Los periodistas despellejan a Marlaska por permitir solo tres preguntas en su rueda de prensa en Ceuta: «¡Es una vergüenza!»

Esperpéntico.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, protagonizó el 8 de septiembre de 2026 una de las comparecencias más tensas y criticadas de su etapa al frente del departamento durante su visita a Ceuta.

Tras recorrer el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) provisional del Tarajal y el puesto fronterizo, el titular de Interior se enfrentó a una auténtica bronca de los periodistas congregados en la Delegación del Gobierno.

Más de 20 medios de comunicación esperaban poder interrogar al ministro sobre la crisis migratoria que sigue azotando la ciudad autónoma y sobre el polémico dosier elaborado por su propio ministerio con fichas ideológicas de periodistas. Sin embargo, Marlaska solo respondió a tres preguntas, principalmente de TVE y de dos periódicos locales. La rueda de prensa terminó de forma abrupta.

Los profesionales de la información no ocultaron su indignación. «¡Es una vergüenza!», se escuchó entre gritos. Algunos recordaron al ministro que llevaban trabajando desde las 7 de la mañana y que la gravedad de la situación en Ceuta merecía algo más que un gesto simbólico. «La situación en Ceuta es lo suficientemente grave como para contestar por lo menos a algo más de tres medios», resumió después el presentador Iñaki López en ‘Más Vale Tarde‘.

Y no fue el único. Nacho Abad, en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro), también estalló con la actitud de un ministro que asume las mismas tesis censoras del sanchismo:

¡Ya estamos listos para seguir toda la actualidad de hoy #miércoles! Comenzamos 🙌 ➡️ Marlaska abandona la rueda de prensa en Ceuta tras responder tres preguntas. 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/OiGsSTHtqS pic.twitter.com/33SFsotJ0V — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 9, 2026

El equipo de prensa del ministro intentó justificar lo ocurrido alegando que las preguntas admitidas se habían alargado demasiado y prometiendo que habría «otros momentos» para hablar con Marlaska. La explicación no calmó los ánimos. laSexta, entre otros medios, se quedó sin poder formular ninguna cuestión a pesar de intentarlo reiteradamente.

La bronca no fue el único momento tenso de la jornada. Marlaska llegó a la Delegación del Gobierno entre abucheos y, a su salida, vecinos le esperaban al grito de «traidor». Protegido por un importante dispositivo policial, el ministro se dirigió directamente al coche sin detenerse ni mirar a los ceutíes que le increpaban. Durante toda la mañana ni siquiera se bajó del vehículo en el CATE ni en la frontera, evitando cualquier contacto con la ciudadanía y con la prensa hasta la comparecencia final.

Durante las pocas preguntas que sí respondió, Marlaska minimizó el dosier sobre periodistas que había saltado a la luz ese mismo día. Lo calificó de «documento de trabajo interno sin ninguna finalidad espuria», destinado únicamente a «conocer y saber lo que se dice de la actuación y actividad del Ministerio» para mejorar la eficacia comunicativa. Insistió en que Interior no hace distinciones entre medios ni profesionales y que respeta «absolutamente» la libertad de información y expresión.