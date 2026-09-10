El coronel Diego Camacho acusa a Sánchez de alta traición por la crisis de Ceuta

El coronel Diego Camacho, experto en inteligencia, sostiene desde hace tiempo que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez es sospechoso de ser culpable de alta traición.

En conversación con Eurico Campano para ‘La Retaguardia’, el analista expone que Sánchez ha intentado modificar el ordenamiento constitucional por la puerta de atrás mediante la ley de amnistía y la no aprobación de presupuestos del Estado. Pero ahora, con el asunto de Ceuta, considera que el presidente incumple una de sus funciones esenciales: controlar las fronteras y garantizar la integridad territorial de España.

«Desde el momento que Sánchez sigue en la Moncloa, la solución de Ceuta no puede llegar porque Sánchez tiene un acuerdo con el rey de Marruecos», afirma categóricamente Camacho. El coronel denuncia que lo inadmisible es que un país sea invadido de esa manera y el Gobierno diga que no puede hacer nada, limitándose a abrir expedientes. Para él, el Gobierno es cómplice necesario de esta situación por su inacción.

La superioridad de España frente a Marruecos

Diego Camacho recuerda que España tiene una superioridad militar y económica evidente frente a Marruecos. Además, pertenece a dos entidades fundamentales como la Unión Europea y la OTAN, donde tiene capacidad de solicitar ayuda y declaraciones de sus socios. Sin embargo, lamenta que la diplomacia española no esté haciendo nada, sin contactos aparentes con la OTAN, el Departamento de Estado de Estados Unidos ni con Bruselas, salvo para destacar la colaboración marroquí.

El coronel señala que estas 100.000 personas que llegaron a la frontera lo hicieron con apoyo logístico del Estado marroquí, en un intento del Majzén de emular la Marcha Verde que el padre del actual sultán, Hassan II, organizó en el Sahara aprovechando la agonía del general Franco. Ahora, según Camacho, Mohamed VI ejerce presión sobre un Gobierno español debilitado por el chantaje.

Decisiones autocráticas sin control parlamentario

Uno de los aspectos más graves denunciados por Camacho es que el presidente no ha dado ninguna explicación sobre su cambio de política exterior respecto al Sahara. No lo llevó a debate en el Parlamento ni lo consultó con su Consejo de Ministros, lo cual constituye una prevaricación porque Sánchez no es presidente de España, sino presidente de un Consejo de Ministros donde las decisiones deben tomarse de forma colegiada.

«Cuando dio el giro sobre el Sahara, ningún ministro sabía nada. Fue una decisión autocrática», señala el coronel. Tampoco ha comunicado a la opinión pública los acuerdos que presumiblemente mantiene con el sultán, entre los que estaría una posible cosoberanía sobre Ceuta y Melilla, incluso con carácter inmediato.

Marruecos incumple dos tratados internacionales

El experto en inteligencia subraya que Marruecos no tiene ningún derecho histórico sobre Ceuta ni Melilla. De hecho, en la actualidad ha incumplido dos tratados en vigor en las relaciones bilaterales con España: el Tratado de Wad-Ras de 1860, firmado tras la derrota del ejército marroquí ante las tropas comandadas por Leopoldo O’Donnell, y el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad de 1991.

«De buena vecindad, el sultán se lo tiene que hacer mirar», ironiza Camacho. El mundo está expectante porque todos saben que Marruecos está incumpliendo dos tratados firmados y vigentes. Además, el espectáculo de la invasión ha puesto de manifiesto el esperpento que es Marruecos como país, con 142 muertos por ahogamiento cuyos cadáveres el reino alauí se negó a acoger, teniendo que ser enterrados en el cementerio musulmán de Ceuta.

Un país genocida con su propia población

Diego Camacho revela información de inteligencia de 1990, cuando estaba destinado en Rabat, sobre cómo el sultán Hassan II había ordenado enterrar a saharauis disidentes en cal viva y arrojar a otros al Océano Atlántico desde helicópteros. «El Gobierno marroquí, aparte de ser un Estado gamberro en la semántica de Henry Kissinger, que es aquel Estado que incumple los tratados internacionales de forma sistemática, es un país genocida, fundamentalmente con los saharauis», afirma.

