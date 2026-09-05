Eduardo Inda: El secuestramenores Pedro Sánchez

En su columna de hoy en La Razón, Eduardo Inda, director de OKDiario, aborda la crisis de los menas en Ceuta y su conexión con Marruecos.

Presenta una acusación contundente: el presidente de Gobierno estaría gestionando la situación como un secuestro político a gran escala. Este texto se lanza en un clima de tensión migratoria y desconfianza hacia la política fronteriza del Ejecutivo, sin que el autor baje el tono en ningún momento.

Desde el principio, Inda plantea una tesis combativa y nítida: el Gobierno de Pedro Sánchez estaría ignorando intencionadamente las solicitudes de Rabat para repatriar a los menores marroquíes que han llegado a Ceuta. Según él, esta actitud podría llevar a una crisis que pondría en peligro el propio Estado de bienestar y empujaría a España hacia la catalogación de Estado fallido. La columna hace las veces de un alegato que mezcla elementos políticos y morales sobre cómo está manejando el Gobierno la frontera sur.

La tesis central: de la crisis de Ceuta al “secuestramenores”

Con su primera frase Inda formula la pregunta que articula su crítica, convirtiéndola en un reproche directo al Gobierno: «Por qué nos empecinamos en tenerlos entre nosotros cuando el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reclamó el 10 de agosto su «inmediata repatriación»». A partir de allí, su argumentación se despliega en torno a tres pilares: la responsabilidad política del Gobierno, la dimensión jurídica y moral de la protección a los menores y la presión que, según él, soporta el sistema social español.

El periodista destaca que la crisis de los menas en Ceuta no es simplemente un asunto de acogida; es un reflejo de algo más profundo: una política migratoria que, según su análisis, se ha adaptado a los intereses del reino alauí mientras se desatienden las repercusiones internas. Para respaldar su punto de vista, Inda subraya el silencio del Gobierno ante la exigencia marroquí: «Increíblemente, o no, el Gobierno de Pedro Sánchez dio la callada por respuesta. Ni entonces ni después, ni ahora». Esta secuencia temporal –entonces, después, ahora– acentúa la noción de una omisión persistente.

En su análisis, se pueden organizar las afirmaciones de Inda en tres puntos clave:

El Ejecutivo habría pasado por alto una petición clara y formal de Marruecos para repatriar a los menores.

para repatriar a los menores. Este silencio se integraría, según el autor, en una especie de vasallaje político más amplio de Sánchez ante Mohamed VI .

ante . Las consecuencias internas, advierte Inda, se traducirían en un deterioro del sistema de acogida y del mismo Estado de bienestar, que él describe al borde del colapso.

El vasallaje y la implosión del Estado

El momento más contundente de la columna emerge cuando Inda asocia la gestión de los menas con un presunto plan de desmantelamiento nacional. En uno de sus párrafos más incisivos, afirma: «Lo cual demuestra que, más allá del vasallaje que el marido de la biprocesada Begoña Gómez rinde a Mohamed VI, su fin último es cargarse España, hacerla literalmente invivible, que acabe implosionando para convertirse en un Estado fallido». Aquí, el periodista enlaza varias acusaciones que trascienden el caso específico de Ceuta, proyectándose sobre el conjunto de la acción gubernamental.

La glosa de esta sección revela cómo Inda interconecta:

La figura personal del presidente, incluyendo referencias a su círculo familiar.

La dependencia de España respecto al reino de Marruecos , acentuada por episodios como Pegasus y las crisis en la frontera.

respecto al reino de , acentuada por episodios como y las crisis en la frontera. El concepto de “Estado fallido”, un término habitualmente asociado a naciones en crisis severa, que él emplea como una advertencia sobre la dirección política actual.

Sin abandonar ese tono, el columnista caracteriza a Sánchez como «caudillo de este Frente Popular 2.0», evocando una referencia histórica que busca vincular la dinámica política actual con las tensiones del pasado. En este punto, su análisis enfatiza el uso de la historia como un recurso retórico potente para dramatizar el presente.

Menores, padres y derecho internacional

En el desarrollo del artículo, Inda introduce un plano jurídico y ético que fortalece su imputación de “secuestro”. La frase que elige para ilustrar esta dimensión es contundente: «La moraleja de todo lo que está ocurriendo con los menas de Ceuta es que Sánchez es el autor intelectual de un secuestro de menores a gran escala». A partir de esta afirmación, recurre a dos fuentes: una cita política y un marco legal internacional.

