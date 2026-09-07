Peinado convoca a una audiencia preliminar a Begoña y la deja al borde del banquillo

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de convocar para este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar que podría conducir a la apertura de un juicio oral, tal como adelantó ABC en su cobertura sobre el asunto juez Peinado cita a Begoña Gómez este martes, confirma que el procedimiento ha alcanzado su etapa más crítica. La esposa del presidente se encuentra jurídicamente “al borde del banquillo”, y el magistrado tiene la intención de cerrar el caso antes de su jubilación.

Esta vista se produce tras la presentación del escrito de defensa, el intercambio de documentación adicional entre las partes y un largo recorrido procesal caracterizado por recursos, nulidades parciales y una intensa polémica política e institucional. Esta no es una mera formalidad: es el punto en el que las defensas, la acusación popular y la Fiscalía expresan su opinión sobre la posible apertura del juicio oral y las condiciones subyacentes.

Qué implica esta audiencia preliminar

La audiencia preliminar está contemplada en la Ley del Tribunal del Jurado como un paso previo obligatorio para los procedimientos que culminan en un jurado popular. En esta vista, el juez escucha:

La postura de las defensas sobre la apertura del juicio.

Los argumentos presentados por las acusaciones populares.

La opinión de la Fiscalía, que en este caso ha reiterado que no observa la existencia de delito.

Después de esta sesión, el magistrado puede tomar varias decisiones:

Dictar un auto de apertura del juicio oral. Archivar la causa. Imponer o revisar medidas cautelares.

En el caso de Begoña Gómez, todo parece indicar que el objetivo de Peinado es dejar el juicio formalmente abierto antes de su jubilación, prevista para finales de septiembre. Este calendario añade un condicionante notable: el tiempo es tan crucial como los argumentos legales.

Es interesante destacar que ni Gómez ni su asistente, Cristina Álvarez, están obligadas a estar presentes; pueden ser sus abogados quienes acudan en representación procesal. Sin embargo, han optado por no renunciar a la audiencia, lo que subraya que su defensa busca jugar sus cartas hasta el final, planteando objeciones y asegurándose de que cada discrepancia quede registrada.

El delicado equilibrio entre juzgado y política

El “caso Begoña” ya trasciende los límites estrictamente judiciales. Se cruzan al menos tres dimensiones:

Institucional : el Consejo General del Poder Judicial enfrenta múltiples quejas sobre el proceder del juez, algunas de ellas impulsadas desde el propio Gobierno.

: el Consejo General del Poder Judicial enfrenta múltiples quejas sobre el proceder del juez, algunas de ellas impulsadas desde el propio Gobierno. Político : que la esposa de un presidente en funciones se siente en el banquillo es inédito y se interpreta inevitablemente en clave de lucha entre partidos.

: que la esposa de un presidente en funciones se siente en el banquillo es inédito y se interpreta inevitablemente en clave de lucha entre partidos. Mediático: cada avance del proceso se convierte en un arma en la contienda cotidiana de titulares, debates y redes sociales.

La postura del Ministerio de la Presidencia y las críticas hacia la instrucción han alimentado la narrativa de que el proceso se encuentra afectado por un ambiente de confrontación. A su vez, las acusaciones populares —como Hazte Oír y otras plataformas— sostienen que esto representa la primera prueba fehaciente de que los entornos de La Moncloa no son inmunes al escrutinio penal.

En este panorama, la audiencia preliminar se transforma en un espacio donde, además de cuestiones técnicas, se pondrán a prueba fuerzas simbólicas. Que finalmente el caso llegue a un juicio con jurado popular significará la exposición pública de la vida privada de Gómez, así como de las relaciones entre universidades, empresas y la Presidencia del Gobierno, y el rol de las acusaciones populares en la esfera política española.

Qué está en juego para Begoña Gómez y para el sistema

A pesar de que las calificaciones jurídicas se han ido precisando, el núcleo del caso gira en torno a:

Presunto tráfico de influencias vinculado a su relación con Pedro Sánchez.

vinculado a su relación con Pedro Sánchez. Supuesta malversación o uso indebido de recursos públicos.

o uso indebido de recursos públicos. Diversas formas de corrupción en los negocios y gestión de marca relacionada con su actividad universitaria.

Las posibles consecuencias van mucho más allá de cualquier pena que pudiera imponerse. Un eventual juicio oral podría impactar en múltiples frentes:

En la imagen del Gobierno , que tendría que enfrentar un proceso penal que afecta directamente a la familia del presidente.

, que tendría que enfrentar un proceso penal que afecta directamente a la familia del presidente. En el debate sobre las acusaciones populares , utilizadas como una herramienta política en causas delicadas.

, utilizadas como una herramienta política en causas delicadas. En la discusión sobre la responsabilidad penal del entorno de los líderes, un terreno aún poco explorado en España.

El choque entre la posición de la Fiscalía —que no identifica delito— y la insistencia de la acusación popular en mantener las imputaciones alimenta la percepción de una justicia dividida: aquella que se guía por la cautela del Ministerio Público y la que es impulsada por asociaciones con agendas específicas.

Consecuencias posibles y escenarios a corto plazo

Tras la audiencia preliminar, las opciones inmediatas son relativamente claras:

Auto de apertura de juicio oral antes de la jubilación del juez, llevando el caso a la Audiencia Provincial de Madrid para un juicio con jurado, probablemente en 2027.

antes de la jubilación del juez, llevando el caso a la Audiencia Provincial de Madrid para un juicio con jurado, probablemente en 2027. Archivo de la causa , aunque resulta menos probable a corto plazo dada la intención del magistrado de cerrar la instrucción “de forma completa”.

, aunque resulta menos probable a corto plazo dada la intención del magistrado de cerrar la instrucción “de forma completa”. Refuerzo de medidas cautelares, que podrían incluir la obligación de comparecer regularmente en el juzgado y restricciones de movimientos.

Para el Ejecutivo, una de las situaciones más incómodas sería un juicio en plena legislatura, con la oposición aprovechando cada sesión como un recordatorio constante de las sombras sobre el “entorno presidencial”. Para el sistema judicial, el caso representará una prueba de resistencia respecto a la habilidad de separar lo técnico de lo político.

El jurado popular añadirá otra capa de complejidad: serán ciudadanos comunes quienes deberán decidir si se cruzó la barrera entre influencia legítima y corrupción en este caso. Una decisión que no solo determinará el futuro judicial de Begoña Gómez, sino que también definirá el tipo de control que España está dispuesta a ejercer sobre aquellos que orbitan alrededor del poder.