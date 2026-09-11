Las 10 Tendencias virales en X este viernes 11 de septiembre de 2026: Vuelta ciclista, Ceuta...

1. DEPORTES

Roglic y Enric Mas lideran la etapa decisiva de la Vuelta

La conversación sobre el ciclista esloveno Primoz Roglic y el español Enric Mas explota desde anoche con la retransmisión de la etapa clave de La Vuelta a España. Usuarios comparten clips de ataques en montaña y analizan el maillot rojo, impulsado por hashtags como #VueltaRTVE10s y menciones constantes a la cobertura de RTVE. El pico coincide con el final de la jornada y reacciones en tiempo real que siguen activas esta mañana.

2. DEPORTES · ENTRETENIMIENTO

#TEM10S y #VueltaRTVE10s acaparan reacciones en directo

El hashtag #TEM10S vinculado al programa de televisión y a la Vuelta concentra miles de menciones desde la retransmisión vespertina de ayer. Espectadores debaten jugadas, caídas y clasificaciones mientras #VueltaRTVE10s suma hilos con resúmenes y memes. La actividad se mantiene alta por la mañana con usuarios que repasan momentos destacados antes de la siguiente etapa.

3. POLÍTICA

Aznar y el debate en El Congreso generan polémica

Las menciones a José María Aznar y al Congreso de los Diputados se disparan desde anoche por declaraciones y votaciones recientes. Usuarios comparten fragmentos de intervenciones y critican o defienden posturas, con picos en hilos que analizan el contexto actual. Cristina Pardo aparece en muchas publicaciones por su cobertura informativa.

4. POLÍTICA

Perelló y el CGPJ en el centro de la atención

El nombre de Perelló junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registra un repunte claro desde la tarde de ayer por noticias judiciales y nombramientos. La conversación incluye críticas y análisis sobre el Poder Judicial, con publicaciones que enlazan a debates en El Congreso y menciones a Felipe González.

5. POLÍTICA

#100MedidasDERMadrid moviliza a la comunidad madrileña

El hashtag #100MedidasDERMadrid estalla desde ayer por la presentación de un paquete de propuestas regionales. Usuarios debaten su viabilidad y comparten infografías, manteniendo la actividad alta esta mañana con reacciones de políticos y ciudadanos.

6. TECNOLOGÍA · ENTRETENIMIENTO

Level 5, Inazuma y novedades de Sony e Insomniac

Level 5 y el universo Inazuma Eleven generan expectación desde anoche por anuncios de juegos y colaboraciones. Sony aparece en hilos sobre consolas y eventos, mientras Insomniac suma menciones por posibles filtraciones o avances en títulos. Metacritic y Xbox también se cuelan en comparativas de usuarios.

7. INTERNACIONAL

Mundial 2030 y la candidatura España-Portugal

La candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial 2030 acumula comentarios desde la tarde de ayer por actualizaciones de la FIFA e Infantino. Usuarios debaten sedes y logística, con picos en publicaciones que comparan infraestructuras.

8. ENTRETENIMIENTO

#LaIslaDeLasTentaciones2 y #LaMesa dominan la noche televisiva

Los realitys y tertulias nocturnas impulsan #LaIslaDeLasTentaciones2 y #LaMesa desde ayer por la noche. Seguidores comparten spoilers y reacciones en tiempo real, manteniendo ambos hashtags entre los más tuiteados esta madrugada.

9. TECNOLOGÍA

AppleEvent y rumores de nuevos dispositivos

El hashtag #AppleEvent registra actividad desde anoche por filtraciones y expectativas sobre el próximo evento de la compañía. Usuarios analizan posibles lanzamientos de iPhone y comparan con competidores como PlayStation o Kojima Productions.

10. SOCIEDAD

Prevención del Suicidio y Día Mundial en el foco

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio suma menciones desde ayer por campañas y testimonios compartidos en X. Usuarios destacan recursos y debates sobre salud mental, con picos en hilos informativos que continúan activos esta mañana.