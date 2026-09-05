Antonio R. Naranjo: El socialista Sánchez, un traidor a las órdenes de Mohamed

Antonio R. Naranjo, periodista, titula hoy su artículo en El Debate de esta manera: Antonio R. Naranjo: Sánchez, un traidor a las órdenes de Mohamed.

Desde el primer párrafo sostiene una tesis contundente: el presidente del Gobierno parece actuar como si representara a Marruecos en España, mostrándose más atento a los intereses de Mohamed VI que a las necesidades de la ciudadanía y a las responsabilidades propias de un jefe de Estado en medio de una crisis que afecta a Ceuta y Melilla.

Este artículo, publicado el 5 de septiembre de 2026, surge en un clima de creciente tensión en la frontera sur y de acusaciones de traición que han permeado desde el debate político hasta la opinión pública.

La columna se fundamenta en una idea central: Sánchez no solo habría permitido una acción hostil; también estaría gestionándola políticamente para encubrirla, atenuarla y transformarla en un relato humanitario.

A esta visión, Naranjo contrasta la percepción de un país que considera la crisis como un acto bélico orquestado desde el palacio en Rabat y ejecutado con precisión en suelo español.

La tesis de la complicidad y el enemigo exterior

Pronto, el texto se adentra en el tema y señala directamente la responsabilidad del presidente en relación con las acciones de Marruecos. Uno de los fragmentos más significativos, que el autor utiliza como eje de su argumentación, dice así:

“Da igual cuándo supiera que la responsabilidad es de Marruecos: ahora que lo sabe ya, sigue siendo cómplice del enemigo”

Esta frase encapsula la acusación: no se discute solo cuándo tomó conocimiento de la operación, sino qué ha hecho después de ello. Según Naranjo, la actitud de Pedro Sánchez tras reconocer que el origen de la crisis radica en la decisión de Mohamed VI es lo que le convierte en cómplice, al no activar una respuesta adecuada y optar por un discurso que minimiza la agresión.

Para respaldar esta idea, el articulista plantea una serie de preguntas retóricas que funcionan como un interrogatorio político al presidente. Es uno de los pasajes más densos del texto, donde se entrelazan sospecha, recriminación y un retrato de vulnerabilidad:

“¿Por qué no lo hace? ¿Qué sabe Mohamed de él como para que Sánchez se inmole públicamente en su favor, se gane a pulso el título de traidor y no pueda obtener ninguna ganancia política de ello? ¿Por dónde le tienen pillado para que su preferencia sea desencadenar, al fin, una respuesta social masiva que ninguno de sus múltiples escándalos previos había logrado provocar y ahora parece imparable? ¿A qué teme como para que su mejor carta, ante las evidencias de su complicidad con un acto bélico, sea atacar a quienes intentaron ayudarle a prevenirlo y revertirlo?”

En estas líneas, Naranjo sugiere que tras la postura de Sánchez podría ocultarse información comprometedora en manos de Mohamed VI, una especie de presión que explicaría la entrega política del presidente a las prioridades de Rabat y su hostilidad hacia quienes, dentro de España, buscan activar respuestas institucionales.

Para captar el enfoque del autor, es relevante señalar tres ejes que fundamentan la columna:

La idea de Sánchez como rehén tanto externo de Marruecos como interno de sus socios independentistas y abertzales.

como rehén tanto externo de como interno de sus socios independentistas y abertzales. La acusación de haber transformado una acción hostil en un “accidente” o en un problema humanitario, desmantelando su enfoque estratégico.

en un “accidente” o en un problema humanitario, desmantelando su enfoque estratégico. La confrontación entre la firmeza hacia aliados o instituciones españolas y la suavidad con el régimen de Mohamed VI.

La comparación con el Rey y la Guardia Civil

En otra sección del artículo, Naranjo establece una comparación que subraya las prioridades del presidente. El fragmento más contundente en este sentido dice así:

“Sánchez ha sido más duro con Felipe que con Mohamed, más sensible con los invasores que con los invadidos y más contundente contra nuestros policías que contra sus homólogos marroquíes, ejecutores de un plan que venía de palacio y palacio utiliza ahora para coronar la invasión con el desalojo definitivo de los ceutíes, de los melillenses y si se pudiera de los canarios.”

Aquí, el nombre del Rey Felipe VI se convierte en un símbolo de contraste: el jefe del Estado se presenta como el último bastión institucional, mientras que el presidente es visto, en la mirada de Naranjo, como alguien que socava ese bastión al alinearse con los intereses de un vecino que tiene aspiraciones declaradas sobre Ceuta, Melilla e incluso sobre las Islas Canarias. La referencia a “nuestros policías” alude al papel de la Guardia Civil y de los cuerpos de seguridad, que, según el autor, han sido maltratados por el Gobierno en su narrativa de la crisis.

Esta sección refuerza la percepción de que la política exterior y la seguridad nacional se estarían tratando con mayor cuidado hacia la sensibilidad del régimen marroquí que a la defensa de los ciudadanos españoles afectados por los asaltos y los cambios de control en la frontera.

Traición, rehenes y destrucción de España

El cierre de la columna aglutina la acusación más severa y la transforma en un concepto político. Naranjo se centra en el término “traidor” y lo vincula a una disyuntiva aún más sombría:

“Cuando uno prefiere pasar por un traidor, es porque la otra opción es aún peor. No hace falta saber la causa exacta para concluir que Pedro Sánchez trabaja para Marruecos, que es tan rehén de Mohamed como lo es aquí de Otegi, Puigdemont y Junqueras, y que, para evadir las consecuencias inevitables de su traición, solo puede intentar destruir definitivamente España.”

En este fragmento, la columna entrelaza la presión exterior de Marruecos con la dependencia interna de figuras como Arnaldo Otegi, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que simbolizan la fragmentación territorial y el cuestionamiento del proyecto común de España. El verbo “destruir” se usa como resumen de un proceso político en el que las concesiones a estos actores y a Mohamed VI formarían parte de una misma estrategia de supervivencia personal.

El texto culmina la acusación haciendo referencia directa a la obligación de un presidente en términos de defensa y respuesta ante una agresión:

“Un presidente decente ya hubiera activado la respuesta ante una acción hostil como esta: él ha preferido estar con los enemigos y, eso sí, que parezca un accidente.”

A través de esta afirmación, Naranjo refuerza la idea de que la crisis no es un evento aislado, sino la manifestación de una pauta política en la que el Gobierno se alinea con quienes han fomentado o facilitado el ataque, mientras disimula las consecuencias ante la opinión pública.

El tono y el “animal político”

Más allá de lo que dice explícitamente sobre Pedro Sánchez y Mohamed VI, la columna de Antonio R. Naranjo deja entrever aspectos curiosos sobre cómo se presenta al presidente como un “animal político”. El texto lo describe como una figura capaz de soportar ser llamado traidor con tal de evitar una alternativa que podría ser aún más perjudicial para él, un líder que habría convertido la resistencia a la presión judicial y social en su entorno habitual.

En esta imagen aparecen características que rara vez se destacan en los análisis más fríos: su capacidad de resistencia, su inclinación por el riesgo máximo y su convivencia diaria con la realidad de que una parte de la sociedad lo visualiza como rehén de intereses ajenos a los de España. En la perspectiva que se desprende del artículo, ese “animal político” no es solo un estratega, sino un personaje atrapado en su propia narrativa, avanzando entre la sospecha continua y la necesidad de gobernar un país que, según el texto, ya ha comenzado a reaccionar en las calles.