¡Sánchez obliga ahora a ir a Ceuta a un débil Felipe VI, espiado por Marruecos!

Pedro Sánchez ha vuelto a poner en evidencia su dominio sobre la Corona.

En plena crisis migratoria por la avalancha de decenas de miles de personas que entraron en Ceuta desde Marruecos a finales de julio, el presidente del Gobierno reprochó públicamente al Rey que lleva casi 20 años sin pisar la ciudad autónoma y anunció que Felipe VI viajaría “en cuanto se den las condiciones”. Ahora se sabe que la Casa Real ya preparaba esa visita antes de la invasión migratoria, lo que deja al descubierto la maniobra política de Moncloa.

El viaje de los Reyes a Ceuta (y previsiblemente Melilla) se estaba organizando con antelación a los hechos de los días 30 y 31 de julio, cuando unas 80.000 personas cruzaron la frontera. El propio presidente de Ceuta, Juan Vivas, lo confirmó tras reunirse con Felipe VI en Palma hace un mes. Sin embargo, Sánchez se arrogó el anuncio y lo vinculó a la crisis, presentándolo como un gesto del Ejecutivo y no como una decisión ya en marcha de la Jefatura del Estado.

El Monarca, según el relato de quienes critican su debilidad institucional, queda una vez más a las órdenes de Sánchez. El presidente le ha silenciado en otras ocasiones y ha dejado por escrito que el Rey actúa bajo las directrices del Gobierno. Ahora le “obliga” a desplazarse a Ceuta en un momento de máxima tensión con Marruecos, país que ya protagonizó una grave crisis diplomática cuando Juan Carlos I visitó la ciudad en 2007.

La Casa Real ha avanzado que Felipe VI viajará acompañado de la Reina Letizia, pero ni Zarzuela ni Moncloa han concretado aún la fecha exacta. El Rey se reunió el pasado martes en Zarzuela con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el JEMAD y mandos operativos para analizar la situación de la defensa en Ceuta. Fuentes de la Casa Real enmarcan ese encuentro en el interés del Jefe del Estado por conocer de primera mano la realidad militar de la zona. No obstante, en un contexto de acusaciones de espionaje y de redes marroquíes vinculadas a la entrada masiva, la visita se interpreta desde sectores críticos como un movimiento forzado que expone a un Felipe VI ante la presión de Rabat y la tutelage de Sánchez.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del día en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este viernes 11 de septiembre de 2026.