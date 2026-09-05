Los 10 temas que agitan política y periodismo en España este sábado 5 de septiembre de 2026: Ceuta, calor extremo...

1. POLÍTICA · MIGRACIÓN

La crisis de Ceuta desborda al Gobierno y monopoliza la conversación pública

La crisis migratoria y de seguridad en Ceuta, desencadenada por la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos los días 30 y 31 de julio, sigue siendo hoy, sábado por la mañana, el gran tema que ocupa portadas, tertulias y redes en España. En las últimas 24 horas, distintos frentes han alimentado el pico de atención: el Gobierno mantiene desplazados equipos en la ciudad autónoma y ha empezado a levantar dispositivos de acogida temporal, especialmente para mujeres con hijos en situación de vulnerabilidad, mientras defiende su gestión ante la presión de la oposición. La crisis se ha reactivado informativamente ayer viernes, con nuevas críticas desde gobiernos autonómicos del PP —que hablan de “descomposición” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y exigen el retorno inmediato de quienes han entrado de forma irregular— y con la difusión de análisis internacionales que subrayan que el episodio sigue pesando sobre la imagen del Gobierno en Europa. Todo ello mantiene hoy la cuestión de Ceuta como eje de la agenda política y mediática, con impacto directo en encuestas, en la narrativa de la “fragilidad” del Ejecutivo y en el debate sobre fronteras, seguridad y relación con Marruecos.

2. POLÍTICA · PARTIDOS

Feijóo y el PP convierten Ceuta en bandera para abrir el curso político

El arranque del curso político del Partido Popular este fin de semana se cruza de lleno con la crisis de Ceuta y se ha convertido, desde ayer y de cara a hoy, en uno de los focos informativos más seguidos. Este sábado, Alberto Núñez Feijóo interviene en el acto de inicio del curso del PP de Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso, después de que ayer viernes aprovechara otro encuentro en Andalucía para llamar a transformar la “rabia” por lo ocurrido en Ceuta en “esperanza” para “echar” a Pedro Sánchez de La Moncloa. Los preparativos del acto de hoy en Getafe y los mensajes adelantados por la dirección popular se han viralizado en redes, mezclando la crítica a la gestión de la crisis migratoria con la polémica del ático adquirido por el Gobierno madrileño, y consolidando la idea de que el PP quiere que Ceuta sea el símbolo del desgaste del Ejecutivo. La simultaneidad de mítines, declaraciones autonómicas y movilizaciones de simpatizantes mantiene esta combinación de Ceuta y apertura de curso político como uno de los hilos más comentados en el ecosistema político y periodístico español.

3. POLÍTICA · PARTIDOS · IZQUIERDA

Podemos e Izquierda Unida redefinen estrategia en plena tensión con el Gobierno

Mientras el foco mediático se concentra en Ceuta y el PP, la izquierda también mueve ficha este sábado con reuniones internas que se han colado en la agenda de la prensa y en las búsquedas políticas. Hoy por la mañana se reúne en Madrid el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el máximo órgano de dirección entre asambleas, en un encuentro en el que Ione Belarra abre el debate sobre la estrategia del partido en el nuevo curso político. En paralelo, Izquierda Unida celebra una cita con sus coordinadores federales para analizar actuaciones de cara a los próximos meses. Estas reuniones se contextualizan por informaciones de ayer que apuntan a tiras y aflojas entre el Gobierno, Podemos y Junts, y por la parálisis en la negociación del decreto de vivienda en plena crisis de Ceuta, según adelantaba la prensa vespertina del viernes. El hecho de que ambas formaciones reordenen hoy su hoja de ruta, con la crisis migratoria y los presupuestos en el horizonte, alimenta el debate sobre la configuración del espacio a la izquierda del PSOE y genera titulares cruzados en medios y redes.

