Brutal alegato de una joven ceutí contra Marlaska y el Gobierno Sánchez: «¡Somos la p*ta vergüenza del mundo por vuestra culpa!»

El alegato es para verlo una y miles de veces.

Marina, una joven de Ceuta protagonizó un momento de alta tensión frente a las cámaras al cargar sin filtros contra el ministro del Interior y la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Su intervención, grabada en directo en las calles de la ciudad, durante su intervención en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) ha circulado con fuerza y todos destacab el coraje de la protagonista y la contrasta con la actuación de los agentes bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska.

¡Tremendo el alegato de esta mujer ceutí, una joven que tiene más valor que los agentes policiales del ministerio de Fernando Grande-Marlaska! A este mujer la ponía yo a controlar la frontera con Marruecos y a buen seguro que no pasaba ni Hassan. pic.twitter.com/LShDLGkInf — Luis Rioja (@miescano351) September 10, 2026

El discurso que ha encendido las redes

La mujer, visiblemente indignada, señaló directamente las políticas de seguridad y acusa a las autoridades de haber dejado a los vecinos expuestos:

¿Y me estás pidiendo que yo no tenga miedo, que mi miedo es subjetivo? Sinvergüenzas, sois todos una panda de sinvergüenzas. ¿Tu miedo también es subjetivo Para pararte a hablar con el pueblo que tienes que llevar 20 policías, no sé cuántos escoltas, no sé cuántos furgones? ¿Tu miedo también es subjetivo, Marlaska? ¿Eh? Porque aquí somos tres gatos para hablar contigo. ¿Eh? ¿Tienes miedo de nosotras? ¿Tienes miedo de tres mujeres que quieren hablar contigo? ¿Tu miedo es subjetivo también? ¿O cómo? ¿Por qué no das la cara con el pueblo? ¿Por qué ninguno da la cara con el pueblo? ¿Eh? Como mucho la de Educación es la única que se ha parado a hablar con las madres. Los demás no tenéis ni pizca de vergüenza.

Marina tildó a todos de traidores:

Sois todos unos traidores que nos habéis dejado vendidos. Y esta es la verdad de Ceuta, no lo que sacáis en algunas televisiones. Esta es la pura realidad. Aquí estamos acojonados. ¿Eh? Yo estoy en mi casa. Yo no salgo de noche. Yo quiero volver sola y borracha a mi casa, Irene Montero, quiero volver sola y borracha. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Eh? Mis hijos no van al colegio. No van al colegio porque tengo miedo. Y mi miedo no es subjetivo. Tengo todo el derecho del mundo a sentir miedo. Esta no es la normalidad que yo tenía. Yo me iba al pantano a andar. Ya no puedo ir al pantano. Yo me iba a la playa. No puedo bajar a ninguna playa. Ni a la del Trampolín ni a la de la Almadraba ni a la del Chorrillo. A ninguna.

Y acabó estallando de lo lindo contra todo el Ejecutivo sanchista: