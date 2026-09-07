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Periodismo

EL PRESENTADOR DE 'TELE PEDRO' LLAMA CARROÑEROS A LAS ESTRELLAS DE MEDIASET

David Alandete le pega un buen mordisco a ‘El País’ por aplaudir los insultos del ‘Perro Andaluz’ (TVE) contra Ana Rosa e Iker Jiménez

"Les molesta que Iker, Carmen y Ana Rosa vayan donde ellos no van porque para qué van a importunar a los poderosos"

David Alandete y Manu Sánchez.
David Alandete y Manu Sánchez.
Archivado en: Ana Rosa Quintana | Carmen Porter | David Alandete | Iker Jiménez | Internet | Manu Sánchez | Periodismo | RTVE

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Los llamó carroñeros.

Y además en directo y de manera totalmente gratuita.

Manu Sánchez, más conocido por el título que da nombre a su programa en TVE, ‘Perro Andaluz‘, se dedicó a insultar a Iker Jiménez y Ana Rosa Quintana por haber acudido a cubrir la invasión sufrida por Ceuta.

Y ‘El País‘, presto y dispuesto a congraciarse con el presentador y la propia ‘Tele Pedro‘, hizo una pieza elogiosa de la intervención de este personaje recogiendo ese ataque contra los periodistas estrella de Mediaset:

Ceuta merece que se gestione el miedo de la población, por lo que pasa y por lo que pueda llegar a pasar. Piden más medios, se refieren a soluciones y más efectivos no a que vaya Ana Rosa Quintana, Carmen Porter e Iker Jiménez, acudiendo al olor a sangre y a todo lo que sea amarillo. Más medios sí, pero menos buitres también, no necesitan más gente que vaya sin intención de ayudar.

Lo curioso de todo es que Manu Sánchez reclamó para sí la posibilidad de expresarse libremente:

Si no nos han cortado la emisión aún, disfruten de la libertad de todos los colores y de las opiniones, de esta celebración de la vida que es este programa.

David Alandete, que precisamente fue uno de los periodistas de referencia en el diario del Grupo Prisa, no dudó en afear la actitud de quienes fueran sus antiguos compañeros por hacer noticia y hasta aplaudir los insultos del ‘Perro Andaluz’ contra dos de los presentadores estrellas de Mediaset:

Aun así, Manu Sánchez tuvo que lanzar un último ladrido lastimero para quejarse, sin nombrar a Alandete, de que se haya interpretado su entrevista al diario ‘El País’ de manera torticera y cogiendo, según él, una frase casi hasta fuera de contexto:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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