¡Operación Begoña! ¡Las claves!

La causa judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sigue generando tensiones en el Ejecutivo y se ha consolidado como un quebradero de cabeza adicional para La Moncloa. En los últimos meses, el proceso ha avanzado hacia un juicio con jurado popular, lo que mantiene viva la presión política y mediática sobre el entorno del presidente. El juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral en junio de 2026 contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Impuso medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, argumentando un posible riesgo de fuga. Estas medidas afectaron también a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

En julio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el envío a juicio con jurado, pero redujo los cargos a dos: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Archivo las acusaciones de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y levantó las medidas cautelares, permitiendo la devolución del pasaporte. El tribunal consideró que existen indicios suficientes, incluyendo la posible “presión moral” derivada de su condición de esposa del presidente, para continuar el procedimiento.

El caso, que se arrastra desde 2024 y ha sufrido múltiples correcciones de la Audiencia al juez instructor, se perfila como una fuente de desgaste adicional para Sánchez. Mientras el Ejecutivo intenta desviar el foco hacia otras cuestiones de gobierno, la necesidad de proteger a Gómez ante un posible juicio con jurado popular se impone como una prioridad interna en La Moncloa, alimentando las críticas de la oposición sobre un supuesto blindaje familiar. El calendario judicial y las peticiones de condena mantienen el asunto en primer plano, complicando la agenda del presidente.

Para analizar esta y otras cuestiones de calado, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este viernes 4 de septiembre.