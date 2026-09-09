Un periodista de Washington suelta lo más gordo sobre Ceuta y pinta la cara al Gobierno Sánchez: «EE.UU se lo notificó a España»

La imagen de Ceuta vuelve a brillar como un punto candente en la geopolítica, pero esta vez no lo hace desde la frontera, sino desde Washington. Un periodista ha puesto en una posición incómoda al Gobierno de Pedro Sánchez al exponer un relato inquietante sobre lo que España sabía antes de la oleada migratoria.

En el programa Código 10 de Cuatro, el corresponsal de NTN24 Roberto Macedonio reveló una exclusiva que indica que “los servicios secretos de Estados Unidos alertaron al CNI de que nos invadían”, tal y como manifestó en directo en Código 10.

Desde la capital estadounidense, Macedonio informó que sus fuentes en el Departamento de Estado y en la inteligencia norteamericana describieron un aumento “inusual” en el flujo migratorio hacia Ceuta, detectado días antes del asalto masivo a finales de julio. Según el periodista, esos servicios habrían transmitido la información al Centro Nacional de Inteligencia español, en un marco de cooperación habitual entre aliados de la OTAN. Esto plantea una pregunta crucial: si hubo una advertencia, ¿por qué no se tomó acción para reforzar la frontera?

Washington señala, Moncloa se defiende

El testimonio que llega desde Washington no se limita a hablar de una mera coordinación técnica. Macedonio explica que el Departamento de Estado respondió por escrito enfatizando dos puntos esenciales: primero, la defensa rotunda de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla; y segundo, un reproche directo hacia la gestión del Ejecutivo de Sánchez, al que acusa de haber favorecido la migración ilegal hacia Europa con sus políticas. En su respuesta oficial, se califica lo sucedido como “flagrante violación de su soberanía y de los derechos humanos” y se señala que la actuación del Gobierno fue el origen de un “incidente inaceptable”.

Este tono concuerda con otros mensajes recientes provenientes de Washington, donde portavoces del Departamento de Estado han utilizado términos como “invasión” al referirse a la llegada masiva de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma. Además, han mantenido la recomendación oficial de reconsiderar los viajes a Ceuta, emitiendo una alerta de nivel 3 por razones de seguridad. En paralelo, el debate en la capital estadounidense ha saltado al Congreso, con algunos republicanos promoviendo informes que reabren la discusión sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. A su vez, artículos de opinión en medios como el Washington Examiner aprovechan la crisis española como argumento para endurecer su propia política en materia de fronteras.

La combinación de estas circunstancias crea una situación delicada para Moncloa: Estados Unidos reafirma que Ceuta es territorio español, pero no duda en cuestionar abiertamente cómo se ha protegido esa frontera y hasta qué punto España reaccionó conforme a la información de inteligencia disponible.

Lo que sabían los servicios españoles

Mientras en Washington insisten en que hubo comunicación previa, en Madrid el debate se centra en qué informes llegaron a manos del Gobierno y quiénes los leyeron. En las últimas semanas, programas como Código 10 han mostrado documentos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y alertas policiales fechadas el 28 y el 29 de julio, que mencionaban un “riesgo extremo” y la posibilidad de una “entrada masiva de inmigrantes” a través del mar y burlar la valla de Ceuta.

Otros reportes indican que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habría recibido al menos tres informes de inteligencia que advertían sobre una operación organizada desde Marruecos con la implicación de mafias, que trataban de erosionar la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Simultáneamente, fuentes del Ministerio de Defensa aseguran que el CNI y el Cifas sí transmitieron la magnitud del riesgo, aunque Interior niega haber anticipado la verdadera dimensión de lo que estaba por venir. Esta tensión interna se ve ahora amplificada por la presión externa de Estados Unidos, que sostiene haber emitido sus propias señales de alarma.

Para comprender el impacto político, es conveniente prestar atención a tres frentes que han surgido casi simultáneamente:

El enfrentamiento entre los ministerios de Interior y Defensa sobre quién tenía acceso a qué información y cómo se comunicó.

El malestar diplomático derivado de documentos estadounidenses que sitúan a Ceuta y Melilla como ciudades en “territorio marroquí”.

y como ciudades en “territorio marroquí”. La narrativa de Washington que combina apoyo a la soberanía española con duras críticas a la gestión del Gobierno.

En este contexto, el testimonio del periodista desde Washington actúa como un catalizador, conectando las distintas piezas, centrándose en la advertencia de la inteligencia norteamericana y subrayando que la avalancha en Ceuta no sorprendió a todos por igual.