4. POLÍTICA · GOBIERNO · PRESUPUESTOS

La incógnita de los Presupuestos se agudiza tras las advertencias de esta semana

En las últimas 24 horas, varias piezas en la prensa y en agencias han reiterado que el Gobierno mantiene su compromiso de presentar el proyecto de Presupuestos para el próximo año, pero sin aclarar si cumplirá el plazo constitucional que vence en pocas semanas ni cómo obtendrá apoyos suficientes en las Cortes. Este contexto, sumado a la tensión con socios parlamentarios por la gestión de Ceuta y por medidas sociales, ha convertido hoy la cuestión presupuestaria en uno de los asuntos que más preocupan a analistas y redacciones de política. Ayer viernes se celebró un Consejo de Política Fiscal y Financiera rodeado de tensión, con comunidades del PP rechazando el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo y la Comunidad de Madrid anunciando que no acudiría e invitando al resto de autonomías a seguir su camino. Esa escalada ha disparado hoy las interpretaciones sobre la capacidad del Gobierno para sacar adelante unas cuentas que deberán reflejar el coste de la crisis migratoria, la respuesta a la ola de calor y la agenda social; el tema ocupa análisis en portadas digitales y espacios de opinión desde primera hora de la mañana.

5. POLÍTICA · MIGRACIÓN · RELACIONES EXTERIORES

El papel de Marruecos en la crisis de Ceuta entra de lleno en el debate público

En las últimas horas se ha intensificado la discusión sobre el rol de Marruecos en la crisis de Ceuta, con declaraciones de dirigentes de distintos partidos que han subido el tono y han alimentado el interés informativo. Ayer viernes, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento capitalino, Rita Maestre, acusó al PSOE de reconocer “con retraso” la vinculación de las autoridades marroquíes con lo ocurrido en la frontera y reivindicó que su formación señaló esa responsabilidad desde el primer momento. A ello se suman análisis internacionales publicados este viernes que recuerdan que Pedro Sánchez, en una sesión extraordinaria ante el Parlamento, defendió la gestión del Gobierno y al mismo tiempo admitió “deficiencias” en el lado marroquí de la frontera. Este cruce de mensajes ha tenido eco hoy, con la cuestión de si se produjo o no una “dejadez” deliberada en Rabat y qué margen tiene Madrid para presionar diplomáticamente. El tema se entrelaza con debates sobre soberanía, acuerdos económicos y la propuesta de un “modelo canario” para Ceuta y Melilla anunciada por el propio Sánchez, y alimenta análisis en columnistas y en programas de debate político.

6. POLÍTICA · ECONOMÍA · UE

Sánchez abre la vía del “modelo canario” para transformar la economía de Ceuta y Melilla

Las informaciones publicadas ayer viernes sobre la propuesta de Pedro Sánchez de adaptar para Ceuta y Melilla un “modelo canario” dentro de la Unión Europea han marcado uno de los giros más comentados de la semana y siguen hoy en la agenda. El presidente del Gobierno planteó en su última comparecencia en el Congreso avanzar hacia la integración de ambas ciudades en la unión aduanera, solicitar que Bruselas las reconozca como regiones ultraperiféricas (RUP) y lograr una presencia permanente en el Comité Europeo de las Regiones. Expertos y medios han subrayado desde ayer que este cambio exigiría unanimidad de los Veintisiete y una reforma de tratados, lo que abre un horizonte complejo y de largo recorrido. En la mañana de este sábado, la propuesta se analiza como posible respuesta estructural a la fragilidad económica de las ciudades autónomas y como herramienta política para mostrar iniciativa tras la crisis migratoria. El debate sobre fiscalidad especial, atracción de inversiones y blindaje europeo de las fronteras se mezcla con la discusión sobre el coste político de la crisis y refuerza la centralidad de Ceuta en la agenda.

