídeo adjunto al tuit muestra con claridad las imágenes que han alimentado la controversia.

Las respuestas al post reflejan un sentir común: la indignación por la falta de protección efectiva de las especies y la exigencia de que se aplique la ley sin excepciones a los recién llegados.