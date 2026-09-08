Pablo Motos estalla como nunca contra Pedro Sánchez por la invasión de Ceuta: «Los ciudadanos le importamos un bledo»

¡Colosal!

El presentador de ‘El Hormiguero’ en Antena 3, Pablo Motos, volvió de vacaciones pletórico.

El showman no dudo a la hora de poner el foco en las contradicciones del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la invasión migratoria sufrida por Ceuta y alentada por Marruecos.

En un segmento del programa, el presentador mostró unas elocuentes imágenes y declaraciones de distintos responsables públicos que, según su relato, evidencian un cambio de discurso a lo largo de las semanas.

El vídeo, que circula con fuerza en redes, ha sido destacado por usuarios como @miescano351 en este tuit, donde se califica la intervención como «colosal» por su capacidad para «hundir a Pedro Sánchez y a su Gobierno por mentir a los españoles».

Motos señaló directamente que «los ciudadanos le importamos un bledo» al presidente y reclamó la convocatoria inmediata de elecciones.

El reportaje combinó fotos de la frontera ceutí con recortes de prensa y comparecencias parlamentarias que ilustraron con precisión de cirujano la evolución de los mensajes oficiales desde finales de julio de 2026 hasta principios de septiembre.

Entre los elementos que se mostraron destacaron las comparecencias de varios ministros y el propio inquilino de La Moncloa en fechas clave.

¡Colosal Pablo Motos! El presentador de 'El Hormiguero' (Antena 3) solo necesita medio minuto y un vídeo contundente para hundir a Pedro Sánchez y a su Gobierno por mentir a los españoles con la invasión sufrida por Ceuta y alentada por Marruecos. Impecable y sin mácula alguna. pic.twitter.com/rpIdujPOFN — Luis Rioja (@miescano351) September 8, 2026

Las fechas clave del vídeo

30 de julio: imágenes de la valla y el primer aluvión de migrantes.

31 de julio y 3 de septiembre: intervenciones de Sánchez en el Congreso.

en el Congreso. Agosto: declaraciones de la vicepresidenta y otros cargos que minimizan o niegan la dimensión del problema.

27 de agosto: comparecencia de un ministro sobre los acuerdos con Marruecos.

El tono del presentador fue más contundente de lo habitual.

No se limitó a mostrar datos, sino que interpela directamente al Ejecutivo por lo que consideró una falta de respeto a la ciudadanía. La pieza concluyó con la exigencia de que los españoles puedan pronunciarse en las urnas lo antes posible.

El tuit que ha impulsado la difusión del fragmento resume la impresión general: «Impecable y sin mácula alguna».

Hasta el momento, la reacción en X se limita a comentarios de apoyo a la intervención de Motos y a la repetición del vídeo en otras cuentas afines al presentador.