Las 10 Tendencias virales en España este martes 8 de septiembre de 2026 : Alemania, Leonor, Mestalla y la crisis de Ceuta

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Alemania y Sajonia concentran la atención por los comicios regionales

La conversación sobre Alemania y Sajonia ha estallado esta madrugada en X con miles de menciones relacionadas con los resultados electorales en los estados federados alemanes. Los usuarios españoles siguen de cerca los avances de la AfD y las reacciones de Alice Weidel y Merz, con hilos y vídeos que analizan el impacto en la Unión Europea. Dresde y Magdeburgo aparecen también en los mensajes más compartidos desde anoche, mientras se debate el auge de formaciones como Die Linke.

2. DEPORTES · FÚTBOL

Mestalla y Valencia viven un martes de pasión futbolera

Mestalla y Valencia se han convertido en tendencia desde primera hora de la mañana por la expectación ante el partido de LaLiga que se disputa en el estadio valenciano. Los aficionados comparten clips de entrenamientos, alineaciones probables y memes sobre jugadores como Fermín o Kike Salas. Sangante y Starfelt también generan reacciones entre los seguidores que esperan un encuentro intenso.

3. SOCIEDAD · ACTUALIDAD

Leonor inicia su etapa universitaria y genera ilusión colectiva

La Princesa Leonor ha vuelto a ser protagonista en X esta mañana con mensajes sobre el comienzo de su vida universitaria. Los usuarios destacan su normalidad y las ganas con las que afronta esta nueva etapa, compartiendo fotos y vídeos de su llegada al centro educativo. La conversación se mantiene activa desde anoche con comparaciones y deseos de éxito.

4. POLÍTICA · NACIONAL

Ceuta y la Audiencia Nacional centran el debate sobre la frontera

El puerto de Ceuta y la Audiencia Nacional han cobrado fuerza en las últimas horas tras las últimas informaciones sobre la investigación judicial por la entrada masiva de migrantes. Los posts analizan las decisiones del juez y las reacciones políticas, con menciones a Zapatero y Borrell que se multiplican desde ayer por la tarde.

5. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#TEM7S y #Mañaneros7S animan la mañana televisiva

Los hashtags #TEM7S y #Mañaneros7S lideran la conversación desde primera hora por los programas matinales que conectan con la audiencia. Los espectadores comparten momentos destacados, opiniones sobre los tertulianos y clips virales que circulan desde anoche. #FelizLunes aún resuena aunque el día ha cambiado.

6. DEPORTES · MOTOR

#NASCARenDAZN y Leclerc generan expectación en el paddock

El hashtag #NASCARenDAZN y el nombre de Leclerc han irrumpido con fuerza esta madrugada por la cobertura de las carreras que se emiten en la plataforma. Los aficionados comparten reacciones en tiempo real y análisis sobre Antonelli y otros pilotos que han saltado a los trending topics desde anoche.

7. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Sri Lanka y Alice Weidel suman voces en el debate global

Sri Lanka y Alice Weidel han mantenido su presencia en las tendencias desde ayer por la tarde con mensajes que relacionan la situación política de ambos países con el contexto europeo. Los usuarios intercambian mapas, datos y opiniones que han crecido durante la noche.

8. FÚTBOL · ACTUALIDAD

Mbappé y Dembélé alimentan el debate sobre el mercado

Los nombres de Mbappé y Dembélé siguen activos en X desde la jornada anterior por los rumores de mercado y posibles fichajes. Los aficionados debaten en hilos y memes que se multiplican esta mañana con referencias a otros jugadores como Roberto o Iñaki.

9. SOCIEDAD · JUSTICIA

La Audiencia Nacional y Vivas generan reacciones cruzadas

La Audiencia Nacional y Vivas han sumado menciones desde anoche por la cobertura de distintos procesos judiciales que afectan a la actualidad española. Los posts recogen declaraciones y reacciones políticas que mantienen el tema en lo más alto de la conversación.

10. ENTRETENIMIENTO · REDES

Plus Ultra y Patxi cierran el ranking con toques de humor

Plus Ultra y Patxi han irrumpido en las últimas horas con contenido humorístico y referencias virales que los usuarios comparten desde la noche anterior. Los memes y vídeos cortos mantienen viva la tendencia a primera hora de este martes.