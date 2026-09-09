Desvelamos todos los nombres de la lista negra de Marlaska

De entrada, subrayar que el dosier es bastante cutre.

Va sólo de ‘tertulianos’ y desde el punto de vista profesional deja mucho que desear, pero lo llamativo es la intención.

Y esa es perversa: clasificar, etiquetar, marcar…

El Ministerio del Interior, bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, elaboró en 2024 un dosier secreto titulado ‘Tertulianos. Radio y Televisión‘. Se trata de un documento de 54 folios con 280-281 fichas (una persona aparece duplicada) de periodistas, tertulianos, columnistas, directores de medios, politólogos, economistas y algunos políticos o expolíticos que participan habitualmente en radio y televisión.

Cada ficha incluye fotografía, trayectoria profesional, medios en los que colabora y, en la mayoría de los casos, valoraciones explícitas sobre su ideología y su actitud hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Confidencial desveló el documento el 8 de septiembre de 2026. Lleva el membrete oficial del Ministerio del Interior y de su Oficina de Comunicación. Interior ha reconocido su autenticidad, pero niega que sea una «lista negra», lo califica de «documento de trabajo» o «de consumo interno» para conocer a los tertulianos y lo que se dice del ministerio, y desvincula al ministro (asegura que no lo encargó ni tuvo acceso).

Marlaska ha pedido disculpas por la forma y ha insistido en el Congreso: «No va con nosotros ninguna lista negra».

El PP exige su dimisión y habla de prácticas propias de una «dictadura bananera» o de «la Stasi de Marlaska». Asociaciones de periodistas (FAPE y otras) lo han condenado como incompatible con el Estado de derecho.

Las etiquetas son directas: «afín al PSOE», «apoya al Gobierno», «claramente de izquierdas y apoya al Gobierno», «tendencia conservadora», «centro derecha moderado», «defiende ideas de derechas», «extrema derecha», «periodista polémica», «reconocido ‘anti-sanchista’», «crítico con la amnistía», «desinformación», «ideología radical de derechas», etc. Algunas fichas detallan posiciones sobre la amnistía, inmigración, pactos con independentistas o Bildu, o la opinión sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tertulianos incluidas en el dosier de Interior

Relación de 280 personas, con numeración individual y un resumen de lo que recoge el dosier de Interior Tertulianos. Radio y televisión.

Las descripciones profesionales y las valoraciones políticas que siguen se atribuyen exclusivamente al informe; no son una evaluación propia ni una actualización biográfica.

Se resume cada ficha, sin transcribirla íntegramente.

Pilar García de la Granja tiene dos fichas, resumidas juntas en el número 66. El PDF repite una página con los cinco nombres de los números 184 a 188; cada persona se incluye una sola vez. Los nombres siguen las denominaciones empleadas en el dosier.

Consultar el dosier original

1. José Luis Ábalos

Lo presenta como diputado y exministro de Transportes, colaborador de TVE y Cuatro, y le atribuye defensa de las políticas del PSOE. [Página del PDF: 3]

2. Ignacio Aguado

Lo identifica como exvicepresidente madrileño de Ciudadanos y tertuliano de TVE; lo sitúa a la derecha y próximo a las posiciones de ese partido. [Página del PDF: 3]

3. Miguel Ángel Aguilar

Lo vincula con Vozpópuli, 20 Minutos y distintas tertulias; le atribuye una orientación de izquierdas y apoyo al Gobierno. [Página del PDF: 3]

4. Toni Aira

Lo presenta como periodista, politólogo y profesor, colaborador de TVE; considera que suele respaldar al Gobierno desde posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 3]

5. Mayte Alcaraz

Destaca su trayectoria en ABC y El Debate y su presencia en tertulias; la encuadra a la derecha y centrada en asuntos políticos. [Página del PDF: 3]

6. Mariano Alonso

Lo identifica como corresponsal político de ABC y colaborador de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 4]

7. Leo Álvarez

Lo presenta como reportero de investigación de La Sexta, especializado en sucesos y fuerzas de seguridad; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 4]

8. Jordi Amat

Lo identifica como filólogo, crítico y columnista de El País, colaborador de RNE; lo sitúa ideológicamente a la izquierda. [Página del PDF: 4]

9. Rubén Amón

Lo vincula con El Confidencial, Onda Cero y Espejo Público; lo caracteriza como moderado. [Página del PDF: 4]

10. Chapu Apaolaza

Recoge su trayectoria en Onda Cero, La Razón, ABC y Diario de Navarra; lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 4]

11. Fernando Arancón

Lo identifica como director de El Orden Mundial y colaborador de Onda Cero y La Sexta; le atribuye una orientación progresista. [Página del PDF: 4]

12. Inocencio Arias

Destaca su carrera diplomática y su colaboración en COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 5]

13. Javier Aroca

Lo presenta como abogado, exdirigente andalucista y analista de radio y televisión; lo sitúa a la izquierda y como defensor del Gobierno. [Página del PDF: 5]

14. José Luis Ayllón

Recoge sus cargos junto a Mariano Rajoy y en la CEOE y su colaboración con la SER; lo caracteriza como de centroderecha moderado. [Página del PDF: 5]

15. Edmundo Bal

Lo identifica como exdirigente de Ciudadanos y colaborador de TVE; coloca sus posiciones entre el PSOE y el PP. [Página del PDF: 5]

16. Joan Baldoví

Lo presenta como dirigente de Compromís y tertuliano de TVE; le atribuye posiciones nacionalistas y de izquierdas vinculadas a su partido. [Página del PDF: 5]

17. Mateo Balín

Lo identifica como periodista de Colpisa y Vocento, especializado en tribunales y Defensa, y colaborador de COPE; lo considera independiente y centrado en sucesos. [Página del PDF: 6]

18. Sergio Barbosa

Lo presenta como subdirector y sustituto de Carlos Herrera en COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 6]

19. Borja Barragué

Lo identifica como académico y directivo de Future Policy Lab, colaborador de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 6]

20. Alan Barroso

Lo presenta como politólogo y creador de contenido con presencia en TVE y Mediaset; lo considera de izquierdas y favorable a las tesis del Gobierno. [Página del PDF: 6]

21. Daniel Basteiro

Lo identifica como periodista de infoLibre y tertuliano de TVE; lo sitúa a la izquierda. [Página del PDF: 6]

22. Elisa Beni

La vincula con tertulias políticas y judiciales; la considera próxima a posiciones socialistas, aunque crítica con la ley de amnistía. [Página del PDF: 7]

23. José María Benito

Lo presenta como inspector de Policía y portavoz sindical; lo caracteriza como moderado y defensor de las actuaciones de las fuerzas de seguridad. [Página del PDF: 7]

