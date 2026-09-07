Un ceutí deja bailando a la reportera de laSexta con su ensalada de palos a Sánchez por evadirse de la invasión marroquí

¡Fallo en Matrix!

Un ceutí convirtió un directo de laSexta en un momento viral al soltar una dura crítica contra Pedro Sánchez por marcharse de vacaciones al Palacio de La Mareta en Lanzarote en plena tensión fronteriza.

El ciudadano, entrevistado en las calles de Ceuta, no se corta al señalar el abandono que siente la población ante la situación provocada por la invasión alentada por Marruecos. El tuit de Luis Rioja resume el momento con precisión y ha empezado a circular con fuerza entre los usuarios de X.

Un ceutí deja bailando a la reportera de laSexta con sus palos a Sánchez por dejar abandonada a su suerte a la ciudad autónoma tras la invasión alentada por Marruecos pic.twitter.com/5LDeA6EbF8 — Luis Rioja (@miescano351) September 7, 2026

El vídeo mostró al hombre, con el micrófono de la cadena en mano, expresando su malestar por la decisión del presidente de ausentarse en un momento clave. Las imágenes captan la reacción del entrevistado mientras la reportera mantiene el directo desde la ciudad autónoma, donde se han registrado protestas y concentraciones de vecinos que claman por mayor atención. El tono del ceutí combina ironía y enfado, dejando a la periodista visiblemente sorprendida por la crudeza de sus palabras: