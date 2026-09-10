La entrevista-masaje de Cintora y Palomera a Sánchez desata una revuelta tremenda en los Informativos de TVE

Pelean por raciones de pienso y el puesto en el pesebre oficial.

Si por un instante pensaron que esto iba de periodismo, ética informativas o coherencia profesional, olvídenlo.

Todo es una pugna por el sitio de privilegio en el pesebre y por la raciones de pienso que suelta La Moncloa.

La aparición del presidente Pedro Sánchez en Mañaneros 360 ha detonando un conflicto latente en los Servicios Informativos de TVE.

El relato sobre esta revuelta en la redacción, expuesto por OKDIARIO en su artículo sobre el enfrentamiento interno en los Telediarios, revela a una entidad pública atrapada entre la presión política, el aumento de la externalización de contenidos y una pugna de poder que desplaza a los ciudadanos en su rol como receptores de la información.

De acuerdo con dicha información, la dirección de Contenidos Informativos, dirigida por Maribel Sánchez-Maroto y Jon Ariztimuño, dio la orden de suprimir de una pieza del Telediario una frase que reflejaba las quejas de los trabajadores sobre la decisión de entregar la entrevista al presidente del Gobierno a una productora externa y, además, a profesionales ajenos a la Corporación.

La censura de dicho fragmento no solo caldeó los ánimos: provocó una protesta espontánea en toda la redacción, con concentraciones alrededor de la mesa de edición, intercambio de mensajes internos y un ambiente de tensión que culminó en el ingreso hospitalario de una trabajadora debido a un ataque de ansiedad. Otros empleados, en privado, manifestaron su descontento por “el nivel de acoso y agresión que ejercen Maroto, Ariztimuño y José Pablo López”.

Una entrevista que rompe equilibrios internos

La raíz de este motín radica en la gestión de la entrevista a Pedro Sánchez debido a que se le encarga a la productora externa La Cometa TV, se emite en el programa Mañaneros 360, del tipo infoentretenimiento y la presentan Jesús Cintora y Esther Palomera, profesionales que no forman parte del equipo de RTVE.

💥 Motín en los Informativos de TVE por la entrevista a Sánchez. 🔗 Todos los detalles: https://t.co/tCCMK3xY5B pic.twitter.com/LoSPAYKvt8 — okdiario.com (@okdiario) September 9, 2026

Los empleados de la cadena opinan que esta decisión infringe el Mandato Marco de RTVE, que establece que la producción informativa e institucional debe ser completamente interna. Exigen que entrevistas políticas de tal envergadura sean realizadas por personal propio dentro de los Servicios Informativos, como ha sido habitual en el Telediario.

El Consejo de Informativos, que ya había expresado su desacuerdo con la externalización de esta entrevista y la tachó de “gravedad extrema”, se sumó a las críticas, aunque eso no impidió que muchos trabajadores perciban en esta situación más una lucha por poder que un auténtico debate sobre ética y credibilidad informativa.

Para abordar el conflicto, es necesario distinguir tres frentes:

Dirección de Informativos (Sánchez-Maroto, Ariztimuño). Presidencia de RTVE (José Pablo López). Consejo de Informativos y parte del personal de redacción.

En este contexto, no solo se discute el lugar donde se lleva a cabo una entrevista, sino quién controla la narración política, el rol de las productoras externas y quién tiene realmente el dominio sobre la línea editorial de la televisión pública.

Ética, credibilidad y un clima irrespirable

La protesta por la entrevista no surge de la nada. Los trabajadores describen un “clima irrespirable” y dirigen sus críticas al presidente de la corporación, José Pablo López, por su inclinación hacia productoras externas afines al sanchismo y su impulso de formatos de infoentretenimiento que borran la línea entre la opinión, el espectáculo y la información objetiva. En la redacción se denuncia “la insoportable, creciente y descontrolada degradación de TVE”, una degradación que se traduce en programas producidos fuera de la casa que abordan temas de actualidad política; conflictos laborales relacionados con casos de acoso y agresión denunciados por los sindicatos y una percepción de desprotección laboral ante la tensión política y social que rodea a la cadena.

En medio de este escenario, una frase que circula entre los trabajadores se ha convertido en una declaración de intenciones sobre el estado de la cadena: “El sanchismo ha llevado a TVE a la cumbre de la degradación, no solo por la ocupación que el Gobierno ejerce sobre la televisión pública española (la reciente entrevista a Pedro Sánchez evidencia hasta qué punto el Ejecutivo ha transformado el ente en un coto privado al servicio de sus intereses políticos), sino porque el director de TVE, José Pablo López, se ha rendido a productoras externas afines, creando un ambiente irrespirable para los trabajadores. Debe indicarse que el Consejo de Informativos, muy crítico con la dirección actual, actúa también según sus propios intereses y nunca defendió la independencia cuando ya se estaban dando señales de alarma. En términos claros: ni la dirección ni el Consejo de Informativos abogan por la libertad y el derecho a la información, así que la batalla que libran es una lucha de poder en donde los ciudadanos —seamos honestos— ocupan un lugar muy secundario.”

La ética informativa aquí se evalúa a partir de decisiones concretas:

Quién entrevista al presidente del Gobierno.

Qué preguntas se formulan y cuál es el tono utilizado.

Qué aspectos del conflicto interno se transmiten al aire y cuáles son censurados.

Hasta dónde se externaliza el núcleo informativo de una televisión pública.

La credibilidad se ve comprometida cuando los profesionales tienen la impresión de que las decisiones no se toman en función del derecho a la información, sino para mantener un equilibrio con La Moncloa, proteger formatos externos o colocar a determinados periodistas en posiciones de privilegio.

Consejo de Informativos vs dirección: una guerra sin ciudadanos

Uno de los aspectos más delicados de este conflicto es que muchos trabajadores no se ven representados ni por la dirección ni por el Consejo de Informativos. El texto que circula por la casa enfatiza que el Consejo, a pesar de sus críticas actuales, tampoco alzó la voz en el momento en que la independencia empezó a perder fuerza. La idea es clara: ambos lados juegan su propia partida de poder.

Dentro de este tablero, la interpretación que cobra fuerza es que no se lidia por la libertad de prensa o por el verdadero periodismo, sino por “pillar cacho en el pesebre oficial”. La repartición de espacios, programas, productoras y responsabilidades se convierte en el eje central, mientras que la ética y el derecho de los espectadores a acceder a información de calidad se relegan a un segundo plano.

El impacto directo de esta percepción es devastador para la credibilidad: