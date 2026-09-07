El exmagistrado Gómez de Liaño y su clasificación despiadada de la España de los tontos

El artículo que Javier Gómez de Liaño, exmagistrado de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, publica hoy en Libertad Digital bajo el título Marchando una de tontos utiliza el humor negro y la tradición costumbrista para ofrecer un retrato político y social nada complaciente. Sirviéndose de una clasificación casi barroca que tipifica diferentes especies de tontos, el autor revela un escenario marcado por instituciones debilitadas, discursos engañosos y actitudes oportunistas que apuntan de manera directa a la actualidad de la vida pública en España.

Desde el primer renglón, la columna se asemeja a una anatomía moral de nuestro tiempo, escrita con la ironía propia de quien ha recorrido los laberintos del poder y conoce sus grietas. La pieza alterna una enumeración festiva de tipos de tontos con referencias a la historia del derecho, al lenguaje popular y a una mirada crítica sobre el funcionamiento de la política y la opinión pública en España, donde el “tonto útil” y el “tonto interesado” ocupan demasiados asientos decisivos.

Una taxonomía de tontos como reflejo político

El corazón del artículo gira en torno a una clasificación que el propio Gómez de Liaño desgrana con un ritmo casi teatral, pero con un trasfondo amargo. El autor anota: “En cuanto a variedades de tontos, la verdad sea dicha, no escasean, al contrario. A saber y sin pretensiones de exhaustividad: tontos revientatinajas, tontos capacanes, tontos miralunas, tontos cagaleches, tontos apañacolillas, tontos papatundas y tiernos, tontos inflagaitas.” De este modo, cada tipo se convierte en una metáfora de un comportamiento reconocible en el ámbito público contemporáneo.

La disertación se detiene en cómo esa enumeración no es un mero juego de palabras, sino una manera de visibilizar perfiles de poder, de opinión y de influencia. El “tonto” trasciende su rol cómico para convertirse en figura central de la vida institucional: se encuentra en partidos políticos, medios de comunicación, asociaciones e incluso en órganos de gobierno de la justicia. El tono del artículo mezcla un registro coloquial con una precisión jurídica que refuerza la idea de que estas variedades de tontos no son meras caricaturas abstractas, sino reflejos distorsionados —aunque bien identificables— de la política actual.

Para facilitar la comprensión, se pueden agrupar estos tipos de tontos que el autor describe en tres grandes comportamientos que encajan con la crítica a la sociedad española:

Tontos decorativos y de postureo , que viven de la apariencia y del papel que se les asigna.

, que viven de la apariencia y del papel que se les asigna. Tontos oportunistas , que se acercan al poder que mejor les beneficia.

, que se acercan al poder que mejor les beneficia. Tontos absolutos, cuya necedad impregna toda su forma de estar en el mundo.

Esta organización no aparece explícitamente en el texto original, pero resulta útil para entender la lógica del catálogo que el autor presenta.

Del tonto decorativo al tonto oportunista

Una de las claves del artículo radica en cómo Gómez de Liaño profundiza en el significado de cada etiqueta. La columna explica: “Los tontos revientatinajas son aquellos que en sus ratos libres se creen guardias o novios de quitan y pon.” Esta representación del “guardia” o del “novio” intercambiable funciona como alegoría del individuo que asume la autoridad o el afecto según le convenga, sin compromiso genuino; un papel que el lector puede asociar tanto a ciertos políticos como a tertulianos y opinadores que se adaptan a cualquier guion.

El catálogo continúa, adentrándose en otras figuras que aluden a la impostura y al mimetismo: “Los tontos capacanes se fingen forasteros o futbolistas. Los tontos miralunas son iguales que los murciélagos colgados.” Aquí se puede relacionar al “tonto capacán” con ese oportunismo que implica cambiar de camiseta —ideológica, territorial, sentimental— según sople el viento; mientras que el “tonto miralunas” se refiere a quienes observan la realidad desde una perspectiva invertida, como si todas las decisiones se tomaran en un vacío sin implicaciones.

En el ámbito más cercano a la conducta social, el texto se centra en la gestualidad y el comportamiento de algunos de estos personajes: “Los tontos cagaleches andan de costadillo. Los tontos apagacolillas son cobistas y van a los mítines del partido que más le conviene.” La imagen de “andar de costadillo” captura bien ese desplazamiento lateral, evitando el enfrentamiento directo, limitándose a aprovecharse de la cercanía al poder. El “tonto apagacolillas” representa al militante o simpatizante que no actúa por convicción, sino por cálculo; su asistencia a los mítines está más relacionada con expectativas de beneficio personal que con la defensa de un proyecto político.

El tonto total y la crítica a la cultura pública

La columna se torna más dura al tratar categorías que sugieren una necedad más profunda, casi existencial. El autor expone: “También tengo anotado el tonto metafísico y el tonto de los pies a la cabeza, que es aquel a quien la gente en su falta de claridad llama tonto del culo, con perdón, lleva la característica pintada en la cara y sonríe con beatitud angélica mientras en el mirar se le adivina que es más tonto que Abundio, el que rompió el botijo para limpiarlo por dentro.” La mención a Abundio, un clásico de la cultura popular española, sitúa la crítica en un contexto que fusiona tradición oral con crónica política actual.

El “tonto metafísico” y el “tonto de los pies a la cabeza” pueden interpretarse como metáforas de aquellas figuras que ocupan espacios clave en el debate público —como instituciones, partidos o tribunas mediáticas— sin poseer la mínima capacidad de discernimiento, pero con una influenciable presencia. La “beatitud angélica” que exhiben al sonreír guarda relación con la tranquilidad con la que toman decisiones o emiten juicios que afectan a derechos fundamentales, a la calidad democrática y a la percepción social de la justicia, mientras ignoran las consecuencias de sus actos.

De manera implícita, el artículo sugiere que ese entramado de tontos ha ido ganando protagonismo en la estructura institucional de España: donde antes se buscaba competencia técnica, criterio jurídico o responsabilidad política, hoy abundan perfiles cuyo mérito principal radica en ser dóciles, previsibles y funcionales a intereses muy concretos. La columna no menciona nombres específicos, pero la trayectoria del autor, su paso por la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial, contextualiza esta crítica hacia la trivialización del poder y del debate público.

Un catálogo para comprender la fauna pública

Más allá del tono humorístico y de la exuberancia verbal, el texto se presenta como un pequeño manual para reconocer comportamientos en la vida pública contemporánea: quién asume un rol de autoridad, quién cambia de identidad según las circunstancias, quién se mueve siempre en diagonal para evitar conflictos, quién milita únicamente donde percibe beneficios y quién ocupa posiciones clave con una aparente ingenuidad que oculta un efecto dañino. En esa fauna, la línea que separa el ridículo del peligro se torna muy delgada.

La fuerza del artículo radica en que esa procesión de “tontos revientatinajas”, “capacanes” o “apagacolillas” provoca una sonrisa en el lector, pero al mismo tiempo le incita a reflexionar sobre rostros concretos y situaciones reconocibles en los ámbitos político, judicial y mediático españoles. Y allí, precisamente, donde el humor se entrelaza con la experiencia, la columna deja de ser un simple divertimento verbal para transformarse en un retrato incómodo de quiénes, hoy por hoy, están ocupando demasiadas sillas decisivas.