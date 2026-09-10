¿Tiene 7 minutos? No se pierda cómo Cristina Pardo se merienda a un ‘apollardado’ Óscar Puente por seguir mintiendo sobre Ceuta

Es para verlo en bucle.

Sobre todo para comprobar como al prepotente Óscar Puente se le iba poniendo agriando el rictus.

La presentadora Cristina Pardo inauguró su espacio ‘La Mesa’ en Antena 3 con una intervención que dejó en evidencia las versiones oficiales sobre los sucesos de Ceuta.

En apenas siete minutos desmonta una a una las explicaciones que defiende el titular de Transportes, Óscar Puente, mientras este vio cómo su postura se desmoronó ante el peso evidente de las pruebas.

La periodista dio donde más podía dolerle al socialista planteando preguntas directas sobre la supuesta invasión alentada por Marruecos y los documentos desclasificados del CNI.

Óscar Puente, enviado para defender la línea gubernamental, intentó mantener el relato pero la acumulación de datos lo dejó sin réplica efectiva. Su expresión cambió a medida que las pruebas iban saliendo y el debate se volvió más que incómodo para el representante oficial.

La primera Mesa de Cristina Pardo (Antena 3) le sirvió un plato nada agradable al prepotente de Óscar Puente. El responsable de los trenes de Adamuz (Córdoba) tuvo que tragarse una a una todas las mentiras del Gobierno Sánchez sobre Ceuta. La humillada fue de las que hacen época. pic.twitter.com/QpaWRfK6ew — Luis Rioja (@miescano351) September 10, 2026

El rifirrafe

Así fue el duelo dialéctico entre Puente y Pardo, con una clara vencedora, la presentadora de ‘La Mesa’:

Óscar Puente: «Lo que no ha sucedido nunca, de lo que no hay precedentes, es muy difícil. Lo que ponen de manifiesto esos documentos es que se trasladó en el ámbito local de Ceuta, a los puestos fronterizos y a la Delegación del Gobierno de Ceuta, algunos mensajes que circulaban por las redes sociales, escasas horas antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes, de conversaciones en las redes sociales en las que se hablaba de entrar a nado en España».

Cristina Pardo: «Luego para usted no son suficientes».

Óscar Puente: «No son suficientes, es más, pensemos en la magnitud de lo que ha sucedido, incluso si hubieran sido mucho más claros, si hubieran anticipado con más claridad exactamente qué es lo que iba a pasar, no había tiempo para montar un contingente capaz de afrontar la magnitud de 89.00, 100.000 personas que intentaron cruzar. Pero sí que hay unos elementos en los documentos que son interesantes, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la participación activa de Marruecos en la organización, nada menos que de esto, y precisamente esos mensajes lo que abonan es una tesis completamente distinta».

Cristina Pardo: «Eso no es verdad, ministro».

Óscar Puente: «En esos mensajes, en redes sociales, los que participan en esas conversaciones lo que dicen es que hay que aprovechar que hay una celebración, que las fuerzas del orden van a estar ocupadas con el rey y vamos a intentar pasar, es decir, que no vamos a tener obstáculo o vamos a tener menos obstáculos para hacer el paso que si fuera un día normal en el que las fuerzas del orden marroquí están mucho más dimensionadas en la frontera».

Cristina Pardo: «Pero, ministro, mencionaba usted a Marruecos y yo le decía, no es verdad que se hable de una participación activa de Marruecos. ¿Ustedes no saben quién lo ha organizado, a estas alturas, 41 días después?»

Óscar Puente: «No, lo que sabemos es que este movimiento tiene unos componentes que parten de una sentencia del Tribunal Supremo, lo dicen los informes, por cierto, también, una sentencia que es interpretada por un número de personas muy importante a través de las redes sociales y que a través de esas redes sociales se traslada un mensaje de que es posible entrar en España sin la obligación de ser devuelto al día siguiente o inmediatamente, haciéndolo con arreglo a las pautas que la participación establece».

Cristina Pardo: «Ahora le preguntaré por Marruecos, pero porque quede claro. O sea, usted me está diciendo que un papel del 8 de julio de la Dirección General de la Guardia Civil pidiendo reforzar el servicio marítimo provincial de Ceuta, el grupo de actividades subacuáticas, los sistemas tecnológicos y también pidiendo un endurecimiento de la ley, junto con el aviso del CNI a la delegación de Gobierno, a los servicios de inteligencia marroquíes. El aviso de la policía y el aviso del ejército, que todo esto no es suficiente para haber actuado de manera distinta a la que vimos».

Óscar Puente: «Sí, sí, lo sostengo. Hablas de un aviso del 8 de julio de la Guardia Civil. Conviene que la gente sepa que en el verano, no en este, sino en el del 25 también y en el del 24, el número de entradas que se producen, por ejemplo, en el mes de mayo, en el mes de junio, se multiplica hasta por 8. Es decir, es lógico que en el mes de julio, la policía diga que hay que reforzar. En agosto del año 2024 hubo 4.000 intentos de asalto de la valla. En el 25 hubo unos pocos menos».

Cristina Pardo: «Pero no de 80.000 personas».

Óscar Puente: «No de 80.000 personas. Claro. Precisamente. ¿Por qué? Porque nunca ha habido un intento de estas dimensiones. Preverlo no era tan sencillo. Yo simplemente digo una cosa. Si realmente había absoluta certeza o un nivel de previsión de que algo como esto iba a pasar, no se manda un WhatsApp, no se manda un mensaje a la delegación del Gobierno, sino que se envía un mensaje mucho más claro y más contundente a la superioridad del CNI y al Gobierno. Insisto, con el tiempo con el que se hace, que es 29 de julio de este año, a las 18.26, son escasas horas antes de que se produzca la entrada».

Cristina Pardo: «Que sepa que es muy desconcertante que ustedes hayan optado por arrastrar de los pelos al CNI con tal de eludir cualquier responsabilidad por parte del Gobierno. No sé desde qué punto de vista conviene a España que ustedes estén dejando a los espías españoles a los pies de los caballos, pero al mismo tiempo aquí no haya ningún cese ni ninguna dimisión. Entonces, si ante esta avalancha de inmigrantes, una de las mayores o la mayor que hemos vivido, no hay ceses, no hay dimisiones y ustedes además están favoreciendo el desprestigio de los servicios secretos españoles, dígame usted, ¿adónde vamos?»

Óscar Puente: «Primero, yo no considero que se esté desprestigiando a los servicios secretos españoles ni poniéndoles en riesgo en la medida en que estos informes trascienden su contenido, pero desde luego no sus autores ni la metodología».

Cristina Pardo: «Pero señor Puente, si hoy Sánchez ha dicho, el CNI es uno de los aspectos a mejor. Ustedes hablan peor de los servicios secretos que de Marruecos».

Óscar Puente: «Vamos a ver, yo creo que hay que hablar en función de la información de la que uno dispone. Hay un cierto empeño en que tengamos que hablar mal de Marruecos, forzosamente, en que tengamos que confrontar con Marruecos que el gobierno no comparte. Si hay razones para confrontar con Marruecos, se hará, pero lo que no podemos es hacerlo prescindiendo de los hechos. Y los hechos, en contra de lo que algunos sostienen, no nos dicen que Marruecos estuviera detrás de esta iniciativa, sino que Marruecos probablemente se vio desbordado o no tuvo la previsión suficiente, al igual que ha sucedido en nuestro caso».

Cristina Pardo: «Eso es lo que no es verdad, señor Puente, perdóneme. Es que eso no es verdad, porque en los papeles que ustedes han hecho públicos hoy, hay un papel del Centro de Información de las Fuerzas Armadas, hablando de la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes ante la avalancha migratoria. Hay un informe del Estado Mayor de la Guardia Civil hablando de una actitud de pasividad por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos. Hay un informe de la Guardia Civil al Estado Mayor de Defensa diciendo que hubo proactividad y colaboración hasta el día antes de la avalancha, pero que el día de la avalancha, por lo que sea, hubo pasividad. El CNI dice que no se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes una vez que ha comenzado la crisis de los inmigrantes. Luego, yo lo que no entiendo, y creo que un montón de españoles tampoco, es por qué ustedes no tienen ni una mala palabra para Marruecos. ¿Marruecos lo hizo todo bien?»

Óscar Puente: «Vamos a ver. Más allá de lo que digan esos informes, que como les estoy señalando, yo no voy a decir eso de que no es verdad, pero no es toda la verdad. En esos informes hay muchas frases recogidas además en términos de hipótesis».