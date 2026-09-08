Soto Ivars alucina con la ‘lista negra’ de periodistas del Gobierno: “Psicosis con la prensa”

La revelación de este martes de que el Ministerio del Interior elaboró un dosier secreto con fichas de decenas de periodistas, clasificados por su ideología y su relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha saltado a todos los programas de actualidad. El documento, con sello de Interior y de su Oficina de Comunicación, incluye fotografías y anotaciones como “apoya al Gobierno”, “afín al PSOE”, “reconocido anti-sanchista”, “tendencia conservadora”, “extrema derecha” o “desinformación”. Abarca tertulianos, columnistas, redactores y hasta cargos de asociaciones como la FAPE, la APM y la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Interior admite su autenticidad, pero sostiene que el ministro Fernando Grande-Marlaska ni lo encargó ni lo conoció, y niega que se trate de una “lista negra”.

El asunto ha dominado espacios como ‘El programa de Ana Rosa’ y, especialmente, ‘Espejo Público’ (Antena 3). En la segunda franja del matinal, Susanna Griso puso el tema sobre la mesa: “Estamos todos fichados”. Rubén Amón lo calificó de “extremadamente grave” y reclamó la dimisión del ministro: “La prensa mide el grado de salubridad de una democracia y si un ministerio del Interior actúa de esta manera contra la prensa está intimidando las libertades de todos los ciudadanos… El ministro del Interior debe dimitir no solo por esta iniciativa, sino también por desconocerla, si es que la desconoce como dice”.

Los comentarios son de este tenor: “Afín al PSOE”, “tendencia conservadora”, “independiente”, “es de centro derecha moderado”, “periodista polémica”, “extrema derecha”, “desinformación”, “antigua presidenta de la Asociación de la Prensa en Madrid”, “Estuvo vinculado al PSOE, pero… — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) September 8, 2026

La obsesión del Gobierno con la prensa

Juan Soto Ivars, colaborador del programa, no se mordió la lengua y conectó el dosier con una actitud reiterada del Ejecutivo: “Esta lista yo creo que casa muy bien con una psicosis que ha tenido el Gobierno con la prensa y el presidente, el primero, porque acordaros cómo empezó la legislatura. Esta legislatura, la del muro, empezó ‘disparando’ sobre Pablo Motos, sobre una serie de personas reconocibles, Ana Rosa… y ayer o antes de ayer teníamos al ministro Óscar Puente insultando a Ketty Garat, al ABC… es que es una actitud generalizada. ¿Qué implica? Que les importa más de lo que parece lo que dice la prensa… yo lo veo como algo por lo que da la enhorabuena al sector”.

Soto Ivars restó posibilidades de ceses inmediatos: “Aquí ya no va a haber más ceses hasta que acabe la legislatura; si no se han cargado a Margarita Robles, no se van a cargar a nadie”. Susanna Griso cerró el tramo calificando la práctica de “trumpismo puro y duro”, el funcionamiento típico del populismo.

La FAPE ha condenado el listado como “un ataque a la libertad” y ha exigido el cese de cualquier clasificación ideológica de profesionales por parte de organismos públicos, garantías de que no ha habido represalias y depuración de responsabilidades. La oposición, con el PP a la cabeza, ha cargado con dureza, hablando de prácticas propias de una “Stasi” y de un Gobierno más pendiente de fichar a periodistas incómodos que de gestionar crisis como la de Ceuta.