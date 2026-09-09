¡Alerta roja en el CNI! ¡Sánchez va ahora a por los Servicios de Inteligencia!

La reciente desclasificación de documentos sobre la crisis de Ceuta es un nuevo movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez que debilita y politiza el Centro Nacional de Inteligencia.

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de septiembre de 2026 la desclasificación de una serie de informes del CNI, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de cuerpos policiales relativos a la presión migratoria y la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio. El Gobierno presenta la medida como un ejercicio de “transparencia” y sostiene que los documentos demuestran que no hubo avisos claros sobre la magnitud de la avalancha. La portavoz Elma Saiz afirmó que “no tenemos nada que esconder”.

Sin embargo, según publica The Objective, fuentes del propio CNI han reaccionado con dureza. Agentes que operan o han operado en el escenario de Ceuta y Marruecos califican los papeles publicados de “burdos”, “selectivos” y “tramposos”. Denuncian que Moncloa ha elegido únicamente aquellos documentos que favorecen la versión oficial y ha dejado fuera alertas previas que ellos mismos trasladaron sobre movimientos de Rabat y posibles actuaciones de la inteligencia marroquí. Según estas fuentes, se han ocultado avisos que apuntaban a una acción de guerra híbrida o a una presión migratoria orquestada.

Esta desclasificación no se produce en el vacío. Se enmarca en un clima de malestar interno que lleva meses acumulándose. En julio de 2026, agentes del CNI ya expresaban alarma por lo que describen como un “control” creciente de Pedro Sánchez y Moncloa sobre la cúpula del organismo. Afirmaban que el centro “está dejando de trabajar para el Estado y lo está empezando a hacer para el Gobierno” y denunciaban una “colonización” con perfiles políticos afines al PSOE en puestos clave (directora general, secretario general y directores generales). Advertían de que poner las capacidades del CNI al servicio de intereses partidistas convierte a un organismo de seguridad nacional en una “bomba de relojería”.

En paralelo, persisten tensiones con la inteligencia militar (CIFAS), donde se ha resistido a un acuerdo marco de colaboración que algunos interpretan como un intento de subordinación al CNI controlado desde Moncloa.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este miércoles 9 de septiembre de 2026.