Las 10 tendencias virales en España este sábado 5 de septiembre de 2026 : fútbol, videojuegos, novedades tecnológicas...

1. DEPORTES · FÚTBOL

Huijsen y Arda Güler marcan el pulso del mercado

La jornada arranca con los nombres de Huijsen y Arda Güler en lo más alto de las búsquedas, impulsados por rumores de traspasos y posibles alineaciones para el fin de semana. Los aficionados debaten desde primera hora sobre su rendimiento reciente y las opciones de los clubes españoles que los siguen de cerca, con hilos y memes que se multiplican desde anoche.

2. DEPORTES · FÚTBOL

Betis y Real Madrid centran la atención en La Cartuja

El partido entre Real Betis y Real Madrid concentra miles de menciones, con La Cartuja como escenario principal. Los usuarios comparten reacciones en directo sobre jugadas clave y decisiones arbitrales, mientras el hashtag #RealBetisRealMadrid y referencias a Hernández Hernández suman picos desde la madrugada.

3. ENTRETENIMIENTO · GAMING

Zelda y Nintendo Direct generan expectación

El universo de Zelda y el anuncio de un nuevo Nintendo Direct acaparan la atención de la comunidad gamer. Los posts destacan posibles novedades y filtraciones que circularon anoche, con vídeos y reacciones que se viralizan entre los más jóvenes y coleccionistas.

4. DEPORTES · BALONCESTO

#FIBAWWC y el interés por la selección femenina

El hashtag #FIBAWWC revive el interés por la selección española de baloncesto femenino, con debates sobre el próximo partido y el rendimiento de las jugadoras. La conversación se intensifica esta mañana con clips y análisis compartidos en tiempo real.

5. TECNOLOGÍA · MÓVILES

iPhone 17 y las expectativas de Apple

Las primeras filtraciones sobre el iPhone 17 despiertan curiosidad entre los usuarios de tecnología. Los posts analizan posibles mejoras y precios, con hilos que se extienden desde ayer por la tarde y generan comparaciones con modelos anteriores.

6. POLÍTICA · TERRITORIAL

Cataluña y Canarias en el centro del debate

El tándem Cataluña y Canarias aparece en las tendencias por declaraciones y acuerdos recientes que afectan a ambas comunidades. Los usuarios debaten las implicaciones económicas y sociales desde primera hora, con referencias cruzadas que alimentan la conversación.

7. ENTRETENIMIENTO · TV

#TEM4S y #VueltaRTVE animan la programación

Los programas #TEM4S y #VueltaRTVE3S/#VueltaRTVE4S mantienen su tirón entre el público televisivo. Las reacciones a los últimos episodios y presentadores como Patricia Pardo circulan con memes y opiniones desde anoche.

8. SOCIEDAD · ANIMALES

PACMA y la defensa de los derechos animales

El partido PACMA suma visibilidad por campañas y noticias recientes sobre protección animal. Los mensajes de apoyo y críticas se multiplican esta mañana, con usuarios compartiendo vídeos y peticiones que ganan tracción.

9. TECNOLOGÍA · AUTOMOCIÓN

SEAT y las novedades del sector

La marca SEAT aparece vinculada a posibles lanzamientos y actualizaciones del mercado automovilístico. Los posts destacan modelos y estrategias que se comentan desde ayer, atrayendo tanto a entusiastas como a inversores.

10. DEPORTES · CICLISMO

Wout van Aert y el interés por el ciclismo

El ciclista Wout van Aert genera menciones por su participación en competiciones recientes. Las reacciones y previas de carrera se comparten desde la madrugada, sumándose al ambiente deportivo del día.