24. Fernando Berlín

Lo identifica como fundador de Radiocable y presentador de La Cafetera; le atribuye una posición de izquierdas y apoyo a la actuación del Gobierno. [Página del PDF: 7]

25. Gonzalo Bernardos

Lo presenta como economista de tertulias de La Sexta y RAC1; recuerda su candidatura municipal por el PSC y le atribuye posiciones progresistas. [Página del PDF: 7]

26. Carolina Bescansa

La identifica como cofundadora de Podemos y exdiputada, colaboradora de Cuatro; le atribuye defensa de políticas de izquierdas. [Página del PDF: 7]

27. Afra Blanco

La presenta como sindicalista y responsable de comunicación de UGT, con presencia en varios medios; la considera claramente de izquierdas y favorable al Gobierno. [Página del PDF: 8]

28. Fermín Bocos

Recoge su trayectoria como articulista y colaborador de radio y televisión; le atribuye una orientación conservadora. [Página del PDF: 8]

29. Toni Bolaño

Lo presenta como periodista, militante del PSC y antiguo asesor socialista; lo sitúa en el centroizquierda, pero señala críticas duras al Gobierno. [Página del PDF: 8]

30. Jerónimo Boloix

Lo identifica como exinspector de Policía y especialista en sucesos; indica escasa intervención política habitual, aunque vincula su actividad en redes con la izquierda. [Página del PDF: 8]

31. José María Brunet

Lo presenta como articulista de El País y tertuliano de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas y respaldo a las tesis del Gobierno. [Página del PDF: 8]

32. Jorge Bustos

Lo identifica como subdirector editorial de El Mundo y colaborador de COPE y televisión; lo sitúa a la derecha y destaca críticas intensas al Gobierno, especialmente sobre inmigración e independentismo. [Página del PDF: 9]

33. Abel Caballero

Lo presenta como alcalde socialista de Vigo y tertuliano de TVE; lo vincula con la defensa de las posiciones del PSOE. [Página del PDF: 9]

34. Ángeles Caballero

La identifica como periodista de El País y colaboradora de La Sexta y la SER; le atribuye afinidad con el PSOE. [Página del PDF: 9]

35. Toño Calleja

Lo presenta como periodista de El Periódico de España y tertuliano de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas y apoyo a las tesis gubernamentales. [Página del PDF: 9]

36. Ignacio Camacho

Lo identifica como columnista de ABC y tertuliano de COPE; lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 9]

37. José María Camarero

Lo presenta como periodista especializado en comunicación financiera de Colpisa y Vocento, colaborador de La Sexta; no añade una etiqueta ideológica explícita. [Página del PDF: 9]

38. Antonio Caño

Destaca su etapa al frente de El País y su vinculación con The Objective; lo describe como contrario al sanchismo y crítico con los acuerdos con independentistas. [Página del PDF: 10]

39. Javier Caraballo

Recoge su trayectoria como periodista y analista en diversos medios; lo sitúa en el centroderecha y considera moderadas sus críticas al Gobierno. [Página del PDF: 10]

40. César Carballo

Lo presenta como médico y colaborador de La Sexta; limita sus referencias políticas a la gestión sanitaria y sus recursos, sin adscripción ideológica general. [Página del PDF: 10]

41. Carmen Carcelén

La identifica como abogada y colaboradora de Vamos a Ver en cuestiones jurídicas y sucesos; no incorpora una valoración ideológica explícita. [Página del PDF: 10]

42. Nacho Cardero

Lo presenta como director de El Confidencial y tertuliano de Onda Cero y Antena 3; lo sitúa en el centroderecha y considera moderadas sus críticas al Gobierno. [Página del PDF: 10]

43. Inmaculada Carretero

La identifica como responsable de Nacional en la SER, columnista de infoLibre y colaboradora ocasional de Telecinco; le atribuye una orientación progresista. [Página del PDF: 11]

44. Antonio Casado

Lo vincula con El Confidencial, Onda Cero, Telemadrid y TVE; lo caracteriza como conservador moderado. [Página del PDF: 11]

45. Javier Casqueiro

Lo presenta como responsable de información política en El País y colaborador de Mediaset; lo considera moderado, próximo a la izquierda y generalmente favorable al Gobierno. [Página del PDF: 11]

46. Toni Castejón

Lo identifica como portavoz sindical de los Mossos d’Esquadra y colaborador de Vamos a Ver en seguridad y sucesos; no añade etiqueta ideológica. [Página del PDF: 11]

47. Ignacio Cembrero

Lo presenta como periodista especializado en el Magreb, vinculado con El Confidencial y La Sexta; lo considera independiente. [Página del PDF: 11]

48. Javier Chicote

Lo identifica como periodista de investigación de ABC y tertuliano en distintas cadenas; lo sitúa en el centroderecha y considera moderadas sus críticas al Gobierno. [Página del PDF: 12]

49. Cristina Cifuentes

La presenta como expresidenta madrileña y colaboradora de Cuatro; la sitúa a la derecha y próxima a las posiciones del PP. [Página del PDF: 12]

50. Jesús Cintora

Lo identifica como periodista y presentador con presencia en Mediaset; lo sitúa a la izquierda, especialmente próximo a opciones alternativas al PSOE. [Página del PDF: 12]

51. Pilar Cisneros

La presenta como copresentadora de La Tarde de COPE; la considera próxima a la derecha, con menor actividad de opinión y atención a asuntos sociales y políticos. [Página del PDF: 12]

52. María Claver

La sitúa a la derecha y la describe como polémica y muy crítica con el Gobierno en independentismo, acuerdos con Bildu, política sobre ETA e inmigración. [Página del PDF: 12]

53. Manuel Cobo

Lo identifica como antiguo cargo del PP en Madrid y colaborador televisivo; lo sitúa a la derecha y vinculado con ese partido. [Página del PDF: 13]

54. Enrique Cocero

Lo presenta como consultor económico y político y colaborador de COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 13]

55. Juan de Dios Colmenero

Lo identifica como responsable de información nacional de Onda Cero, especializado en política y diplomacia; lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 13]

56. Malena Contestí

La presenta como abogada y antigua diputada de Vox, colaboradora de Cuatro; la clasifica en la extrema derecha. [Página del PDF: 13]

57. Nacho Corredor

Lo identifica como politólogo y analista de radio y televisión; le atribuye una orientación de izquierdas. [Página del PDF: 13]

58. Joan Coscubiela

Recoge su trayectoria sindical y parlamentaria y sus colaboraciones con El País y RNE; lo sitúa ideológicamente a la izquierda. [Página del PDF: 14]

59. Chema Crespo

Lo identifica como antiguo político socialista y director general de Público, con presencia en numerosas tertulias; lo considera claramente de izquierdas y defensor de las políticas gubernamentales. [Página del PDF: 14]

60. Marisa Cruz

La presenta como responsable de Política de El Mundo y tertuliana de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 14]

61. Carlos E. Cué

Lo identifica como periodista político de El País, colaborador de la SER, TVE y La Sexta; lo sitúa a la izquierda y generalmente favorable al Gobierno. [Página del PDF: 14]

62. Carlos Cuesta

Lo presenta como directivo de Libertad Digital; lo caracteriza como radical de derechas, polémico y muy crítico con el Gobierno, Bildu y el independentismo. Añade una imputación de desinformación sin desarrollarla en la ficha. [Página del PDF: 14]

63. María Dabán

Recoge su paso por COPE, su trabajo como guionista de El Hormiguero y su colaboración en Más Vale Tarde; la sitúa a la derecha. [Página del PDF: 15]

64. Carlos Dávila

Recuerda su trayectoria en publicaciones próximas al PP y su colaboración con COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 15]

65. Fernando de Haro

Lo presenta como copresentador de La Tarde de COPE y miembro de Comunión y Liberación; lo sitúa políticamente a la derecha. [Página del PDF: 15]

66. Pilar García de la Granja

Tiene dos fichas: una la presenta como periodista económica de Mediaset y moderada en sus críticas al Gobierno; la otra, como analista de COPE que defiende posiciones de derechas. [Páginas del PDF: 15, 22]

67. Cristina de la Hoz

La identifica como periodista de El Independiente y colaboradora de radio y TVE, dedicada al PP y al Gobierno; la sitúa en el centroizquierda. [Página del PDF: 15]

68. Elisa de la Nuez Sánchez-Casado

La presenta como abogada del Estado y responsable de la Fundación Hay Derecho; la considera moderada y contraria a que el Poder Judicial represente ideologías. [Página del PDF: 16]

69. Juan Manuel de Prada

Lo identifica como escritor, periodista y tertuliano en varias cadenas; le atribuye una orientación conservadora. [Página del PDF: 16]

70. Beatriz de Vicente de Castro

La presenta como abogada penalista y criminóloga, colaboradora de La Sexta y Antena 3; le atribuye posiciones de izquierdas y defensa de la actuación policial. [Página del PDF: 16]

71. Raúl del Pozo Page

Destaca su trayectoria periodística y sus columnas en El Mundo, además de su colaboración en Onda Cero; lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 16]

72. Carmen del Riego

La presenta como periodista política de La Vanguardia y expresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid; recoge sus colaboraciones, sin etiqueta ideológica explícita. [Página del PDF: 16]

73. Luis del Val

Lo identifica como escritor y colaborador radiofónico, antes en la SER y después en COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 17]

74. Susana Díaz

La presenta como senadora socialista y expresidenta andaluza, con presencia en diversas tertulias; la considera de izquierdas y defensora de las tesis del PSOE. [Página del PDF: 17]

75. Anabel Díez

La identifica como periodista política de El País y colaboradora de radio y televisión; la considera independiente. [Página del PDF: 17]

76. José Carlos Díez

Lo presenta como economista y colaborador de Mediaset; señala una evolución desde su vinculación con el PSOE hacia posiciones conservadoras y críticas con el Gobierno de Sánchez. [Página del PDF: 17]

77. Elisabeth Duval

La identifica como escritora, crítica y activista vinculada con Sumar, colaboradora de La Sexta; le atribuye un perfil de izquierdas. [Página del PDF: 17]

78. Alfonso Egea

Lo presenta como periodista de sucesos e investigación; lo considera moderado, crítico con aspectos de la Justicia, la ley del menor y la ocupación, y defensor de las fuerzas de seguridad. [Página del PDF: 18]

79. Raquel Ejerique

La identifica como adjunta a la dirección de elDiario.es y tertuliana de TVE; destaca su compromiso contra la corrupción y le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 18]

80. Carmelo Encinas

Lo presenta como responsable de Opinión de 20 Minutos y colaborador de COPE; lo sitúa a la izquierda. [Página del PDF: 18]

81. Arsenio Escolar

Recoge su trayectoria al frente de 20 Minutos y en elDiario.es, además de numerosas tertulias; lo sitúa en el centroizquierda y considera moderadas sus críticas al Gobierno. [Página del PDF: 18]

82. Ignacio Escolar

Lo identifica como fundador y director de elDiario.es y analista en varios medios; lo considera claramente de izquierdas y favorable al Gobierno. [Página del PDF: 18]

83. Ramón Espinar

Lo presenta como politólogo y antiguo miembro de Podemos, colaborador de prensa y televisión; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 19]

84. Esther Esteban

La identifica como directiva y analista vinculada con El Español y El Digital CLM; la sitúa en la derecha moderada, crítica con el Gobierno y contraria a los nacionalismos e independentismos. [Página del PDF: 19]

85. Paloma Esteban

La presenta como periodista política de El Periódico de España, próxima a la información del PP; le atribuye frecuentes posiciones de derechas y una fuerte crítica a la amnistía. [Página del PDF: 19]

86. Tonia Etxarri

La identifica como articulista y tertuliana de COPE; le atribuye posiciones de derechas y una fuerte crítica a la amnistía. [Página del PDF: 19]

87. Ángel Expósito

Lo presenta como director de La Linterna y colaborador de otros espacios de COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 19]

88. Cristina Fallarás

La identifica como escritora, periodista y colaboradora televisiva; la sitúa a la izquierda y centrada en asuntos sociales y políticos. [Página del PDF: 20]

89. Juan Fernández Miranda

Lo presenta como adjunto a la dirección y responsable de España en ABC, colaborador de COPE y TVE; lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 20]

90. José María Fidalgo

Lo identifica como exsecretario general de CCOO, médico y tertuliano de COPE; lo considera independiente y crítico con políticas de derechas defendidas por otros participantes. [Página del PDF: 20]

91. Álvaro Frutos Rosado

Recoge su trayectoria como asesor y director general durante los gobiernos de Felipe González y su presencia en Espejo Público; lo vincula con el PSOE. [Página del PDF: 20]

92. Verónica Fumanal

La presenta como experta en comunicación y asesora política, colaboradora de tertulias; la sitúa en el centroizquierda y como defensora del Gobierno. [Página del PDF: 20]

93. Edu Galán

Lo identifica como escritor satírico y creador de Mongolia, colaborador de Más Vale Tarde; le atribuye afinidad con la izquierda. [Página del PDF: 21]

