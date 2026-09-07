Naranjo clama por devolver Ceuta a los ceutíes y pone a Sánchez bajo la lupa: «Hay que expulsarlos a todos»

El texto comienza con una imagen desgarradora: Ceuta continúa sitiada, un mes después del asalto, mientras el Gobierno parece hibernar y los habitantes se sienten cada vez más ajenos a su propia ciudad. Con una combinación de denuncia política, narración fronteriza y descontento hacia unas instituciones que, según el autor, han fracasado en su deber primordial de salvaguardar la soberanía de España ante lo que califica de invasión sistemática.

El periodista Antonio R. Naranjo publica hoy su columna titulada Ceuta: hay que expulsarlos a todos, en la que arremete contra la falta de acción del Gobierno de Pedro Sánchez y la presión ejercida por Marruecos en la frontera sur de España. Desde el inicio, Naranjo establece su postura: la tarea del poder político debería ser restaurar la normalidad en la ciudad autónoma, sin embargo, se está consolidando una situación que altera la convivencia, la economía y hasta la identidad ceutí.

“Ha pasado más de un mes del asalto y aquí nada se hace ni nadie asume la única obligación que tiene: devolverle Ceuta a los ceutíes”.

La proposición principal: expulsión inmediata y crítica al Gobierno

En el núcleo del artículo resuena una idea clara y tajante: todos los que han entrado de manera ilegal deben ser expulsados, sin excepciones, y el Estado posee tanto el marco jurídico como el respaldo político para llevar a cabo esta acción. Naranjo describe una ciudad colapsada por miles de individuos que han cruzado la frontera ilicitamente, mientras, según su análisis, el Ejecutivo rehúye decisiones complicadas y transforma una crisis de seguridad en un relato de victimismo humanitario con un fuerte sesgo ideológico.

La crónica permite identificar varios ejes que estructuran el texto original:

La denuncia de una invasión tolerada por parte del Gobierno.

por parte del Gobierno. La acusación de que se está culpando a los ceutíes y protegiendo al invasor .

y . La noción de que Marruecos utiliza la presión migratoria como herramienta política y que España se habría sometido a Rabat.

utiliza la presión migratoria como herramienta política y que se habría sometido a Rabat. La demanda de una expulsión masiva e inmediata, planteada como la única respuesta válida.

En uno de los pasajes más intensos y emotivos de la columna, el autor lanza una serie de reproches que apuntan tanto a la respuesta política como a la atmósfera moral que, a su juicio, se ha instaurado en el país:

“¿Pero qué país se deja invadir y responde sintiéndose culpable de la invasión, permitiendo que sufran los invadidos, enfrentándoles entre ellos en función de bastardos intereses políticos y buscando de dónde sacar para mantenerles mientras ellos se ríen, juegan al fútbol, haraganean, estudian cómo aprovecharse del Estado y presumen de su proeza?”

En esa pregunta retórica, Naranjo ilustra la inversión de roles: el Estado, que debería ser el garante de la seguridad, aparece como un actor acomplejado; los ceutíes, que representan a las verdaderas víctimas, son considerados un inconveniente; y aquellos que lograron cruzar la valla se convierten en el foco de atención, receptores de recursos y, en su visión, protagonistas de una especie de aventura premiada.

Pedro Sánchez, Marruecos y la crítica de abandono

Una sección clave del artículo se enfoca en Pedro Sánchez. El autor argumenta que el presidente ha dedicado más tiempo y esfuerzo a fomentar la división interna y a cuidar su relación con Marruecos que a garantizar el retorno de los invasores ilegales y la restauración de la normalidad en Ceuta. La crítica se plantea no solo en términos políticos, sino también morales, conectando la crisis fronteriza con la sombra del “fraude corrupto” que, según Naranjo, rodea al líder del Ejecutivo.

“España ha dejado de ser un país serio, y tantos días después su presidente ha dedicado más tiempo a estimular el conflicto civil, a atender al invasor y a disculpar al promotor del asalto que a lo único que era verdaderamente su obligación: echarlos de inmediato, poner en su sitio a Marruecos, restituir el orden en Ceuta y reforzar su protección. Salvo que no pueda, porque es rehén de Rabat; o no quiera, por buscar un conflicto que desvíe la atención del fraude corrupto que encarna.”

En este potente fragmento se concentran varios elementos que la glosa destaca:

La deslegitimación de Sánchez como estadista, acusado de abandonar una ciudad española.

como estadista, acusado de abandonar una ciudad española. La noción de que el presidente es “rehén de Rabat” , una expresión que sugiere una dependencia política ante Mohamed VI .

, una expresión que sugiere una dependencia política ante . La sospecha de que el manejo de la crisis es un intento de ocultar otros escándalos , sitos en la noción de corrupción y fraude.

, sitos en la noción de corrupción y fraude. La crítica al uso de la inmigración como una herramienta en una guerra híbrida, tema ya explorado en otros textos del mismo medio.

Todo esto se ve acompañado de un constante señalamiento: el Ejecutivo habría decidido destinar recursos y efectivos no para la expulsión, sino para “arraigar la intrusión”, como se ha evidenciado en informaciones paralelas sobre la situación en la ciudad autónoma. Así, la columna se sitúa en una tradición editorial que exige firmeza en las devoluciones y advierte que la excepcionalidad no debe convertirse en una normalidad permanente en la frontera sur.

Legalidad, voluntad política y la noción de justicia

A medida que el artículo avanza, Naranjo destaca que los obstáculos no son de tipo jurídico, sino político. Frente al discurso que presenta la expulsión masiva como inhumana o ilegal, el autor contrapone la idea de que lo que es justo puede y debe ser legal cuando existe una auténtica voluntad de defender el interés nacional. La glosa recoge esa tensión entre norma y decisión, que ha sido uno de los hilos conductores del debate público sobre Ceuta en las últimas semanas.

El fragmento clave, que el artículo subraya casi como lema, dice:

“Que no digan que no se puede hacer que lo justo sea además lo legal: quien de verdad quiere, lo consigue. Y aquí el problema es que Sánchez, por alguna oscura razón, prefiere abandonar Ceuta a su suerte, contentar al jefe de un narcoestado y si puede sacar partido de ello.”

De este pasaje se desprenden tres ideas que articulan gran parte del tono de la columna:

La reivindicación de una soberanía decidida, capaz de adaptar el marco legal a lo que se percibe como justo. La acusación directa de que Sánchez “prefiere” dejar caer a Ceuta, implicando una elección, no una incapacidad técnica. La caracterización de Marruecos como un “narcoestado”, con el que, a juicio del autor, el presidente busca congraciarse y posiblemente obtener algún beneficio.

Así, la columna se inscribe en una línea de pensamiento que no solo reclama expulsiones inmediatas, sino también una redefinición de la aproximación hacia el vecino del sur y, por tanto, hacia la política migratoria en la frontera africana de España.