¿De qué lejana galaxia vino este reportero? ¡Escuchen la absurda pregunta de un periodista de TVE a unas ceutíes!

Son solo unos segundos.

Pero más que suficientes para ejemplificar el nivel que hay ahora mismo en ‘Tele Pedro’.

O también una evidente muestra de lo que es capaz de hacer la televisión pública para dulcificar la situación por la que está atravesando Ceuta tras la invasión alentada por Marruecos:

Lo cierto es que un periodista de TVE del Canal 24 Horas se convertió en el centro de las críticas tras formular una pregunta que muchos consideran fuera de lugar durante una manifestación en Ceuta. La escena, captada en vídeo, muestra al reportero interrogando a dos ceutíes sobre los motivos de su protesta en un contexto donde miles de personas han cruzado irregularmente la frontera.

El tuit original de @miescano351 resume la sensación general al señalar que «un periodista tiene como obligación preguntar, eso es de cajón, pero también hay que tener tino para saber qué tipo de cuestiones se formulan».

El ejemplo que pone el usuario resulta especialmente llamativo porque el reportero elige indagar sobre las razones de la protesta en lugar de abordar la gravedad del asunto migratorio que afecta a la ciudad.

En lugar de contextualizar la presencia de «invasores pululando a sus anchas», según la percepción de muchos ceutíes, el enfoque televisivo parece orientado a presentar una normalidad que no existe en estos momentos. RTVE opta por preguntas que diluyen la tensión real y venden al resto de España una versión edulcorada de lo que ocurre en la frontera sur.

La manifestación y el contexto local

La protesta reúne a vecinos que expresan su malestar por la situación de inseguridad y la presión migratoria que vive Ceuta. El reportero de TVE se acerca a dos mujeres y les pregunta directamente por las causas de su presencia en la calle. La elección de esa cuestión, en plena crisis fronteriza, genera rechazo inmediato entre quienes siguen el vídeo.

Miles de personas han entrado de forma irregular en los últimos meses.

Los residentes denuncian la falta de control y la ocupación de espacios públicos.

El tono de la cobertura televisiva contrasta con el sentir mayoritario en la ciudad autónoma.

Un periodista tiene como obligación preguntar, eso es de cajón, pero también hay que tener tino para saber qué tipo de cuestiones se formulan. El mejor ejemplo, este reportero de TVE, que en una manifestación en Ceuta le pregunta a dos paisanas las razones de su protesta 🤪🤪🤪. pic.twitter.com/EXQMV8gBtv — Luis Rioja (@miescano351) September 7, 2026

El post original recalca que preguntar forma parte del oficio, pero insiste en la necesidad de elegir bien las cuestiones para no quedar en evidencia.

La reacción en redes no se ha hecho esperar y muchos usuarios coinciden en que el periodista parece llegar «de otra galaxia» al ignorar el verdadero trasfondo de la movilización.