94. Javier Gállego Jané

Lo presenta como periodista y sociólogo con presencia en numerosas tertulias; lo sitúa a la derecha y lo considera polémico y muy crítico con el Gobierno en terrorismo e independentismo. [Página del PDF: 21]

95. José Miguel Gaona

Lo identifica como médico, psiquiatra forense, escritor y colaborador de televisión en sucesos; no incluye una valoración ideológica explícita. [Página del PDF: 21]

96. Ketty Garat

La presenta como directiva de The Objective y periodista de información gubernamental; la sitúa a la derecha y crítica con la actuación del Gobierno. [Página del PDF: 21]

97. Enrique García

Lo identifica como portavoz de la OCU y colaborador de TVE en asuntos de consumo; no incorpora etiqueta ideológica. [Página del PDF: 21]

98. Marta García Aller

La presenta como escritora, periodista y columnista de El Confidencial, colaboradora de Onda Cero; la considera moderada, con mayor inclinación hacia la derecha. [Página del PDF: 22]

99. Pedro García Cuartango

Recoge su trayectoria en El Mundo y ABC y sus colaboraciones como analista; destaca una orientación crítica con el Gobierno, sin añadir una adscripción ideológica concreta. [Página del PDF: 22]

100. José Manuel García Margallo

Lo identifica como exministro de Exteriores y exeurodiputado del PP, tertuliano de TVE; lo vincula con la defensa de las posiciones de ese partido. [Página del PDF: 22]

101. Luis García Montero

Lo presenta como escritor, director del Instituto Cervantes y antiguo candidato de IU; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 22]

102. Marcos García Montes

Lo identifica como abogado penalista y colaborador habitual de televisión, especialmente Telecinco, en seguridad, sucesos y tribunales; no incorpora etiqueta ideológica. [Página del PDF: 23]

103. Pilar García Muñiz

La presenta como directora y conductora de Mediodía COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 23]

104. Alberto García Reyes

Lo identifica como director de ABC de Sevilla y tertuliano de COPE; lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 23]

105. Javier García Vila

Lo presenta como director de Europa Press y colaborador de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 23]

106. Casimiro García-Abadillo

Lo identifica como director de El Independiente, columnista y tertuliano; lo caracteriza como moderado, con mayor inclinación hacia la derecha. [Página del PDF: 23]

107. Israel García-Juez

Lo presenta como periodista independiente y tertuliano especializado en economía; lo sitúa a la derecha y muy crítico con las políticas de izquierdas. [Página del PDF: 23]

108. Fernando Garea

Lo identifica como adjunto a la dirección de El Español y exdirector de EFE; lo considera moderado de izquierdas, con discrepancias respecto al Gobierno y crítico con la amnistía. [Página del PDF: 24]

109. Daniel Gascón

Lo presenta como columnista de El País y colaborador de Al Rojo Vivo; le atribuye posiciones progresistas. [Página del PDF: 24]

110. Iván Gelibter

Lo identifica como periodista de Diario Sur y tertuliano de TVE; lo sitúa a la izquierda. [Página del PDF: 24]

111. Andrés Gil

Lo presenta como responsable de Internacional y Desalambre en elDiario.es; le atribuye posiciones de izquierdas y apoyo general al Gobierno, con críticas en inmigración. [Página del PDF: 24]

112. Vicente Gil

Lo identifica como periodista de OK Diario y tertuliano de Telemadrid y Telecinco; lo sitúa a la derecha y lo caracteriza como muy crítico. [Página del PDF: 24]

113. Miquel Giménez

Lo presenta como guionista, articulista de Vozpópuli y tertuliano de COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 25]

114. Patricia Godino

Recoge sus colaboraciones con varios medios y TVE; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 25]

115. Pilar Gómez

La identifica como directora de Artículo 14 y tertuliana; la sitúa en el centroderecha, alineada con el PP y crítica con la actuación gubernamental ante los independentismos. [Página del PDF: 25]

116. Yolanda Gómez

La presenta como subdirectora de ABC y colaboradora de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 25]

117. Jaime González

Lo identifica como antiguo responsable de Opinión de ABC y colaborador de Mediaset; le atribuye una orientación de derechas. [Página del PDF: 25]

118. Javier González Ferrari

Recoge sus anteriores cargos en RNE, RTVE, Atresmedia Radio y Onda Cero, y su colaboración con COPE; lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 26]

119. Berna González Harbour

La identifica como escritora y periodista de El País, colaboradora de la SER y TVE; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 26]

120. Ignasi Guardans

Lo presenta como jurista y expolítico de CiU, con un cargo en Cultura durante el Gobierno de Zapatero; lo sitúa en el centroderecha y moderadamente crítico con el Gobierno. [Página del PDF: 26]

121. Verónica Guerrero

La identifica como abogada y colaboradora de TVE; la considera independiente. [Página del PDF: 26]

122. Amador Guerrero Ayora

Lo presenta como responsable de información económica de La Razón y analista televisivo; lo sitúa en el centroderecha. [Página del PDF: 26]

123. Pablo Herráiz

Lo identifica como periodista de El Mundo especializado en sucesos y corrupción, con intervenciones televisivas; no incluye etiqueta ideológica. [Página del PDF: 27]

124. Ángel Antonio Herrera

Lo presenta como escritor, articulista de ABC y colaborador de Antena 3 y Onda Cero; lo considera más próximo al pensamiento progresista. [Página del PDF: 27]

125. Julio César Herrero

Lo identifica como periodista, profesor, escritor y tertuliano de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 27]

126. Fátima Iglesias

La presenta como analista política y responsable de comunicación, con presencia en diversas cadenas; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 27]

127. Pablo A. Iglesias

Lo identifica como director de Información de Servimedia y colaborador de TVE; lo considera independiente y señala sus críticas a la amnistía. [Página del PDF: 27]

128. Eduardo Inda

Lo presenta como director de OK Diario y tertuliano de Telecinco; lo caracteriza como radical de derechas y muy crítico con el Gobierno, los independentismos y Bildu. [Página del PDF: 28]

129. Rodolfo Irago

Recoge su trayectoria en la SER y como responsable de comunicación del PSOE; le atribuye posiciones de izquierdas, afinidad socialista y defensa de las políticas gubernamentales. [Página del PDF: 28]

130. Ileana Izverniceanu

La identifica como portavoz de la OCU y colaboradora de TVE en consumo; no añade una valoración ideológica explícita. [Página del PDF: 28]

131. Esther Jaén

La presenta como periodista, analista y cofundadora de Cuarto Poder, con presencia en radio y televisión; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 28]

