Marcos de Quinto y Afra Blanco revolucionan el plató de Susanna Griso: “Se pone a hacer caritas de payasa”

El plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) se ha convertido este jueves 4 de septiembre de 2026 en un campo de batalla verbal entre el empresario Marcos de Quinto y la sindicalista Afra Blanco.

Lo que empezó como un debate sobre la crisis migratoria en Ceuta terminó en una tensa bronca personal que obligó a Susanna Griso a intentar poner orden.

Todo saltó cuando la presentadora dio la palabra a Afra Blanco para valorar los informes del CENIF. La colaboradora interrumpió de golpe la dinámica del debate y se dirigió directamente a su compañero de mesa: «Lamento tener que romper la dinámica del debate. He pasado todo el verano criticando la gestión de esta crisis, pero, Marcos, qué elegante te presentas aquí hoy, ¿eh?». Y añadió, sin miramientos: «Supongo que la valentía y la gallardía se la ha dejado en el fondo de un botellín, en ese yate». La alusión iba dirigida a la participación de De Quinto en la conocida como “Armada de la Solidaridad” que se desplazó a Ceuta.

Afra Blanco no se detuvo ahí. Denunció que el empresario la ataca de forma habitual en redes sociales y que se apoya en sus seguidores para insultarla: «Se dedica a insultar, denigrar y dejar en las redes sociales. Se apoya en sus seguidores para llamarte payasa, insultarte, denigrarte…». La sindicalista reclamó además una disculpa pública o privada que, según ella, nunca ha llegado.

Marcos de Quinto respondió con contundencia y soltó la frase demoledora:«Continuamente, cuando yo intervengo en este programa, ella se pone a hacer caritas de payasa. Es una cosa que me disgusta».

El empresario preguntó a Blanco por los fondos de UGT en Andalucía: «¿Habéis devuelto los de la UGT los 40 millones que robasteis al fondo de parados en Andalucía y que está firme por sentencia del Tribunal Supremo?». Afra Blanco exigió entonces que retirara «cada una de las palabras» que le había dedicado y aseguró que ella nunca le había faltado al respeto. De Quinto se negó y le afeó su tono bronco: «Afra, que eres una broncas, estás a broncas con todo el mundo».

El cruce de acusaciones subió de tono hasta que Susanna Griso intervino para pedir que no se descalificaran. Aun así, la tensión se mantuvo en el aire durante el resto de la tertulia.