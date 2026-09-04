Daniel Sirera (PP) desvela a Alfonso Rojo los planes electorales de Sánchez el próximo año

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Como lo presenta el director de Periodista Digital, es un tipo inasequible al desaliento: «un constitucionalista tenaz que quiere devolver Barcelona a la normalidad«.

Daniel Sirera es uno de esos políticos que conocen Cataluña desde dentro y que llevan décadas defendiendo, sin demasiados complejos, una idea muy concreta: Cataluña puede conservar su personalidad sin romper sus vínculos con España, y Barcelona puede volver a ser una gran capital europea sin resignarse al deterioro, la inseguridad o la asfixia fiscal.

Abogado y político de larga trayectoria, ha pasado por el Parlament de Cataluña, el Senado y el Ayuntamiento de Barcelona.

Fue presidente del PP catalán entre 2007 y 2008 y actualmente encabeza el grupo popular en el consistorio barcelonés. Su experiencia institucional le proporciona una ventaja poco habitual: conoce la política catalana anterior al procés, vivió en primera línea el crecimiento del nacionalismo y ahora participa en la batalla por recuperar electoralmente Barcelona para el constitucionalismo.

Sirera representa además un PP catalán con un discurso bastante más nítido que el de otras épocas.

Seguridad, vivienda, impuestos, movilidad, comercio y recuperación del espacio público forman el núcleo de su propuesta. Su mensaje intenta conectar especialmente con las clases medias, comerciantes y vecinos que consideran que Barcelona ha perdido parte de la seguridad, vitalidad económica y libertad urbana que caracterizaron a la ciudad.

Y tiene una ambición que ya no oculta. Ante las municipales de 2027 ha afirmado: «Quiero ser alcalde» y sostiene que, incluso si no consigue la alcaldía, ha llegado el momento de que el PP entre en el gobierno municipal.

Sus declaraciones y propuestas más destacadas y recientes

«Quiero ser alcalde». Sirera plantea 2027 no como una campaña testimonial, sino como una oportunidad para que el PP dispute el gobierno de Barcelona. Y añade que, si no logra la alcaldía pero sus concejales son decisivos, quiere entrar en el Ejecutivo municipal. «Barcelona necesita recuperar un punto canalla». Es probablemente una de sus frases con más gancho. Reivindica aquella Barcelona abierta, cosmopolita, mediterránea, divertida y segura que alcanzó su gran proyección internacional alrededor de los Juegos Olímpicos de 1992. Más Guardia Urbana. Entre sus propuestas está incorporar 1.000 guardias urbanos más, colocando la seguridad como una de sus grandes prioridades políticas. También ha criticado duramente la coordinación entre Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra. Duro diagnóstico sobre la delincuencia. Sirera sostiene que las políticas municipales han convertido Barcelona en «la ciudad más insegura de España» y maneja como argumento político la cifra de unos 480 delitos diarios. Guerra a la ocupación ilegal. El pasado 20 de agosto acusó directamente a Collboni de ser «cómplice» de la ocupación de Can Vies. Exigió recuperar el inmueble municipal y destinarlo legalmente a las necesidades del barrio: «Cuando un gobierno tolera durante años la ocupación de un edificio municipal […] deja de ser pasividad y se convierte en complicidad política». Rebaja fiscal. Ha planteado una reducción del IBI de hasta el 40%, dentro de un discurso dirigido a aliviar lo que considera una presión fiscal excesiva sobre familias, propietarios y actividad económica. Construir mucha más vivienda. Frente a las restricciones actuales, apuesta por aumentar la oferta y ha defendido desarrollar 15.300 viviendas en el 22@. Considera que la obligación de reservar el 30% para vivienda protegida ha contribuido a paralizar nueva construcción y pide eliminarla. Contra la política anti-coche. Propone modificar la configuración de Consell de Cent para permitir nuevamente la circulación de vehículos y pone Enric Granados como posible modelo. Es crítico con buena parte de la transformación de movilidad heredada de Colau. Defensa del turismo como motor económico. Sirera recuerda que el turismo representa aproximadamente el 15% del PIB de Barcelona y considera contraproducente perseguirlo mediante tasas y prohibiciones. Contra la subida de las tasas turísticas. Califica la estrategia de elevar la presión fiscal sobre cruceristas de «error gigantesco» y advierte de que expulsar cruceros, pisos turísticos u hoteles puede trasladar el negocio a otros municipios sin reducir necesariamente la saturación de Barcelona. Inmigración «legal y ordenada». Su posición pasa por vincular la inmigración a la legalidad, el empleo y la integración, al tiempo que reclama acabar con los asentamientos irregulares de la ciudad. Collboni como continuador de Colau. Una de sus tesis políticas más repetidas es que el socialista no ha roto realmente con el modelo anterior. En julio llegó a decir: «Voy por los barrios y la gente todavía cree que en Barcelona gobierna Colau». Collboni, «delegado» de Illa y Sánchez. Sirera acusa al alcalde de anteponer la disciplina socialista a los intereses municipales: «Barcelona no necesita un delegado, sino un alcalde preocupado por la seguridad, la movilidad y el acceso a la vivienda». Una Barcelona donde resulte fácil emprender. Resume su filosofía municipal con una imagen sencilla: quiere una ciudad «donde montar un negocio sea cuestión de horas, no de meses». Su gran mensaje para 2027: recuperar una Barcelona segura, limpia, abierta, económicamente dinámica y orgullosa de volver a competir entre las grandes ciudades europeas, contraponiéndola al modelo Colau-Collboni.

Este viernes 4 de septiembre de 2025 charla con Alfonso Rojo en el marco del programa Tiempo de hablar, donde pasa revista a la convulsa actualidad política del momento.