132. Antonio Jiménez

Lo identifica como director de El Cascabel y colaborador de COPE; lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 28]

133. David Jiménez Torres

Lo presenta como profesor, columnista de El Mundo y tertuliano de Onda Cero; recuerda que es hijo de Federico Jiménez Losantos y lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 28]

134. Manuel Juliá

Lo identifica como escritor y periodista, colaborador de prensa, Mediaset y Telemadrid; le atribuye una orientación progresista. [Página del PDF: 29]

135. Enric Juliana

Lo presenta como adjunto a la dirección de La Vanguardia y responsable de su delegación madrileña; enumera colaboraciones en radio y televisión, sin valoración ideológica explícita. [Página del PDF: 29]

136. Juanma Lamet

Lo identifica como periodista político de El Mundo; le atribuye una posición moderada de izquierdas, apoyo general al Gobierno y críticas a los bulos y la desinformación. [Página del PDF: 29]

137. María José Landaburu

La presenta como abogada laboralista y tertuliana de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 29]

138. Víctor Lapuente

Lo identifica como politólogo, escritor, profesor y colaborador de El País y la SER; lo sitúa en el centroizquierda. [Página del PDF: 29]

139. José María Lassalle

Recoge su trayectoria como secretario de Estado con Mariano Rajoy y sus colaboraciones periodísticas; lo sitúa en el centroderecha, con críticas moderadas al Gobierno. [Página del PDF: 30]

140. Inma León

La identifica como periodista de El Español y tertuliana de TVE; la considera independiente, aunque frecuentemente defensora de posiciones de derechas. [Página del PDF: 30]

141. Teodoro León Gros

Lo presenta como columnista de The Objective, profesor y colaborador de COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 30]

142. Andrea Levy

La identifica como dirigente municipal del PP en Madrid y colaboradora televisiva; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 30]

143. Gaspar Llamazares

Lo presenta como médico, excoordinador de IU y concejal de Oviedo, colaborador de La Sexta; le atribuye una orientación progresista. [Página del PDF: 30]

144. Kiko Llaneras

Lo identifica como periodista de El País especializado en estadísticas y encuestas; lo considera más próximo a la izquierda. [Página del PDF: 31]

145. Juan Lobato

Lo presenta como dirigente socialista madrileño y colaborador ocasional de TVE; lo vincula con las posiciones del PSOE. [Página del PDF: 31]

146. Gloria Lomana

La identifica como consultora y exdirectiva de informativos, colaboradora de COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 31]

147. Emma López

La presenta como concejala socialista en Madrid y tertuliana de TVE; le atribuye defensa de las posiciones del PSOE. [Página del PDF: 31]

148. Israel López

Lo identifica como periodista de investigación y colaborador de La Mirada Crítica, centrado en sucesos; no incorpora etiqueta ideológica. [Página del PDF: 31]

149. Rafa López

Lo presenta como sociólogo y colaborador de La Sexta y otros medios; le atribuye una orientación progresista. [Página del PDF: 32]

150. Antón Losada

Lo identifica como profesor, escritor y periodista vinculado al BNG, con presencia en diversos medios; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 32]

151. Vanesa Lozano

La presenta como periodista de sucesos e investigación y escritora, colaboradora de Vamos a Ver; no añade valoración ideológica. [Página del PDF: 32]

152. Inma Lucas

La identifica como periodista autónoma y tertuliana de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 32]

153. Juan Ramón Lucas

Recoge su trayectoria como periodista, presentador y colaborador de radio y televisión; lo caracteriza como moderado. [Página del PDF: 32]

154. Eduardo Madina

Lo presenta como expolítico socialista y consultor de KREAB, colaborador de la SER; le atribuye una orientación claramente de izquierdas. [Página del PDF: 33]

155. Antonio Maestre

Lo identifica como periodista y escritor vinculado con elDiario.es y La Sexta; le atribuye una orientación claramente de izquierdas. [Página del PDF: 33]

156. Joaquín Manso

Lo presenta como director de El Mundo y tertuliano de Onda Cero, Antena 3 y TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 33]

157. Jesús Maraña

Lo identifica como periodista, escritor y director de infoLibre; lo considera claramente de izquierdas y favorable al Gobierno. [Página del PDF: 33]

158. José Marcos

Lo presenta como periodista político de El País especializado en información del PSOE y colaborador de RNE; lo sitúa a la izquierda. [Página del PDF: 33]

159. Paco Marhuenda

Lo identifica como director de La Razón y antiguo asesor de Mariano Rajoy; le atribuye posiciones de derechas y una fuerte crítica a las actuaciones del Gobierno. [Página del PDF: 34]

160. May Mariño

La presenta como periodista de Servimedia y tertuliana de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 34]

161. Ángela Martialay

La identifica como periodista de tribunales de El Mundo y colaboradora de COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 34]

162. Ana Martín

La presenta como periodista política de El Debate y tertuliana; la sitúa a la derecha y considera moderadas sus críticas al Gobierno. [Página del PDF: 34]

163. Ricardo Martín

Lo identifica como periodista, analista y especialista en comunicación; le atribuye posiciones cercanas al PSOE. [Página del PDF: 34]

164. Antonio Martín Beaumont

Lo presenta como director de ESdiario y analista en varios medios; le atribuye una orientación claramente de derechas. [Página del PDF: 35]

165. Ainhoa Martínez

La identifica como periodista y abogada de La Razón, colaboradora de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 35]

166. Libertad Martínez

La presenta como exdiputada de IU y colaboradora de Telemadrid en asuntos sociales; le atribuye una perspectiva de izquierdas. [Página del PDF: 35]

167. Ignacio Martínez

Lo identifica como columnista y directivo del Grupo Joly, colaborador de RNE; le atribuye posiciones conservadoras. [Página del PDF: 35]

168. Carmen Martínez Castro

Recoge su etapa como secretaria de Estado de Comunicación de Mariano Rajoy y su colaboración con COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 35]

169. Santiago Martínez-Vares

Lo presenta como consultor y antiguo integrante del gabinete de Juan Ignacio Zoido, colaborador de La Sexta; lo considera contrario al Gobierno y defensor del PP. [Página del PDF: 36]

170. Rocío Martínez-Sampere

La identifica como economista, expolítica catalana y colaboradora de RNE; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 36]

171. Diana Mata

La presenta como responsable de Internacional de La Sexta y participante en sus espacios informativos; no incluye etiqueta ideológica. [Página del PDF: 36]

172. Juan Manuel Medina

Lo identifica como abogado penalista y colaborador de La Sexta y Telecinco en sucesos, actualidad jurídica y actuaciones policiales; no añade valoración ideológica. [Página del PDF: 36]

173. Lucía Méndez

La presenta como responsable de Opinión de El Mundo y analista; la sitúa en el centroderecha, moderada en sus críticas al Gobierno, aunque crecientemente combativa. [Página del PDF: 36]

174. Carlos Miranda y Elío

Lo identifica como diplomático y exembajador ante la OTAN, colaborador televisivo; lo vincula con el PSOE y le atribuye opiniones progresistas. [Página del PDF: 37]

175. Gonzalo Miró

Lo presenta como colaborador de Antena 3 y La Sexta; le atribuye militancia socialista y posiciones de izquierdas en asuntos sociales. [Página del PDF: 37]

176. Joaquín Moeckel

Lo identifica como abogado y tertuliano de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 37]

177. Estefanía Molina

La presenta como politóloga, escritora, periodista y analista en distintos medios; la sitúa en el centroizquierda y considera moderadas sus críticas al Gobierno. [Página del PDF: 37]

178. Cristina Monge

La identifica como socióloga y politóloga especializada en movimientos sociales y transición ecológica; la sitúa próxima a la izquierda y habitualmente defensora del Gobierno. [Página del PDF: 37]

179. José Enrique Monrosi

Lo presenta como periodista de elDiario.es y colaborador de Al Rojo Vivo; le atribuye posiciones de izquierdas y defensa del Gobierno en sus intervenciones. [Página del PDF: 38]

180. Daniel Montero

Lo identifica como periodista de investigación y sucesos ligado a Mediaset; lo considera moderado y centrado en asuntos de Interior y fuerzas de seguridad. [Página del PDF: 38]

181. Pablo Montesinos

Recoge su trayectoria periodística y como responsable de comunicación del PP; lo considera defensor del ideario de ese partido, aunque con algunas críticas. [Página del PDF: 38]

182. Jesús Morales

Lo presenta como director adjunto de 20 Minutos y tertuliano de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 38]

183. Jorge Morales de Labra

Lo identifica como especialista en energía y colaborador de distintas televisiones; no incorpora una etiqueta ideológica explícita. [Página del PDF: 38]

184. Manuel Morato

Lo presenta como coronel retirado y antiguo agregado militar, colaborador de La Sexta en asuntos de defensa; no incorpora valoración ideológica explícita. [Página del PDF: 39]

185. Cruz Morcillo

La identifica como periodista de sucesos de ABC y colaboradora televisiva; destaca su atención a los cuerpos de seguridad y su escasa intervención política, sin asignarle ideología. [Página del PDF: 39]

186. Isabel Morillo

La presenta como directora de El Correo de Andalucía y colaboradora de prensa, radio y televisión; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 39]

187. Carmen Morodo

La identifica como directora adjunta de La Razón y analista en distintos medios; la sitúa en el centroderecha y moderada en sus críticas al Gobierno. [Página del PDF: 39]

188. Ángel Moya

Lo presenta como periodista de sucesos con trayectoria en prensa y televisión; le atribuye una orientación radical de derechas. [Página del PDF: 39]

189. John Müller

Lo identifica como columnista de ABC y tertuliano de Onda Cero; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 41]

190. Pablo Muñoz

Lo presenta como periodista de ABC, especializado en sucesos, y colaborador de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 41]

191. Antonio Naranjo

Lo identifica como portavoz del oyente y tertuliano de COPE y varias televisiones; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 41]

192. Cristina Narbona

La presenta como presidenta del PSOE, diputada y exministra, colaboradora de TVE; la vincula con la defensa de las posiciones socialistas. [Página del PDF: 41]

193. Mayka Navarro

La identifica como periodista de La Vanguardia especializada en seguridad, sucesos y tribunales; indica expresamente que no recoge referencias políticas. [Página del PDF: 41]

194. Carlos Navarro Antolín

Lo presenta como subdirector de Diario de Sevilla y colaborador de la SER y Canal Sur; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 41]

195. Marta Nebot

La identifica como periodista, actriz y columnista de Público; le atribuye posiciones de izquierdas, pero fuertes críticas al Gobierno en asuntos como inmigración. [Página del PDF: 42]

196. Álvaro Nieto

Lo presenta como director de The Objective y antiguo director de Vozpópuli, con presencia en varias tertulias; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 42]

197. Jesús Núñez Villaverde

Lo identifica como codirector del IECAH y experto en relaciones internacionales, seguridad y conflictos, colaborador de La Sexta; no añade etiqueta ideológica. [Página del PDF: 42]

198. Loreto Ochando Muriel

La presenta como periodista de El Plural, vinculada con tribunales y colaboradora de Más Vale Tarde; le atribuye una orientación claramente de izquierdas. [Página del PDF: 42]

199. José María Olmo

Lo identifica como responsable de investigación de El Confidencial; lo sitúa en el centroderecha, contrario al activismo periodístico y crítico con acuerdos gubernamentales con independentistas. [Página del PDF: 42]

200. Miguel Ondarrieta

Lo presenta como periodista de información política e internacional, con trayectoria en Onda Cero y Telemadrid; no incluye etiqueta ideológica. [Página del PDF: 43]

201. Lluís Orriols

Lo identifica como politólogo, profesor y analista en La Sexta, El País y TVE; le atribuye una orientación de izquierdas. [Página del PDF: 43]

202. Lourdes Ortiz

La presenta como escritora con pasado en el PCE e IU y colaboradora de RNE; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 43]

203. Euprepio Padula

Lo identifica como abogado y experto en comunicación, colaborador de televisión y prensa; le atribuye una orientación de izquierdas en asuntos sociales. [Página del PDF: 43]

204. Esther Palomera

Recoge su trayectoria en ABC y La Razón y su posición en elDiario.es; la considera de izquierda moderada y generalmente favorable al Gobierno. [Página del PDF: 43]

205. José Luis Pérez

Lo presenta como periodista y conductor de Trece al Día; lo sitúa a la derecha, crítico con el Gobierno y contrario a los independentismos y a sus acuerdos con Bildu. [Página del PDF: 44]

206. Lourdes Pérez

La identifica como subdirectora de Colpisa, colaboradora de RNE y EITB y especialista en terrorismo de ETA y memoria de las víctimas; no añade etiqueta ideológica. [Página del PDF: 44]

207. Pablo Pérez

Lo presenta como portavoz nacional de JUPOL e invitado en programas televisivos; le atribuye una orientación conservadora. [Página del PDF: 44]

208. Jesús Manuel Pérez Triana

Lo identifica como analista de seguridad y defensa, colaborador de La Sexta y editor de webs especializadas; le atribuye una orientación conservadora. [Página del PDF: 44]

209. Ramón Pérez-Maura

Recoge su trayectoria en ABC y su responsabilidad de Opinión en El Debate, además de colaboraciones radiofónicas y televisivas; lo sitúa a la derecha. [Página del PDF: 44]

210. Graciano Palomo

Lo presenta como periodista y escritor especializado en la Transición y el PP; le atribuye posiciones de derechas y críticas frecuentes al Gobierno. [Página del PDF: 45]

211. Cristina Pardo

La identifica como presentadora de Más Vale Tarde; describe una evolución desde posiciones de izquierdas hacia una actitud más crítica con el Gobierno. [Página del PDF: 45]

212. Ana Pardo de Vera

La presenta como directiva de Público y tertuliana de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas y coincidencia con el Gobierno, con fuertes críticas en inmigración. [Página del PDF: 45]

213. Beatriz Parera

La identifica como periodista de tribunales de El Confidencial y colaboradora de La Sexta; no incorpora una etiqueta ideológica. [Página del PDF: 45]

214. María Peral

La presenta como adjunta a la dirección de El Español y responsable de tribunales, colaboradora de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 45]

215. Roger Pi

Lo identifica como periodista de medios catalanes y colaborador de TVE; le atribuye posiciones independentistas y coincidencia ocasional con las tesis del Gobierno. [Página del PDF: 46]

216. Elena Pisonero

La presenta como exdiputada y exsecretaria de Estado de Comercio con José María Aznar, colaboradora de la SER; la sitúa a la derecha. [Página del PDF: 46]

217. Sandro Pozzi

Lo identifica como periodista internacional y antiguo corresponsal de El País en Nueva York, colaborador de La Sexta y Canal Sur; no añade etiqueta ideológica. [Página del PDF: 46]

218. Benjamín Prado

Lo presenta como poeta, novelista y tertuliano de La Sexta y la SER; le atribuye una perspectiva progresista sobre asuntos culturales, sociales y políticos. [Página del PDF: 46]

219. Nativel Preciado

La identifica como escritora, periodista y analista en televisión; le atribuye una orientación progresista. [Página del PDF: 46]

220. María Eugenia Quetglás

La presenta como periodista y directora de Ara Balears, colaboradora de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas y respaldo a las tesis del Gobierno central. [Página del PDF: 47]

221. Julián Quirós

Lo identifica como director de ABC y colaborador de COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 47]

222. Isabel Rábago

La presenta como abogada y antigua responsable de comunicación del PP madrileño, colaboradora de Mediaset; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 47]

223. Daniel Ramírez

Lo identifica como periodista y escritor de El Español y colaborador de radio y televisión; lo caracteriza como moderado y crítico con las políticas gubernamentales. [Página del PDF: 47]

224. José Ramón Julio Márquez Martínez (Ramoncín)

Lo presenta como cantante y presentador, antiguo miembro de la directiva de la SGAE y tertuliano de La Sexta; recoge polémicas profesionales, sin etiqueta ideológica explícita. [Página del PDF: 47]

225. Josep Ramoneda

Lo identifica como filósofo, periodista y escritor, colaborador de prensa y la SER; destaca su prestigio y le atribuye una orientación de izquierdas. [Página del PDF: 47]

226. José Luis Restán

Lo presenta como periodista y responsable de El Espejo en COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 48]

227. Nuria Ribó

La identifica como periodista y columnista, colaboradora de radio y TVE; le atribuye posiciones progresistas. [Página del PDF: 48]

228. Manuel Rico

Lo presenta como periodista de política e investigación, fundador de infoLibre y colaborador de la SER; lo sitúa a la izquierda. [Página del PDF: 48]

229. Jesús Rivasés

Lo identifica como analista político de La Razón y colaborador de Onda Cero y Antena 3; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 48]

230. Carmen Ro

La presenta como periodista y tertuliana de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas y respaldo a las tesis del Gobierno central. [Página del PDF: 48]

231. Gemma Robles

La identifica como periodista de El Periódico de España y colaboradora de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas y respaldo a las tesis gubernamentales. [Página del PDF: 48]

232. Miquel Ramos

Lo presenta como investigador de movimientos sociales, discursos de odio y extrema derecha, colaborador de Cuatro; le atribuye una orientación claramente de izquierdas. [Página del PDF: 49]

233. Rocío Ramos-Paul

La identifica como psicóloga especializada en menores y colaboradora de Telecinco; la considera moderada y crítica con la insuficiencia de las leyes que afectan a menores. [Página del PDF: 49]

234. Nicolás Redondo Terreros

Lo presenta como exsecretario general del PSE y comentarista de COPE; destaca su fuerte crítica a Pedro Sánchez y su oposición a la política del PSOE actual. [Página del PDF: 49]

235. Luis Rendueles

Lo identifica como periodista de sucesos e investigación, colaborador de Onda Cero y Telecinco; le atribuye posiciones moderadas. [Página del PDF: 49]

236. Alejandro Requeijo

Lo presenta como periodista de El Confidencial especializado en justicia y seguridad; lo considera independiente, próximo a la izquierda y en ocasiones crítico con las fuerzas de seguridad. [Página del PDF: 49]

237. Marta Robles

La identifica como periodista y escritora, vinculada con La Razón, Antena 3 y Telemadrid; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 50]

238. Elvira Rodríguez

La presenta como diputada del PP y colaboradora ocasional de TVE; la vincula con la defensa de las posiciones de su partido. [Página del PDF: 50]

239. Luz Rodríguez

La identifica como jurista, exdiputada socialista y antigua secretaria de Estado de Empleo, colaboradora de RNE; le atribuye posiciones progresistas. [Página del PDF: 50]

240. Pedro Rodríguez

Lo presenta como analista internacional, profesor y colaborador de La Sexta; no incorpora una valoración ideológica explícita. [Página del PDF: 50]

241. Yago Rodríguez

Lo identifica como divulgador de Defensa, director de The Political Room y responsable de un canal de YouTube; no añade una etiqueta ideológica explícita. [Página del PDF: 50]

242. Ignacio Rodríguez Burgos

Lo presenta como responsable de Economía de Onda Cero y colaborador de Antena 3; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 50]

243. Juanma Romero

Lo identifica como periodista parlamentario de El Independiente y colaborador de televisión; le atribuye posiciones de izquierdas y respaldo a las tesis del Gobierno. [Página del PDF: 51]

244. Francisco Rosell

Recoge su trayectoria como director de El Mundo y de Vozpópuli y su colaboración con COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 51]

245. Bieito Rubido

Lo presenta como director de El Debate y exdirector de ABC, colaborador de COPE y Radio Galega; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 51]

