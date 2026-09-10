Vicente Vallés sopapea al Gobierno Sánchez por insistir en mentir sobre Ceuta pese a las pruebas irrefutables del CNI

Es una de las pesadillas mediáticas del sanchismo.

El presentador de Antena 3 Noticias Vicente Vallés destripó las versiones oficiales del Gobierno sobre los hechos en Ceuta.

En un vídeo de apenas tres minutos, el periodista de la primera cadena de Atresmedia señaló las contradicciones entre lo que se contó en su día y lo que ahora revelan los documentos desclasificados del CNI.

El material desclasificado mostró que las autoridades españolas recibieron avisos claros sobre las intenciones de Marruecos de organizar una entrada masiva en la ciudad autónoma.

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo durante meses un relato distinto que ahora choca de frente con los informes del servicio de inteligencia.

¡Brutal lo de Vicente Vallés dejando por mentiroso al Gobierno Sánchez después de que la desclasificación de los documentos del CNI hayan demostrado que no le dijeron ni la verdad al médico de lo que se estaba perpetrando en Ceuta! pic.twitter.com/oeHVo9DBAx — Luis Rioja (@miescano351) September 10, 2026

Vallés detalló como todos los argumentos de Moncloa para tratar de vender desconocimiento sobre la invasión de Ceuta quedaron devastados:

En los 42 días que han pasado desde el asalto a la frontera de Ceuta, Moncloa ha establecido dos líneas de defensa inamovibles. La primera ha consistido en negar que hubiera aviso alguno sobre la posibilidad de que se produjera un asalto a la frontera. Y la segunda ha sido la de negar contra toda evidencia que Marruecos tenga responsabilidad en lo ocurrido. Hoy, 9 de septiembre de 2026, ya podemos confirmar con datos y con documentos que el Gobierno español no ha dicho la verdad ni sobre lo uno ni sobre lo otro. El CNI sí avisó de que se avecinaba una avalancha de personas y el Gobierno no reforzó la frontera. Pero no solo avisó al Gobierno español, el CNI también avisó a sus colegas de los servicios de inteligencia de Marruecos. Y el gobierno marroquí tampoco reforzó la frontera. Ni el gobierno de España ni el de Marruecos hicieron nada para evitar el asalto. Esto, ya decimos, podemos confirmarlo ahora con documentos que han sido desclasificados por el propio gobierno español. Pero ya lo sabíamos porque las evidencias saltaban a la vista para todos, aunque el presidente del gobierno, inasequible al desaliento, esta misma mañana ha insistido en negar la realidad en la televisión pública.

Para el presentador, el Gobierno Sánchez ha quedado derrotado:

Este documento es una derrota para Moncloa. Es el aviso que el CNI envió el 29 de julio, 24 horas antes del ataque, y no solo al Gobierno, también lo envió a Marruecos. Se dice en este documento con toda claridad que había varias convocatorias para entrar en Ceuta a nado y a través de la valla. Aprovechando la fiesta del trono que tendría ocupados a los policías marroquíes en otras cosas distintas de la propia frontera. Y se especificaba que ese asalto se produciría el 30 de julio, como así fue.

Lo que le sorprende al periodista de Antena 3 Noticias es que aún nadie haya dimitido:

A esta hora de la noche nadie ha dimitido todavía ni por las negligentes actuaciones de los días 30 y 31 de julio, ni sobre las negligentes actuaciones después de aquellos dos días, ni por la evidencia que tenemos hoy de que el Gobierno se ha instalado en un relato falso de forma deliberada, a la vista de los documentos que ha desclasificado el Gobierno. A la vista de los documentos que ha desclasificado el gobierno. Pero Moncloa no se va a mover de su argumentario. A pesar de que esos documentos demuestran que sí hubo avisos y fueron evidentes, para Moncloa no hay ninguna evidencia. Y tan importante como eso, Moncloa insiste en desacreditar al CNI.

Insistió en que Moncloa es una fábrica de mentiras: