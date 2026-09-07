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CRÍTICA VIRAL AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Un ceutí deja bailando a la reportera de laSexta con su ensalada de palos a Sánchez por evadirse de la invasión marroquí

Un vecino de Ceuta aprovecha un directo de laSexta para arremeter contra el presidente del Gobierno por sus vacaciones en Lanzarote mientras la ciudad autónoma vive una crisis por la presión marroquí

Un ceutí deja bailando a la reportera de laSexta con su ensalada de palos a Sánchez por evadirse de la invasión marroquí
Archivado en: Gobierno de España | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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¡Fallo en Matrix!

Un ceutí convirtió un directo de laSexta en un momento viral al soltar una dura crítica contra Pedro Sánchez por marcharse de vacaciones al Palacio de La Mareta en Lanzarote en plena tensión fronteriza.

El ciudadano, entrevistado en las calles de Ceuta, no se corta al señalar el abandono que siente la población ante la situación provocada por la invasión alentada por Marruecos. El tuit de Luis Rioja resume el momento con precisión y ha empezado a circular con fuerza entre los usuarios de X.

El vídeo mostró al hombre, con el micrófono de la cadena en mano, expresando su malestar por la decisión del presidente de ausentarse en un momento clave. Las imágenes captan la reacción del entrevistado mientras la reportera mantiene el directo desde la ciudad autónoma, donde se han registrado protestas y concentraciones de vecinos que claman por mayor atención. El tono del ceutí combina ironía y enfado, dejando a la periodista visiblemente sorprendida por la crudeza de sus palabras:

Estoy frustrado porque es que estamos abandonados por este gobierno y aquí hay dos culpables. Marruecos es el principal, que este le está echando las culpas a Israel, a Rusia y a otras cosas más. El culpable es Marruecos, porque el día 15 había otras grandes manifestaciones, otras entradas masivas y Marruecos no le dio la gana y no entraron nadie. Y entonces este presidente se fue de vacaciones el segundo día, el segundo día, porque dice que tiene que descansar. Madre mía, a este hombre lo tienen atado Marruecos, Bildu, Sumar, todos los partidos. Ha dado la amnistía, todo lo que ha dicho es mentira. Y ya dio un pucherazo y este hombre no tiene empatía con nadie, este hombre no quiere a nadie.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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