7. POLÍTICA · OPINIÓN PÚBLICA

Las movilizaciones “Todos somos Ceuta” y el uso del malestar como arma electoral

La oleada de concentraciones celebradas el pasado miércoles en apoyo a Ceuta, apoyadas por el PP y Vox y convocadas desde la Federación Española de Municipios y Provincias, ha seguido generando eco informativo y político en las últimas 24 horas. Ayer viernes, dirigentes autonómicos como Carolina España, vicepresidenta de la Junta de Andalucía, reivindicaron las marchas como prueba del hartazgo ciudadano y las utilizaron para acusar al Gobierno de “no decir la verdad” sobre lo ocurrido. En paralelo, Feijóo celebró en Málaga un acto informal de inicio de curso del PP andaluz en el que insistió en canalizar la “rabia” por Ceuta hacia una “esperanza” de cambio de Gobierno. Este relato ha calado en redes y en tertulias políticas, que hoy sábado siguen discutiendo hasta qué punto esas movilizaciones suponen un punto de inflexión en la percepción pública de la crisis y cómo se combinan con críticas desde otras comunidades, como Extremadura, cuyo gobierno garantizó ayer apoyo a Ceuta pero señaló al Ejecutivo central como responsable de la política migratoria. El uso de la emoción colectiva, el lenguaje bélico (“ataque a la soberanía nacional”) y la idea de invasión vuelven a estar en el centro del análisis mediático de primera hora.

8. POLÍTICA · CLIMA · SOCIEDAD

Ola de calor histórica y avisos meteorológicos reavivan el debate climático

El calor extremo registrado estos días, con récords y avisos en buena parte del país, se ha consolidado desde ayer como otro gran tema transversal en medios y búsquedas, con impacto también en la lectura política de la actualidad. El viernes se alcanzaron 45,7 ºC en El Granado (Huelva), igualando el récord de un mes de septiembre en España y marcando la temperatura más alta del año en el país, según la agencia meteorológica. En Barcelona se superaron los 34 ºC, rebasando registros históricos para la ciudad en estas fechas. Para hoy sábado, la previsión apunta a que el calor seguirá siendo protagonista en casi todas las regiones, con avisos por altas temperaturas y algunos chubascos en el noroeste, mientras se espera que los termómetros desciendan ligeramente a partir del domingo. Estos datos sostienen titulares sobre “verano interminable”, presión sobre sistemas sanitarios y laborales y necesidad de políticas de adaptación. Medios regionales, como los de Canarias y Cataluña, detallan desde ayer la combinación de calor, calima y posibles tormentas que condiciona la vida cotidiana y la planificación institucional, y la cuestión climática se cuela como telón de fondo en debates sobre infraestructuras, energía y vulnerabilidad social.

9. POLÍTICA · JUSTICIA INTERNACIONAL

Protestas en apoyo al millonario detenido en Ibiza y reclamado por EEUU

Durante la tarde de ayer viernes y con convocatorias previstas también para hoy, han cobrado fuerza las concentraciones en varias ciudades españolas en apoyo al multimillonario estadounidense James “Fergie” Cox Chambers Jr, detenido en Ibiza y reclamado por Estados Unidos por presunta financiación del grupo terrorista Hamás. Para este sábado se han anunciado actos en Madrid, Barcelona, Sevilla y Murcia, con especial foco en la Puerta del Sol madrileña. La combinación de celebridad, acusaciones de terrorismo y reclamación de extradición ha disparado el interés mediático en las últimas horas, situando el caso en la intersección entre política exterior, justicia internacional y libertades civiles. Las crónicas de ayer describían el perfil del empresario, los argumentos de su defensa y las posiciones de colectivos que denuncian una persecución política, lo que ha alimentado hoy debates en radios y plataformas digitales sobre el papel de la Audiencia Nacional, la cooperación judicial con EEUU y la gestión pública de casos de alto impacto simbólico.

10. POLÍTICA · EVENTOS · CIUDAD

Madrid afina el dispositivo de seguridad para el futuro Gran Premio de Fórmula 1

Aunque con menos peso que Ceuta o la ola de calor, la preparación del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid ha ganado visibilidad en las últimas 24 horas gracias a los contactos institucionales de ayer. El viernes se celebró una reunión técnica entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno para avanzar en el plan de seguridad y emergencias ligado a la cita, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reclamó “cooperación y lealtad institucional” para que el despliegue salga adelante. Ese gesto se ha interpretado hoy como movimiento para atajar tensiones previas y garantizar que un evento de alto impacto económico y mediático no se vea contaminado por el clima político nacional. La planificación del circuito urbano, las inversiones y el impacto sobre la ciudad están generando análisis en la prensa local y deportiva, mientras se discute cómo combinar grandes eventos internacionales con una capital marcada por la polémica política y por los efectos de la ola de calor sobre la movilidad y el espacio público.