Por una parte, incorpora la voz de Santiago Abascal, líder de Vox, como patriota que respalda su señalamiento sobre el futuro de los menores: «Como apunta recurrentemente Santiago Abascal, los niños, menas incluidos, tienen que estar con sus padres. De primero de humanidad. Purito sentido común». La glosa de esta declaración destaca el uso de un argumento simple y directo: el interés superior del niño se asocia a la reunificación familiar, sin mayores consideraciones.

Por otro lado, acude a normativa internacional para sustentar su crítica: «La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño establece su derecho a vivir con sus padres salvo, claro está, resolución judicial en contra por abusos o maltrato». Con esta referencia, Inda contextualiza la actuación del Gobierno dentro de un marco legal global que prioriza ese vínculo. El contraste que establece es claro: mientras el derecho internacional promueve la vida en familia, la política española, según él, mantiene a los menores distantes de sus padres.

En la glosa de esta sección, se pueden resumir los argumentos esenciales:

La norma internacional se utiliza como respaldo para afirmar que la situación actual pisotea el “espíritu” de la Convención.

El Gobierno se presenta como un obstáculo que interfiere entre los menores y sus padres, teniendo a Sánchez como el responsable último.

La dimensión moral resulta reforzada con expresiones como “de primero de humanidad” y “purito sentido común”, que intentan acercar el debate al lector común.

El coste futuro y la sombra de la reagrupación

Hacia el final del texto, Inda presenta un elemento que proyecta la crisis hacia el futuro: la reunificación familiar y su incidencia en el sistema social. El párrafo que resume esta idea es explícito: «Por cierto: que nadie olvide que estos chavales gozan del derecho a traerse a toda la familia cuando cumplan 18 años. Esto no hay dios que lo sostenga. Nuestro Estado de Bienestar se va al carajo». Así, el artículo concluye con una vista hacia lo que puede venir: lo que hoy representa la acogida de menores, podría mañana traducirse, según el autor, en una presión significativa sobre los servicios públicos y recursos sociales.

La glosa final permite percibir, en ese cierre, varios niveles de lectura:

La referencia al derecho a la reunificación familiar como un mecanismo legal aceptado en España y en la Unión Europea .

y en la . La advertencia sobre el coste económico y social de una futura llegada de familiares, que el autor relaciona con el riesgo de quiebras del Estado de bienestar.

Un tono de exasperación controlada, que se expresa en la frase «Esto no hay dios que lo sostenga», dejando claro que el problema es visto como estructural, no puntual.

Para facilitar la comprensión, se pueden organizar los elementos clave del cierre en una lista breve:

Menores acogidos actualmente en Ceuta y otras áreas de España que son protagonistas de la crisis presente. Derecho a la reunificación familiar al llegar a la mayoría de edad, con potencial llegada de padres, hermanos y otros cercanos. Temores manifestados respecto a que el sistema de bienestar, abarcando educación y sanidad, no pueda absorber ese incremento futuro.

Un cierre incendiario y una pregunta que se repite

La columna regresa, como un estribillo, a la pregunta que la inició, enfatizando la confusión sobre la decisión de mantener a los menores en España a pesar de la solicitud marroquí: «Por qué nos empecinamos en tenerlos entre nosotros cuando el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reclamó el 10 de agosto su «inmediata repatriación». Increíblemente, o no, el Gobierno de Pedro Sánchez dio la callada por respuesta. Ni entonces ni después, ni ahora». Esta reiteración, casi idéntica, establece un marco tanto inicial como final para la pieza.

Entre el comienzo y el cierre, Inda construye un relato en el que Pedro Sánchez es etiquetado como “secuestramenores”, Ceuta se convierte en un símbolo de una frontera descontrolada y los menas son presentados como víctimas de una estrategia política que, según su perspectiva, les separa de sus familias y, al mismo tiempo, coloca a España al borde de una crisis de soberanía, convivencia y bienestar. Una narrativa que deja al lector frente a una imagen impactante: un país que, si no actúa, corre el riesgo de ver su propia estructura social “irse al carajo”.