Otro miembro del ‘PSOE bueno’: Josep Borrell se marca un lacrimógeno alegato para defender la invasión que está sufriendo Ceuta

Otro representante de eso que algunos han dado en llamar el ‘PSOE bueno’.

Pero la realidad dista mucho de ser así.

Y el personaje, además, tiene hemeroteca.

El exministro y alto representante de la UE Josep Borrell ha vuelto a generar controversia al participar en un programa de laSexta donde argumentó que Europa necesita más inmigrantes para justificar lo que muchos ven como una invasión en Ceuta. El tuit de Luis Rioja resume el malestar de quienes lo consideran parte del «PSOE bueno» que siempre busca quedar bien con todos.

Otro representante del que algunos siguen empeñados en llamar el 'PSOE bueno': Vean al mediotíntico de Josep Borrell defendiendo en laSexta la invasión que ha sufrido Ceuta alegando que es que a Europa le hacen falta más inmigrantes. ¡No hay nada más que añadir! pic.twitter.com/tJEf4MukEa — Luis Rioja (@miescano351) September 7, 2026

El alegato de Borrell en televisión

En el espacio, el político catalán ofreció un discurso cargado de emoción al defender la necesidad de abrir puertas a más «migrantes»:

Decía al principio, en Europa no somos suficientemente conscientes de hasta qué punto necesitamos emigrantes. Mire usted nuestra estructura demográfica y verá cómo necesitamos gente porque nosotros no nos reproducimos. ¿Quién cuidará de nuestros mayores, de nuestros niños? Salga usted a la calle y verá qué pasaría en España si mañana todos los inmigrantes tuvieran que irse. Los que dicen que se vayan, que imaginen por un momento lo que pasaría en España y en Europa si de verdad la población que ha llegado se fuera. Y dentro de 20 años, mucho peor todavía. El problema de la inmigración no es que no lo necesitemos, es que la necesitamos de una forma ordinaria.

El post que ha circulado estos días recoge sus palabras de forma directa: «Vean al mediotíntico de Josep Borrell defendiendo en laSexta la invasión que ha sufrido Ceuta alegando que es que a Europa le hacen falta más inmigrantes». La intervención ha sido tachada de lacrimógena por quienes la interpretan como un intento de justificar hechos consumados en la frontera sur.

Este enfoque no resulta nuevo para Borrell. Ya durante la intentona golpista del 1-O de 2017 se presentó con el traje de constitucionalista firme, pero terminó alineándose con los pactos del sanchismo que han beneficiado a los independentistas. El patrón se repite: un discurso inicial moderado que acaba cediendo terreno a las posiciones más radicales del partido.