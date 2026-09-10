¡El CNI activa la operación ‘liquidar a Sánchez’!

El Centro Nacional de Inteligencia ha entrado en modo de guerra abierta contra Moncloa. Los documentos desclasificados sobre la crisis de Ceuta no solo confirman que el CNI avisó con precisión de la entrada masiva de inmigrantes, sino que convierten a Pedro Sánchez en el gran perdedor de la batalla y apuntalan la soledad de Margarita Robles dentro del Ejecutivo.

Según publica ‘El Confidencial’, el CNI alertó el día anterior (a las 13:52) de la posible llegada masiva a Ceuta, compartió la información con la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y el CENIF de la Policía Nacional, e incluso avisó a la inteligencia marroquí. Rabat, sin embargo, permitió que ocurriera. La información no era un simple “WhatsApp ambiguo”, como ha intentado vender Moncloa, sino un aviso claro que el Gobierno ignoró o minimizó.

Margarita Robles, ministra de Defensa, se ha quedado sola defendiendo la profesionalidad del servicio de inteligencia. Mientras Fernando Grande-Marlaska negaba primero la existencia de informes y después aseguraba que “ningún” servicio “atisbó nada parecido”, Robles insistió en que el CNI hizo su trabajo y que “si los ciudadanos de Ceuta se sienten abandonados es porque algo habremos hecho mal”. Fuentes del Gobierno interpretan la actitud de la ministra (incluido su frío gesto en el Congreso, apenas aplaudiendo a Sánchez) como un intento de forzar su propia destitución para construir un relato contrario. “Busca que la echemos”, resumen en el entorno de Moncloa. “Está más sola que la una”.

Pero los papeles del CNI han cambiado el tablero. La credibilidad de Robles queda reforzada. La de Marlaska, destrozada. Y la de Sánchez, arrastrada.

Para analizar esta y otras cuestiones de calado, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este jueves 10 de septiembre de 2026.