Carlos Dávila revela cuál es el verdadero temor de Pedro Sánchez con la instrucción de la jueza Tardón

Carlos Dávila lo clava.

El columnista de ‘The Objective‘ se muestra convencido en su columna de que el Gobierno de Pedro Sánchez está que no le cabe un cacahuete a martillazos con la instrucción de la jueza María Tardón por la invasión de Ceuta.

El Ejecutivo teme lo que pueda salir del puño y letra de esta magistrada de la Audiencia Nacional, tal y como cuenta en su tribuna.

Pero no tanto el informe en sí, sino que este demuestre claramente que desde La Moncloa se conocía la participación de Marruecos en ese asalto a una de las fronteras d España:

La temen. La miran de este modo porque ya han filtrado que guarda una gran cercanía con el Partido Popular. Temen su instrucción, recelan de su imparcialidad. Desde luego, se puede adelantar: la Audiencia Nacional y, más concretamente, la magistrada María Tardón van a abrir causa, lo que se llaman diligencias previas, para investigar y evaluar el informe redactado por la Inteligencia de Extranjería sobre el asalto de la ciudad de Ceuta perpetrado por no menos de 70.000 personas de procedencia inequívocamente marroquí. Tardón quiere comprobar, como asegura el propio informe, que la invasión de la ciudad española no solo fue alentada e incluso —según se dice— puede que financiada por Marruecos. El asalto se realizó gracias a la colaboración activa de los gendarmes marroquíes, algunos de uniforme y otros de paisano. Pero el Gobierno no desmiente que exista el informe, sino que el informe denuncie el papel crucial de Marruecos. Otro servicio a Mohamed.

Se asegura que las conclusiones de la jueza pueden resultar demoledoras para el Gobierno Sánchez:

En opinión de sectores cualificados de la Policía muy críticos con el (aún) ministro Marlaska, los trabajos de Tardón finalizarán, según avisan, con dos conclusiones: primera, que, con certeza, el asalto a la ciudad española pudo realizarse con el conocimiento y complicidad expresa del Reino de Marruecos y, segunda, que es lo que se conocerá al detalle, que la Policía informó a la «Superioridad», afirman, de los pormenores del informe. Este segundo punto, que está desmintiendo Sánchez, es que el informe no dice lo que el facherío dice, sino que no hay pista alguna que conduzca a Marruecos.

Dávila no descarta, incluso, que Tardón pueda acabar procesando al Ejecutivo sanchista: