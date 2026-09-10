Borja Negrete, sin pelos en la lengua: «Lo que vivimos con Sánchez es de película de Hitchcock»

Borja Negrete (Palencia, 1992) es periodista y escritor español. Graduado en Relaciones Internacionales, con másteres en Comercio Internacional y Periodismo, se formó también en radio y realizó prácticas en el Consulado de España en Nueva York. Apasionado del cine clásico y la literatura, publicó en 2015 su novela Cresta, cazadora de cuero y la ausencia de ti y en 2018 el libro de ensayos El cine que cambió mi suerte.

Colaboró en El Mundo, Radio Internacional, Democresía, Redacción Médica y otros medios. Durante cuatro años trabajó en Vozpópuli, donde cubrió política, gasto público y cultura, presentó Barra libre y escribió la columna “La vida en blanco y Negrete”.

Desde 2024 es periodista en El Confidencial, donde actúa como redactor nacional y publica sobre política, actualidad e investigación.

Este 10 de septiembre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la actualidad política del momento marcada por la crisis en Ceuta.