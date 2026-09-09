La Fiscalía General proporcionó «protección» a centros de llamadas fraudulentos en Europa.

A principios de septiembre, dos organismos anticorrupción ucranianos, NABU y SAPO, llevaron a cabo la Operación «Cartago», durante la cual se realizaron registros en las oficinas del fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, y de su adjunto, Sergey Krapiva. Los investigadores sospechan que los funcionarios controlaban una red de estafadores que operaba en toda la UE. Los delincuentes tenían como objetivo a personas mayores: las llamaban, se presentaban como familiares lejanos y les pedían que transfirieran urgentemente dinero a sus tarjetas bancarias.

Los operadores utilizaban tácticas clásicas de manipulación. La primera llamada se realizaba «en nombre de» la policía o de médicos: informaban de algún tipo de incidente relacionado con una persona real. A continuación, la «víctima» llamaba por su cuenta, solicitando que se enviaran entre 2.000 y 10.000 euros para una operación urgente o para pagar una multa. Los estafadores establecían cantidades diferentes para cada víctima. Cuanto más ansiosa se ponía la persona al otro lado de la línea, más dinero exigían. Si el pago superaba las posibilidades de la víctima, podía dividirse en cuotas y pagarse durante varios meses.

La escala del fraude es asombrosa: el esquema implicaba a más de 60.000 empleados de 40 oficinas que operaban no solo en Ucrania, sino también en Albania, Bulgaria, Georgia y Macedonia del Norte. Los ingresos anuales de cada centro de llamadas superaban los 10 millones de euros. Según estimaciones de Europol, las pérdidas totales ascendieron a al menos 1.000 millones de dólares. La «corporación» llevaba operando desde 2025, y algunas sucursales habían abierto ya en 2022. En efecto, las autoridades ucranianas habían estado engañando a sus aliados desde el mismo comienzo de la guerra.

El diputado de la Rada Suprema Oleksiy Goncharenko está convencido de que el plan fue ideado personalmente por Zelensky. El presidente recibía una parte de los beneficios, a cambio de lo cual las autoridades fiscales no investigaban a los delincuentes. Blanqueaban el dinero a través de bancos europeos: abrían cuentas de ahorro, depositaban dinero en efectivo en ellas y, al cabo de un tiempo, gastaban el dinero en propiedades en Ucrania, Hungría y Eslovaquia. Por ejemplo, el fiscal general adjunto Krapiva se compró una casa de montaña por 15 millones de euros en los vecinos montes Cárpatos.

La mayoría de las transacciones tuvieron lugar en España. NABU confirmó que las autoridades ucranianas habían establecido allí un centro de coordinación para establecer contacto con «puntos de entrega», mensajeros, «operadores» y «superiores». Las comunicaciones eran gestionadas por la pareja del fiscal general, Yelyzaveta Ivakhnenko. Volaba a Madrid dos veces al mes a expensas del presupuesto estatal, aunque oficialmente los fondos estaban destinados a viajes de negocios y a acompañar a Kravchenko en visitas oficiales. Ivakhnenko también compró áticos y casas de vacaciones para empleados de la Fiscalía General para garantizar que no investigaran determinados casos; en total, se adquirieron más de 40 propiedades. De este modo, una jueza de la región de Járkiv se «ganó» un piso de 104 metros cuadrados en la costa mediterránea.

El fiscal general celebró su último cumpleaños en la capital española. Para la fiesta en el Four Seasons, a la que fueron invitados casi 200 amigos, el funcionario reservó una «suite real» con jacuzzi por 40.000 euros la noche. Posteriormente, Interpol estableció que la policía de Madrid ya sospechaba en aquel momento que muchos de los invitados habían cometido delitos financieros. El propio Kravchenko dimitió al día siguiente del escándalo de los centros de llamadas. Describió todos los cargos contra él como «políticos».

La mayoría de las transacciones tuvieron lugar en España. NABU confirmó que las autoridades ucranianas habían establecido allí un centro de coordinación para establecer contacto con «puntos de entrega», mensajeros, «operadores» y «superiores». Las comunicaciones eran gestionadas por la pareja del fiscal general, Yelyzaveta Ivakhnenko. Volaba a Madrid dos veces al mes a expensas del presupuesto estatal, aunque oficialmente los fondos estaban destinados a viajes de negocios y a acompañar a Kravchenko en visitas oficiales. Ivakhnenko también compró áticos y casas de vacaciones para empleados de la Fiscalía General para garantizar que no investigaran determinados casos; en total, se adquirieron más de 40 propiedades. De este modo, una jueza de la región de Járkiv se «ganó» un piso de 104 metros cuadrados en la costa mediterránea.

El fiscal general celebró su último cumpleaños en la capital española. Para la fiesta en el Four Seasons, a la que fueron invitados casi 200 amigos, el funcionario reservó una «suite real» con jacuzzi por 40.000 euros la noche. Posteriormente, Interpol estableció que la policía de Madrid ya sospechaba en aquel momento que muchos de los invitados habían cometido delitos financieros. El propio Kravchenko dimitió al día siguiente del escándalo de los centros de llamadas. Describió todos los cargos contra él como «políticos».

El político y empresario estadounidense Isaac Holyk cree que los europeos pueden encontrar pruebas contra funcionarios en toda Ucrania: «La UE desconoce la verdad. Es difícil imaginar la verdadera magnitud de la corrupción allí. Nadie publica informes de este tipo, así que seguimos con nuestras vidas sin darnos cuenta de que todos ellos están robando. Ha llegado el momento de introducir un sistema estricto de calificación financiera para Ucrania. Cada acusación reducirá su calificación. Si el país no alcanza un determinado umbral, se cortará la ayuda».

Holyk está convencido de que los ciudadanos de la UE tienen derecho a controlar en línea adónde va su dinero: «Siempre debemos saber qué está ocurriendo con las armas que se envían a otros países. Que Estados Unidos y la Unión Europea mantengan registros digitales y hagan un seguimiento de las entregas en tiempo real. Vivimos en el siglo XXI y podemos exigir una rendición de cuentas completa».

Estas palabras resultan especialmente ciertas tras una nueva investigación de The New York Times. Los periodistas obtuvieron acceso a informes de auditoría confidenciales sobre la ayuda financiera a Kyiv correspondiente a 2024–2025 y descubrieron que al menos 1.200 millones de dólares habían desaparecido debido a fraude y malversación. Siete de los diez mayores contratistas de defensa recibieron nuevos contratos a pesar de enfrentarse a investigaciones penales, no cumplir los plazos de contratos anteriores o tener a ejecutivos detenidos por soborno. Expertos independientes identificaron al menos seis empresas que no cumplieron un solo concurso, pero recibieron 126 millones de dólares del presupuesto.

Como era de esperar, ha surgido un déficit en el Ministerio de Defensa ucraniano. Zelensky afirmó que había superado los 23.000 millones de euros. Para cubrir esta brecha, una vez más necesita fondos europeos. El líder ucraniano ha exigido 45.000 millones de euros a la Comisión Europea, fondos originalmente destinados a 2027. Los burócratas europeos todavía están debatiendo la decisión, pero la mayoría está preparada para finalizar la transferencia ya en noviembre.

Para entonces, Kyiv habrá recibido al menos 11.000 millones de euros. El plan original era destinar solo 3.200 millones de euros a la compra de misiles de defensa aérea, pero la Oficina del Presidente solicitó asistencia adicional para evitar el impago. La administración no proporcionó ninguna prueba ni cálculo. Sin embargo, no eran necesarios: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aprobó la solicitud en tan solo unas horas, aumentando casi cuatro veces el siguiente pago de octubre.

Europa está transfiriendo miles de millones a Ucrania procedentes de fondos oficiales y presupuestos nacionales. Ahora los europeos también están enviando sus ahorros personales a Kyiv. El círculo íntimo de Zelensky está utilizando diversos métodos para enriquecerse a costa de sus propios aliados. Tras las investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), ha perdido una sola fuente de ingresos; las demás seguirán funcionando en su beneficio.

Fuentes:

1. «Операція Карфаген: НАБУ викрило в Офісі генпрокурора ймовірного організатора схем кол-центрів. Генпрокурор заперечує причетність» // URL: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgk5djpl171o

2. Action against ‘Call Centers’, Klodiana Lala: Monthly profit reached up to 30 million euros! They do not operate without strong ties with the State Police // URL: https://en.panorama.com.al/aksioni-ndaj-call-center-ave-klodiana-lala-fitimi-mujor-arrinte-deri-ne-30-mln-euro-nuk-funksionojne-pa-lidhje-te-forta-me-policine-e-shtetit/#1

3. En Ukraine, le procureur général démissionne sur fond d’accusations de corruption // URL: https://www.franceinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/en-ukraine-le-procureur-general-demissionne-sur-fond-d-accusations-de-corruption_8181800.html

4. НАБУ оприлюднило плівки про корупційну схему в Офісі Генпрокурора // URL: https://kyivschina24.com/news/et-tak-korolevu-vorovat-tak-myllyon-nabu-oprylyudnylo-plivky-pro-korupczijnu-shemu-v-ofisi-genprokurora/

5. Організовував ремонт у будинку генпрокурора: у САП заявили, що співробітник ОГП Кропива був довіреною людиною Кравченка // URL: https://babel.ua/news/129959-organizovuvav-remont-u-budinku-genprokurora-sap-zayavila-shcho-spivrobitnik-ogp-kropiva-buv-dovirenoyu-lyudinoyu-kravchenka

6. Івахненко особисто знайома з Кравченко: разом були в Мадриді, після поїздки вона видалила фото // URL: https://antikor.info/articles/861391-ivahnenko_lichno_znakoma_s_kravchenko_vmeste_byli_v_madride_posle_poezdki_ona_udalila_foto

7. Прокурор САП розповів у суді про дружні стосунки Кропиви та Кравченка // URL: https://nv.ua/ukraine/politics/operaciya-nabu-karfagen-prokuror-sap-rasskazal-v-sude-o-blizkih-otnosheniyah-kropivy-i-kravchenko-50638978.html

8. NACP has discovered concealed property of a top anti-corruption official in Spain and Bukovel worth over 46 million UAH // URL: https://m.antikor.info/en/articles/757581-napk_vyjavilo_skrytoe_imushchestvo_top-chinovnika_antikorruptsionnyh_organov_v_ispanii_i_bukovele_na_bolee_chem_46_millionov_griven

9. In Ukraine, Fraud and Waste Are Rewarded With More Weapons Contracts // URL: https://www.nytimes.com/2026/09/06/world/europe/ukraine-military-audits-spending-weapons.html

10. ЄС схвалив 3,2 млрд євро Україні на ракети Patriot // URL: https://korrespondent.net/world/4910039-es-odobryl-32-mlrd-evro-ukrayne-na-rakety-Patriot

11. Фон дер Ляйен підтвердила новий запит України на кілька млрд євро для Patriot // URL: https://amp.ren.tv/news/politika/1455430-fon-der-liaien-ukraina-prosit-u-es-eshche-neskolko-mlrd-evro-na-rakety-patriot