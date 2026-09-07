La Guardia Civil hunde a Sánchez, el inútil de Ceuta

El informe de la Guardia Civil sobre la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio acaba de llegar a la Audiencia Nacional… y es un mazazo en toda regla contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En apenas cinco páginas, el Instituto Armado reconoce sin rodeos lo que Moncloa lleva semanas intentando maquillar: el dispositivo era insuficiente.

Los efectivos disponibles no estaban dimensionados para contener una entrada de esa magnitud. Ante el “extraordinario volumen” de personas que intentaban cruzar de forma continua y sostenida —por decenas e incluso centenares a la vez—, los agentes se vieron obligados a abandonar cualquier pretensión de control fronterizo y a centrarse exclusivamente en salvar vidas.El propio documento lo deja negro sobre blanco:

«La fuerza disponible pasó a desarrollar actuaciones orientadas a impedir la pérdida de vidas humanas en el mar o en las inmediaciones del espigón fronterizo».

Resultado: nadie pudo identificar a quienes entraban. La gran mayoría, una vez superado el dispositivo, se adentraba rápidamente en la ciudad. La Guardia Civil admite que no conoce «la filiación, el paradero y los datos de localización» de las personas que accedieron irregularmente. Y el balance humano es desolador: 82 cadáveres recuperados hasta el momento de redactar el informe, cifra que podría aumentar.

Mientras tanto, Sánchez y Marlaska llevaban semanas vendiendo la versión de que “se hizo lo correcto”, que los agentes “eligieron la vida” y que no había avisos previos de una crisis de este calibre. El informe de la Benemérita, sin embargo, deja claro que el refuerzo estival habitual se quedó ridículamente corto frente a lo que finalmente ocurrió. El “colapso” no se anticipó con la dimensión real que alcanzó.

La Guardia Civil no necesita gritar. Con un informe frío, técnico y demoledor, acaba de certificar lo evidente: el Gobierno de Pedro Sánchez dejó a Ceuta y a sus agentes desprotegidos ante una de las mayores entradas irregulares de la historia reciente de España.

Para pasar revista a la actualidad política del momento, Eurico Campano aborda este lunes 7 de septiembre de 2026 las últimas noticias que marcan la agenda del día en plena crisis de Ceuta.