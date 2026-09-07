Narciso Michavila responde a la pregunta que todos se hacen sobre un adelanto electoral: “Lo tiene todo descontrolado”

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha intervenido este lunes 7 de septiembre en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) y ha respondido con contundencia a la pregunta que se hacen muchos españoles: si Pedro Sánchez adelantará las elecciones.

Su diagnóstico ha sido claro: “Lo tiene todo descontrolado”. Según el sondeo y el análisis que ha expuesto, la opinión pública española está experimentando un cambio significativo en sus prioridades. La vivienda y el precio del combustible se han consolidado como las principales preocupaciones de los ciudadanos, mientras que la alarma por la corrupción ha descendido respecto a los niveles previos al verano.

En paralelo, la preocupación por la inmigración se ha disparado. La crisis de Ceuta ha irrumpido de forma espontánea en las respuestas de casi uno de cada cinco entrevistados. Si el debate continúa y la situación no se resuelve, los próximos barómetros reflejarán un crecimiento aún mayor de esta inquietud.

“La opinión pública es un petrolero y tarda tiempo”, ha explicado el analista, que anticipan que Ceuta ya está impactando en el voto, al igual que lo hace la corrupción.

El giro europeo: de Sajonia a Suecia

Michavila ha contextualizado el fenómeno dentro de una tendencia continental. En Sajonia (Alemania), la derecha ha arrasado con un 44 % de los votos, un resultado que podría ampliarse si se le impide gobernar. El próximo fin de semana Suecia celebra elecciones en las que es probable que los votantes castiguen al actual gobierno de derechas, donde los Demócratas Suecos (equivalente a Vox) tienen la llave del poder.

Sin embargo, un posible retorno de la socialdemocracia sueca no implicaría necesariamente un cambio de rumbo en política migratoria. Al igual que los socialistas daneses, se espera que mantengan una línea de cierre de fronteras y control de valores.

“Hasta que no controlemos nuestros valores, no podemos abrir”, resume esta nueva doctrina que atraviesa todo el espectro político europeo.

La ola migratoria llega a España con retraso

Aquella oleada que impactó en Europa en 2015 —y que provocó desde el Brexit hasta crisis gubernamentales en Alemania y Francia— está llegando ahora a España. Desde Girona hasta Cádiz, el voto de derecha contrario a la inmigración irregular gana terreno. Los datos, no obstante, matizan que el español es favorable a la inmigración en general, pero rechaza al ocupante ilegal, al que no paga impuestos o al que evade sus obligaciones fiscales.

Presión por adelantar las elecciones

La mayoría de los encuestados considera que hay que adelantar las elecciones. Esa demanda la comparte incluso el 43 % de los votantes socialistas y, de forma especialmente intensa, los alcaldes del PSOE. Antes del verano existía la percepción de que Pedro Sánchez preparaba un aterrizaje controlado de la legislatura para marzo.

Ahora el mensaje que transmite es de descontrol: “No tengo pista de aterrizaje en marzo. No tengo dónde poder aterrizar. Y, por lo tanto, necesito seguir pilotando este avión todo lo que pueda”.

La ventaja para los ciudadanos, ha recordado Michavila, es que la ley española no permite modificar los plazos electorales de forma indefinida, lo que garantiza que el próximo año habrá elecciones.