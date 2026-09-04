Chema Garrido llama «neonazis y fascistas» a quienes se manifestaron por Ceuta y Paula Fraga le suelta un tremendo mandoble

Cero sorpresa.

A Chema Garrido, director de ‘El Plural‘, no le gustaron las concentraciones en favor de Ceuta.

Evidentemente, al periodista que se zampa el argumentario diario que le viene dado desde Ferraz y desde La Moncloa no podía apoyar esas muestras de adhesión con la ciudad autónoma.

Pero en su empeño por halagar y agradar a Pedro Sánchez fue más allá y se largó una serie de acusaciones contra los ciudadanos que salieron a la calle a los que llamó de todo menos bonitos:

En algunos medios los llaman sociedad civil que se manifiesta por Ceuta. En ‘El Plural‘ preferimos llamarlos neonazis y fascistas, con el objetivo de ser más precisos para explicar lo que pasa a las puertas del Congreso de los Diputados.

En algunos medios los llaman sociedad civil que se manifiesta por Ceuta. En @El_Plural preferimos llamarlos neonazis y fascistas, con el objetivo de ser más precisos para explicar lo que pasa a las puertas del Congreso de los Diputados. https://t.co/MPYn15DbiM — Chema Garrido (@JoseMGarrido) September 2, 2026

Paula Fraga, abogada y colaboradora en varios medios de comunicación, que también asistió a la manifestación que había en el Congreso de los Diputados, contestó con una buena parrafada al bocazas de ‘El Plural’:

Debería darte vergüenza llamarte periodista mientras te arrodillas al poder que deberías estar fiscalizando. Difundes sus narrativas para criminalizar a los miles de ceutíes y compatriotas que, en una manifestación ejemplar, los acompañamos en el Congreso de los Diputados. Racistas infames y progres cuya ideología es fingir que son las mejores personas estáis encantados de haberos conocido, existís por retroalimentación, para seguir espoleando la confrontación y polarización entre españoles que os observamos espantados y cansados.