246. Angélica Rubio

La identifica como directora de El Plural y tertuliana de La Sexta, con pasado junto a José Luis Rodríguez Zapatero; le atribuye una posición claramente de izquierdas. [Página del PDF: 51]

247. Javier Ruiz

Lo presenta como periodista económico de la SER, columnista y tertuliano de TVE; lo considera muy combativo y defensor de posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 51]

248. Antonio Ruiz Valdivia

Lo identifica como periodista político de infoLibre y colaborador de La Sexta; le atribuye una orientación progresista. [Página del PDF: 51]

249. Jorge Sáinz

Lo presenta como responsable de Política de Vozpópuli y antiguo jefe de prensa de Ciudadanos; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 52]

250. Ana Samboal

La identifica como periodista y columnista de El Debate, colaboradora de TVE; le atribuye posiciones cercanas al PP. [Página del PDF: 52]

251. Antonio San José

Lo presenta como periodista y tertuliano de COPE y Trece; lo considera independiente, aunque señala que en los últimos años defiende posiciones de derechas. [Página del PDF: 52]

252. Isabel San Sebastián

La identifica como periodista y escritora; la sitúa a la derecha y muy crítica con el Gobierno por sus pactos con el independentismo y Bildu y por medidas sobre presos de ETA. [Página del PDF: 52]

253. Carlos Sánchez

Lo presenta como periodista económico y director adjunto de El Confidencial, colaborador de la SER; lo sitúa en el centroizquierda. [Página del PDF: 52]

254. Guadalupe Sánchez

La identifica como periodista de The Objective y colaboradora de COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 52]

255. Tania Sánchez Melero

Recoge su trayectoria en IU, Podemos y Más Madrid y sus colaboraciones televisivas; le atribuye una orientación de izquierdas en asuntos políticos y sociales. [Página del PDF: 53]

256. Miguel Sánchez-Romero

Lo identifica como guionista y realizador conocido como Maikoll, vinculado con El Intermedio y la SER; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 53]

257. Pilar Santos

La presenta como periodista de El Periódico de Catalunya y tertuliana de Telecinco; le atribuye afinidad con la izquierda y con las políticas gubernamentales sobre Cataluña. [Página del PDF: 53]

258. Gabriel Sanz

Lo identifica como periodista de larga trayectoria, articulista de Vozpópuli y colaborador de radio y televisión; destaca su atención a Interior y sucesos, sin etiqueta ideológica explícita. [Página del PDF: 53]

259. Carlos Segovia

Lo presenta como subdirector y periodista económico de El Mundo; lo sitúa en el centroderecha, crítico con el Gobierno, pero con posiciones moderadas. [Página del PDF: 53]

260. Alfonso Serrano

Lo identifica como senador del PP y colaborador de Cuatro; le atribuye una orientación de derechas y críticas al Gobierno. [Página del PDF: 54]

261. Pablo Simón

Lo presenta como politólogo, profesor y analista en distintos medios; le atribuye una orientación de izquierdas. [Página del PDF: 54]

262. Sergi Sol

Lo identifica como periodista y antiguo jefe de gabinete de Oriol Junqueras; le atribuye defensa de posiciones independentistas cercanas a ERC. [Página del PDF: 54]

263. Salvador Sostres

Lo presenta como columnista de ABC y comentarista de COPE; le atribuye posiciones de derechas y críticas a la izquierda y al feminismo. Describe su evolución desde la afinidad independentista hacia la crítica al procés. [Página del PDF: 54]

264. Alberto Sotillos

Lo identifica como político, sociólogo y consultor, militante socialista y tertuliano; le atribuye posiciones de izquierdas. [Página del PDF: 54]

265. Patricia Suárez

La presenta como presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros y colaboradora de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 55]

266. Alberto Surio

Lo identifica como periodista de Vocento y tertuliano de TVE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 55]

267. Neus Tomás

La presenta como directiva de elDiario.es y responsable de su delegación catalana, con trayectoria en varios medios; la sitúa a la izquierda. [Página del PDF: 55]

268. José Luis Torá

Lo identifica como periodista de investigación de La Sexta y colaborador de Más Vale Tarde; señala que no destaca por intervenciones políticas, sin asignarle ideología. [Página del PDF: 55]

269. Nacho Torreblanca

Lo presenta como profesor de Ciencias Políticas en la UNED y colaborador de TVE; le atribuye posiciones de izquierdas y seguimiento de las tesis del Gobierno central. [Página del PDF: 55]

270. Javier Urra

Lo identifica como psicólogo especializado en menores y antiguo Defensor del Menor en Madrid, colaborador televisivo; no incorpora etiqueta ideológica. [Página del PDF: 55]

271. Mariola Urrea

La presenta como jurista especializada en la Unión Europea y analista de la SER y El País; la sitúa a la izquierda, aunque crítica con algunas decisiones gubernamentales. [Página del PDF: 56]

272. Esteban Urreiztieta

Lo identifica como subdirector de El Mundo y periodista de investigación, colaborador de Cuatro; lo considera más cercano a la derecha. [Página del PDF: 56]

273. Fernando H. Valls

Lo presenta como divulgador económico de La Vanguardia y tertuliano de TVE; lo considera independiente. [Página del PDF: 56]

274. Óscar Vara

Lo identifica como profesor de Teoría Económica y colaborador de La Sexta sobre economía y política internacional; no incorpora etiqueta ideológica. [Página del PDF: 56]

275. Ignacio Varela

Lo presenta como analista y consultor político, colaborador de El Confidencial y Onda Cero; le atribuye posiciones conservadoras y fuertes críticas al PSOE actual. [Página del PDF: 56]

276. Ana Vázquez

La identifica como diputada del PP especializada en Interior y colaboradora de Cuatro; destaca su fuerte crítica al Gobierno en inmigración y su confrontación con Marlaska. [Página del PDF: 57]

277. José Antonio Vázquez Taín

Lo presenta como juez y colaborador de Telecinco en actualidad jurídica y sucesos; no incorpora una valoración ideológica explícita. [Página del PDF: 57]

278. Gonzalo Velasco

Lo identifica como profesor de Filosofía y tertuliano de la SER; le atribuye una orientación de izquierdas. [Página del PDF: 57]

279. Pilar Velasco

La presenta como periodista de investigación y columnista, con presencia en radio y televisión; le atribuye posiciones de izquierdas y cercanía al PSOE. [Página del PDF: 57]

280. Luis Ventoso

Lo identifica como columnista de El Debate, exdirector de Diario 16 y colaborador de COPE; le atribuye posiciones de derechas. [Página del PDF: 57]