Trapero, el policía que el procés convirtió en símbolo y que ahora abandona la primera línea de la Policía catalana

José Luís Trapero vuelve a abandonar la primera línea de la Policía catalana. El que fuera uno de los rostros más conocidos de los Mossos d’Esquadra durante los años más convulsos del procés ha presentado su dimisión como director general de la Policía de la Generalitat, poniendo punto final a una etapa que, como toda su trayectoria, ha estado inevitablemente marcada por la política catalana.

La salida de Trapero no es la de un funcionario desconocido que deja un cargo administrativo. Su nombre forma parte de la historia reciente de Cataluña. Durante años, su figura ha estado ligada al crecimiento de los Mossos, al desafío independentista, al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y al posterior proceso judicial que terminó convirtiéndolo en uno de los protagonistas policiales de aquella crisis institucional.

Trapero llegó a convertirse en una figura prácticamente inseparable de aquellos días. Su imagen, con el uniforme de los Mossos, compareciendo ante los medios y tratando de explicar la actuación del cuerpo en medio de una situación política extraordinariamente complicada, dio la vuelta a España.

El procés hizo de Trapero mucho más que un mando policial. Lo convirtió en un símbolo.

Para unos, representaba la profesionalidad de los Mossos y la defensa de la autonomía policial frente a las presiones políticas. Para otros, encarnaba precisamente las dudas sobre el papel que desempeñó la Policía catalana ante las decisiones adoptadas por la Generalitat durante el desafío independentista.

DEL ASCENSO POLICIAL A LA TORMENTA DEL 1-O

Trapero había desarrollado una larga carrera dentro de los Mossos antes de convertirse en su máximo responsable operativo. Su ascenso coincidió con la consolidación del cuerpo autonómico y con la voluntad de la Generalitat de dotarlo de una estructura policial cada vez más potente.

Pero fue el procés el que terminó colocando su nombre en el centro del debate nacional.

Durante los meses previos al 1-O, los Mossos quedaron sometidos a una presión política y judicial extraordinaria. La Policía catalana debía hacer cumplir las órdenes judiciales mientras el Gobierno de Carles Puigdemont avanzaba hacia la celebración del referéndum ilegal.

Trapero quedó atrapado en medio de esa batalla institucional.

El 1 de octubre de 2017 los Mossos tuvieron que actuar en un escenario de enorme tensión, mientras Policía Nacional y Guardia Civil intervenían también para impedir la celebración de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

Aquella jornada abrió una enorme discusión sobre la actuación de los diferentes cuerpos policiales y sobre las órdenes que habían recibido los Mossos.

El debate no terminó aquel día. De hecho, apenas había comenzado.

La posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución, la intervención de la Generalitat y la investigación judicial situaron a Trapero nuevamente en el centro de la escena.

UN POLICÍA ANTE LOS TRIBUNALES

La dimensión de la crisis fue tal que Trapero terminó sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía llegó a solicitar una importante pena de prisión contra él por su presunta participación en los acontecimientos vinculados al procés. El juicio se convirtió en uno de los grandes procesos judiciales derivados del desafío independentista.

Trapero defendió durante el procedimiento que los Mossos habían actuado siguiendo criterios policiales y las órdenes judiciales existentes. Su estrategia pasó por desvincular la actuación profesional del cuerpo de cualquier estrategia política destinada a facilitar la celebración del referéndum.

Finalmente, la Audiencia Nacional lo absolvió.

Aquella sentencia supuso un punto de inflexión en su trayectoria. El policía que había quedado asociado al 1-O recuperaba su libertad judicial, pero su nombre ya estaba grabado en la memoria política catalana.

La absolución tampoco consiguió borrar la enorme controversia que había acompañado a su figura.

Trapero había pasado de ser un mando policial prácticamente desconocido para buena parte de la ciudadanía a convertirse en uno de los policías más reconocibles de España.

EL REGRESO CON SALVADOR ILLA

Después de varios años alejado de la máxima responsabilidad policial, Trapero volvió a la cúpula de los Mossos con el Gobierno de Salvador Illa.

Su regreso tuvo un evidente componente simbólico.

El Ejecutivo socialista recuperaba para la dirección general de la Policía a un hombre cuya trayectoria estaba estrechamente vinculada a una de las etapas más complicadas de la historia reciente de Cataluña.

La decisión pretendía proyectar una imagen de profesionalización y experiencia. Trapero conocía desde dentro los Mossos, había dirigido el cuerpo durante una crisis histórica y había pasado por uno de los procesos judiciales más importantes derivados del procés.

Sin embargo, su regreso no iba a estar exento de dificultades.

La gestión de una organización policial de las dimensiones de los Mossos implica importantes equilibrios internos, y durante su segunda etapa comenzaron a hacerse visibles las discrepancias y tensiones en la cúpula de Interior.

La relación con la consejería dirigida por Núria Parlon terminó siendo uno de los elementos determinantes de esta nueva etapa.

Los cambios en la estructura de mando y las diferencias sobre la organización y dirección del cuerpo fueron aumentando la tensión hasta desembocar en la salida de Trapero.

UNA SALIDA QUE ABRE UNA NUEVA ETAPA

La marcha del director general supone una nueva reordenación de la estructura policial catalana.

Su salida viene acompañada de nuevos nombres en puestos de máxima responsabilidad, en un movimiento que pretende cerrar una etapa y abrir otra en la dirección de los Mossos y del departamento de Interior.

Ferran López asumirá la dirección general de la Policía, mientras Sílvia Catà se situará al frente de los Mossos d’Esquadra, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la jefatura del cuerpo.

El relevo tiene, además, una lectura política inevitable.

Los Mossos llevan años intentando desprenderse de la enorme carga política que adquirieron durante el procés. Desde el 1-O, cualquier cambio en su cúpula es analizado también desde el prisma de las relaciones entre la Generalitat, el Gobierno central y los diferentes partidos catalanes.

Y Trapero es, probablemente, la persona que mejor representa esa historia.

UN NOMBRE QUE YA FORMA PARTE DE LA HISTORIA DE LOS MOSSOS

La trayectoria de Josep Lluís Trapero resulta difícil de comparar con la de cualquier otro responsable policial reciente.

Ha sido máximo responsable operativo de los Mossos durante el procés. Ha comparecido ante la Justicia. Ha sido investigado y finalmente absuelto. Ha regresado posteriormente a la cúpula policial de la Generalitat y ahora vuelve a apartarse de la primera línea.

Todo ello en menos de una década.

Su figura ha quedado inevitablemente asociada a una época en la que las fronteras entre política, instituciones y policía fueron especialmente difusas.

El gran reto de los Mossos en los próximos años será precisamente recuperar la normalidad y consolidar una imagen de cuerpo policial profesional, alejado de las batallas partidistas.

Trapero, mientras tanto, deja la dirección general, pero no abandona la Policía.

Regresará a su puesto anterior en la División de Evaluación y Servicios. Será, por tanto, un regreso a un segundo plano después de haber ocupado durante años uno de los puestos policiales más expuestos de Cataluña.

Su salida cierra una etapa, pero difícilmente cerrará el debate sobre su legado.

Porque Josep Lluís Trapero no fue únicamente el mayor de los Mossos durante el 1-O. Fue también uno de los protagonistas involuntarios de una crisis que transformó Cataluña y que convirtió a un policía de carrera en un personaje político sin haber dejado de ser, al menos sobre el papel, un policía.

Y esa es precisamente la paradoja de su trayectoria: el hombre que quiso ejercer como policía terminó convertido en uno de los símbolos de la batalla política catalana.