El coronel señala que el 85% o más del PIB marroquí se lo lleva el Majzén, que no supone más del 7% de la población, mientras el 15% restante se lo reparte el 93% de los ciudadanos. Esto hace de Marruecos un país con un gran proceso de desigualdad social y económica, muy inestable y con gran proliferación de movimientos islamistas dentro de sus fronteras.

Tres vías legales para actuar

Ante la situación, Camacho destaca tres vías de actuación. Por un lado, la jueza Tardón de la Audiencia Nacional se ha declarado competente en la causa iniciada por la denuncia de Luis María Pardo en nombre de Justicia Europa, al considerar que se trata de una invasión desde una potencia extranjera que afecta a la integridad de España.

Por otro lado, Vox ha invocado el artículo 102 de la Constitución para procesar al presidente del Gobierno por un delito de alta traición. El coronel lamenta que el señor Feijóo no haya sumado los votos necesarios tras el ofrecimiento de Santiago Abascal para plantear esta cuestión en el Parlamento.

Y existe una tercera vía: el artículo 8 de la Constitución, que hace un llamamiento a las Fuerzas Armadas cuando la soberanía nacional, la independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional están en peligro. Este artículo, específicamente dirigido a las Fuerzas Armadas en la parte dogmática de la Constitución, establece que si los políticos no son capaces de defender el ordenamiento constitucional y la integridad territorial de España, las Fuerzas Armadas tienen el inexcusable deber constitucional de hacerlo.

El pánico histórico a ciertos artículos constitucionales

Tradicionalmente, en los últimos 50 años, determinados artículos de la Constitución han generado pánico entre los políticos. El 155 no se aplicó hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy lo utilizó de forma muy blanda en otoño de 2017, con el apoyo entusiasta del grupo socialista que entonces lideraba Pedro Sánchez. El artículo 8, que reconoce el sentido de unas Fuerzas Armadas en un Estado moderno para proteger la integridad territorial y las fronteras, también genera ese temor irracional.

Camacho explica que este artículo 8 fue redactado por Enrique Mujica, ministro de Justicia en el Gobierno socialista y número tres del partido. «Todos los países en situaciones límite tienen unas Fuerzas Armadas y lo que no pueden hacer es perder su nación, su territorio, su soberanía sencillamente por miedo a tomar decisiones», argumenta.

El tema de Ceuta no es migratorio, es político, y como tal requiere soluciones políticas. Los políticos tienen en su mano la moción de censura y el artículo 102 de la Constitución para resolver un problema que se centra en que Sánchez no está legitimado por sus acciones para seguir en la Moncloa.

La lección histórica del 2 de mayo

«El señor que está dando un golpe de Estado es el señor Sánchez, que está modificando la Constitución por la puerta de atrás y está negociando territorios españoles que no le pertenecen», sentencia el coronel. Sánchez no tiene potestad para negociar el territorio de Ceuta ni de Melilla, y si lo está haciendo, está excediendo sus funciones de presidente del Gobierno.

Camacho concluye recordando que el artículo 8 da pánico como el 155 hasta que alguien se atreve a emplearlo. «Ojalá no se tenga que emplear. Ojalá por una vez los políticos estén a la altura de su responsabilidad. Pero si no lo están, lo que no debe hacer el Ejército es firmar otra página ignominiosa como el 2 de mayo de 1808, cuando mientras fusilaban a madrileños en la montaña del Príncipe Pío y en las tapias del Retiro, el Ejército español estaba metido en sus cuarteles».

El coronel recuerda el ejemplo del capitán Daoíz y del capitán Velarde, que se pasaron las órdenes recibidas por el forro y en un acto de patriotismo encendieron la ira popular que acabó expulsando al invasor francés.