Nacho Abad descubre la perniciosa hoja de ruta de Sánchez con Ceuta: “Normalizar la invasión”

El periodista Nacho Abad ha cargado este lunes 7 de septiembre de 2026, en el programa ‘En Boca de Todos’ de Cuatro, contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis migratoria de Ceuta.

Según Abad, la estrategia del Ejecutivo consiste en dejar pasar el tiempo para “normalizar la invasión” y que el desgaste social haga el resto. Abad enmarcó la situación de Ceuta dentro de los tres grandes ejes que, a su juicio, marcarán el futuro político de Europa: la seguridad, la vivienda y la inmigración.

Reconoció que en España todavía se mantiene “una apariencia de seguridad”, pero afirmó que “la batalla de la vivienda la hemos perdido”. Criticó con dureza el incumplimiento de las promesas de Sánchez: “Sánchez prometió viviendas. ¿Dónde están las viviendas? No hay viviendas. Mentira, mintió. Mintió como un bellaco. No hay estrategia, no hay solución”.

Sobre la inmigración, el periodista se declaró partidario de la regulada y trabajadora, pero “radicalmente en contra de la inmigración descontrolada”. Señaló que en Europa crece “a toda velocidad un movimiento de rechazo a la inmigración irregular” y que la derecha extrema se consolida como fuerza de gobierno. Puso como ejemplo el éxito de un político alemán que prometió expulsar a todos los inmigrantes irregulares en 100 días.

En ese contexto, Abad se preguntó abiertamente: “¿A quién creen ustedes que votarían los ceutíes si mañana hubiese elecciones generales en España?”. Su diagnóstico sobre la política del Gobierno es claro: “No hay plan. Mi sensación es que lo que quiere es que pase el tiempo, normalizar la invasión y que el desgaste haga el resto”.

El periodista relató que se desplazó a Ceuta para hablar directamente con los vecinos y comprobar la realidad sobre el terreno. Aseguró que “las imágenes de la televisión son incapaces de describir lo que sucede”. “

Hay muchos ceutíes que se me han acercado llorando” y le pedían ayuda: “Nacho, ayúdanos”. También contó que policías y guardias civiles se le acercaron para expresar su incomprensión: “No entienden por qué no se les da la orden de echar a todos los invasores”.

Según le dijeron, “en 24 horas, en 48 horas, máximo 72”, si recibieran la orden, “recuperamos Ceuta”.