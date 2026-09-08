Ketty Garat suelta el gran bombazo que afecta a Pedro Sánchez: «Marruecos está en disposición de aportar el contenido de su móvil»

Torpedo en toda la línea de flotación del Palacio de La Moncloa.

Y todo gracias a los excelsos oficios de Ketty Garat que no desfallece en el intento de sacar a la luz toda la porquería que acumula en sus depachos y en otras estancias el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo cierto es que la información saltó en plena emisión de Horizonte Cuatro y ya circula con fuerza en las redes. Ketty Garat, directora adjunta de ABC, ha soltado un dato que apunta directamente al núcleo del Ejecutivo: Marruecos estaría en condiciones de entregar el contenido completo del teléfono de Pedro Sánchez y de otros miembros del Gobierno. El tuit que resume la intervención ha sido publicado por Luis Rioja y recoge el tono de la exclusiva.

¡Ojito a lo que cuenta @KettyGarat en @HorizonteCuatro a @navedelmisterio sobre el móvil de Pedro Sánchez! Marruecos está en disposición de revelar el contenido de lo que había en el dispositivo del presidente del Gobierno y de ahí que el inquilino de La Moncloa esté desquiciado. pic.twitter.com/NJyUceVwgz — Luis Rioja (@miescano351) September 8, 2026

El contexto de la revelación

Garat habló con Iker Jiménez en el programa y dejó claro que el reino alauí no solo posee los datos del dispositivo del presidente, sino que puede aportarlos cuando decida:

El exnúmero 2 de la inteligencia marroquí fue el hombre que infectó el móvil de Pedro Sánchez. Y no solo eso, está en disposición de ofrecer el contenido sobre cómo se hizo la operación de Pegasus, a quién se le hizo, que no nos han contado todos los miembros que recibieron precisamente esas intrusiones en sus dispositivos móviles y los 2,6 gigas del móvil del presidente del Gobierno. Tengo aquí en este sobre dos documentos, un documento lo sacamos mañana en la portada de ‘ABC‘, tengo que tapar algunas cosas para proteger evidentemente la identidad de las fuentes. Básicamente esta es la hoja de los servicios de Mehdi Hijaouy, es el exnúmero 2 de los servicios secretos, que está en paradero desconocido, que se fugó de Marruecos en 2024 perseguido por los servicios de inteligencia, que se refugió primero en Francia, que posteriormente acaba en España, donde es detenido en septiembre del 2024 porque se lanza una orden de busca y captura internacional por parte de la Interpol.

Destacó que este exresponsable de la inteligencia marroquí podría soltar la gran revelación sobre Pegasus en cuanto así lo estimase oportuno:

Bueno, esta persona ha intentado el régimen desacreditarlo, evitarla, poniéndola al nivel de estafador, de delincuente de medio pelo. Lo que dice este documento es que este señor, Mehdi Hijaouy, fue básicamente el instructor, el jefe, el líder del Service Action, es decir, el servicio de acción de los servicios secretos marroquíes, la unidad dependiente de la dirección de estudios y documentación, la DGED, una de las agencias de inteligencia, desde la cual se monta el operativo Pegasus. Este hombre es el arquitecto técnico del operativo Pegasus, que está, insisto, en disposición de aportar esa documentación sobre Pegasus, sobre el cómo, sobre el quién y sobre el contenido, los 2,6 gigas. Este hecho y esta noticia era algo que venían deslizando algunos medios, informando algunos medios de comunicación internacionales como Le Monde, internacionales como otros portales en Francia, concretamente, servicios argelinos, medios aquí en España como El Confidencial y como Escudo Digital, hablaban de que podía haber liderado este operativo. Aquí está la prueba. Este documento es la prueba de que este señor, hemos publicado su tarjeta de identificación del DNI marroquí.

Detalló que ahora mismo está en paradero desconocido para preservar no solo su seguridad, sino también la de todos los miembros de su familia y personas cercanas a él: