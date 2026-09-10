Borja Negrete, sin pelos en la lengua: «Lo que vivimos con Sánchez es de película de Hitchcock»

Borja Negrete (Palencia, 1992) es periodista y escritor español. Graduado en Relaciones Internacionales, con másteres en Comercio Internacional y Periodismo, se formó también en radio y realizó prácticas en el Consulado de España en Nueva York. Apasionado del cine clásico y la literatura, publicó en 2015 su novela Cresta, cazadora de cuero y la ausencia de ti y en 2018 el libro de ensayos El cine que cambió mi suerte.
Colaboró en El Mundo, Radio Internacional, Democresía, Redacción Médica y otros medios. Durante cuatro años trabajó en Vozpópuli, donde cubrió política, gasto público y cultura, presentó Barra libre y escribió la columna “La vida en blanco y Negrete”.
Desde 2024 es periodista en El Confidencial, donde actúa como redactor nacional y publica sobre política, actualidad e investigación.
Este 10 de septiembre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la actualidad política del momento marcada por la crisis en Ceuta.
«La realidad que estamos viviendo con Sánchez es más propia de una película de Hitchcock».
«El relato de Moncloa se cae por todos lados: la desclasificación los desmonta».
«Sánchez está débil; por eso lo vemos actuar erráticamente».
«Sánchez está bunkerizado; tiene una desconexión con la realidad».
«Desde sus inicios, Sánchez se ha rodeado de gente sin escrúpulos como Ábalos, Cerdán o Koldo».
«Sánchez es muy hábil para comprar voluntades: un ejemplo es Patxi López».
«Nos hemos vuelto unos yonquis de los escándalos: lo que ha salido habría tumbado a cualquier gobierno».
«Lo que más preocupa a Sánchez es el contenido del móvil de su exjefe de gabinete».
«Los socios de Sánchez se hacen trampas al solitario; saben que muchos casos terminarán en condena».
«A cualquier persona que se lo ha currado le molesta ver a Begoña dar clases sin título en la universidad».
«No salgo en la lista de Marlaska porque no soy tertuliano de radio y TV».
«Leire Díez no es como la pintan. Es hábil y sabe lo que quiere comunicar en cada momento».
«Leire puede terminar cantando: está en un momento complicado, con muchos casos abiertos».