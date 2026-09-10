Sánchez se sobra: llama «delincuente» a Aldama y el comisionista le recita uno a uno todos los casos de corrupción que le acosan

Es de traca.

Pedro Sánchez ya ha perdido todo sentido de la realidad.

Lo del presidente del Gobierno es como el relato aquel del emperador desnudo, con la diferencia de que aquí aún tiene a los palmeros y las ‘Palomeras’ de turno para seguir lisonjeándole traspasando todos los límites del ridículo.

Pedro Sánchez decidió defender el legado de José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista en ‘Mañaneros 360’ (TVE) y optó por cargar directamente contra Víctor de Aldama, al que tachó de «delincuente»:

Yo creo que tanto la trayectoria como el legado de José Luis Rodríguez Zapatero es muy importante para el Partido Socialista, también yo creo que para España, sobre todo en ámbitos que tienen que ver con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que exige, o al menos eso es lo que yo pienso y creo, que respetemos su presunción de inocencia. Nosotros aquí hemos escuchado defensas legítimas en donde muchas de estas personas tienen el derecho hasta incluso a mentir en las declaraciones ante los jueces para desarrollar su propia estrategia de defensa. Bueno, yo creo a José Luis Rodríguez Zapatero.

Y aprovechó para meter su cuña contra el comisionista:

Hay medios de comunicación y partidos políticos que creen incluso a un delincuente como Aldama, que viene a decir cosas, yo recuerdo que en una ocasión vino a decir que él había hecho hasta incluso de chofer mío. Y claro, yo me lo veo en medios de comunicación abriendo portadas de pseudomedios digitales o de prensa escrita en papel. Y digo, bueno, pues nada, aquí se le da credibilidad a un delincuente y no a un representante público que por mucho que no te guste, es un representante elegido democráticamente y que tiene todo su derecho a defenderse. Con lo cual, yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Esperemos que se pueda aclarar todo. Y esa es mi convicción.

El presidente se pasa de frenada y acaba estampado contra un tremendo muro de hormigón: Pedro Sánchez tacha de delincuente a Víctor de Aldama y este le responde con el inventario de corrupción del Gobierno. pic.twitter.com/HLoemsU88C — Luis Rioja (@miescano351) September 10, 2026

El comisionista no tardó en contestar desde Horizonte (Cuatro) con un listado preciso de los casos que salpican al Gobierno: