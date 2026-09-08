¡Delcy reconoce que financió ilegalmente al PSOE!

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acaba de soltar una bomba política de dimensiones históricas. En un documento judicial al que ha tenido acceso ‘The Objective‘, la dirigente chavista admite la veracidad del polémico sobre de PDVSA que el empresario Víctor de Aldama entregó a la Audiencia Nacional y que señala una presunta trama de financiación ilegal del PSOE con petrodólares venezolanos.

Delcy niega únicamente un detalle: que fuera ella personalmente quien entregó el sobre a Aldama. Pero en ningún momento cuestiona la existencia del sobre, ni que este haya sido aportado a la justicia española, ni —y esto es lo más grave— califica de falso o inventado su contenido.

Al contrario: sus propios abogados describen el sobre como un documento que contenía «documentación o información relacionada con evidencias de actividades que podrían ser constitutivas de ilícitos penales» y admiten que «podría tener relevancia» en causas judiciales contra otras personas físicas o jurídicas, en clara referencia al Partido Socialista.

En otras palabras: Delcy se desmarca de la entrega, pero valida el sobre que apunta directamente a la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista a través de cupos de petróleo de PDVSA.La demanda de conciliación (presentada el 29 de abril y aún sin querella formal a día de hoy) deja al descubierto la estrategia de la mandataria venezolana: atacar solo el “quién lo entregó” y dejar intacto el “qué contenía”. Un movimiento que, según fuentes cercanas al caso, le perjudica más que le beneficia… y por eso la querella prometida por el despacho de Baltasar Garzón sigue sin aparecer casi dos meses después.

El sobre, con el sello de PDVSA y remitido en su día a la propia Delcy, ya está en manos de la Audiencia Nacional. Aldama lo vinculó públicamente a una operación de millones de barriles de crudo destinada a regar de dinero al PSOE. Ahora, la propia Rodríguez, sin quererlo, acaba de darle carta de veracidad. El escándalo no tiene marcha atrás.

Para analizar esta y otras cuestiones de calado, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este martes 8 de septiembre de 2026.