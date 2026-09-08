Sánchez arranca su tournée por los medios adictos al régimen y alimenta el rumor del adelanto electoral

Pedro Sánchez ha decidido romper de forma abrupta su largo silencio mediático.

Tras no conceder ninguna entrevista en todo 2026, el presidente del Gobierno inicia una intensa e inusual ronda de apariciones en medios afines que ha despertado en el seno del PSOE las primeras especulaciones serias sobre un posible adelanto electoral.

El pasado 31 de agosto, Sánchez reapareció en la Cadena Ser con Aimar Bretos. Este miércoles dará el siguiente paso: será entrevistado en TVE por Jesús Cintora y Esther Palomera apenas una hora y media después del cara a cara que mantendrá con Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control del Congreso. Solo cinco días después, el presidente se dejará ver en El Intermedio con el Gran Wyoming, en un formato más informal y de entretenimiento.

El cambio de estrategia es evidente. De no pisar apenas un estudio de radio o televisión a programar una entrevista semanal. En Ferraz y en los pasillos del Congreso no ha pasado desapercibido.

La estrategia recuerda demasiado a la hiperactividad mediática que desplegó en 2023, poco antes de las elecciones generales. Entonces, Sánchez recorrió radios, televisiones e incluso programas de entretenimiento y pódcast dirigidos a un público más joven para mostrar un perfil cercano y recuperar terreno. Ahora, la sensación es similar: el presidente está empezando a comportarse como si la precampaña ya hubiera comenzado, aunque oficialmente se niegue a admitirlo.

El calendario electoral en el aire

Oficialmente, Sánchez insiste en que las elecciones serán en 2027. En la interparlamentaria del PSOE celebrada este lunes en el Congreso, el presidente habló de “ocho años” de Gobierno y prometió “otros cuatro más”. Anunció que presentará los Presupuestos Generales del Estado este otoño, con la inversión en vivienda como eje central, y que Ceuta será su “prioridad”.

La sospecha de un adelanto se refuerza con el escenario presupuestario. La Constitución obliga al Ejecutivo a presentar los Presupuestos al menos tres meses antes de la expiración de los anteriores, es decir, antes del 1 de octubre. Sin embargo, previsiblemente, las cuentas serán tumbadas en la primera votación por las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts. Un rechazo que dejaría al Gobierno sin margen de maniobra y sin iniciativa legislativa.

En ese contexto, la pregunta que circula con más fuerza en el partido ya no es tanto si Sánchez agotará la legislatura —él insiste públicamente en que sí—, sino cuándo empezará a actuar abiertamente como si estuviera en campaña. La mayoría de las quinielas internas apuntan a unos comicios en febrero o marzo de 2027. La ley electoral establece que las elecciones se celebran 54 días después de la convocatoria, por lo que el presidente podría esperar incluso hasta enero para disolver las Cortes.

Mientras tanto, Sánchez ha optado por dirigirse a “su parte del muro”. La tournée por los medios amigos ya está en marcha: Cadena Ser, TVE y El Intermedio son solo el comienzo. Y en el PSOE, el fuego del adelanto electoral empieza a arder con más intensidad que nunca.