Alba Carrillo, fichaje estrella de la ‘fosa Séptica’, suelta esta burrada sobre Martínez-Almeida: “De no haber sido alcalde, habría muerto virgen”

Tiene el mismo respeto que pelos en la lengua.

Dicho en cristiano, ninguno.

La comunicadora Alba Carrillo volvió a encender las redes con una afirmación que dejó a más de uno con la boca abierta. Durante su intervención en El Sótano, el espacio que presenta en TEN, la colaboradora soltó una frase que vincula directamente la trayectoria política de José Luis Martínez-Almeida con su vida íntima.

Lo de Alba Carrillo merece un estudio en profundidad. Esta mujer, aparte de encamarse con famosos para poder presumir de petarda mantenida, ¿qué ha hecho de provecho en su vida? Nada. Y ahora se atreve a decir bestialidades contra el alcalde de Madrid. ¡Qué asco de mujer! pic.twitter.com/S4pXAbWDB8 — Luis Rioja (@miescano351) September 11, 2026

Todo empezó por el nombre de los niños

En pleno directo de ‘El Sótano Club’, Carrillo se soltó la melena cuando salió a colación una foto de José Luis Martínez-Almeida con su hijo Lucas. El mismo nombre que tiene el vástago de la propia presentadora.

Lejos de tomárselo con humor, la modelo soltó una ristra de comentarios que han levantado ampollas:

Me sienta fatal. Prefiero que llamen Lucas a los perros que al hijo de Almeida».

Y continuó subiendo el tono:

Lucas es un nombre moderno, es un nombre guay, es de alguien con carácter, no de tener un padre que te puede pegar un mordisco.

Pero lo que realmente ha hecho estallar las redes fue la frase final, sin filtro ni ironía aparente:

Yo, de verdad, en estos temas no puedo tirar de ironía. Yo siempre he dicho en mi núcleo personal que si este hombre no hubiera sido alcalde hubiera muerto virgen.

Dicho y hecho. El clip se viralizó en cuestión de horas y las críticas no se hicieron esperar. Usuarios de todo tipo señalaron la evidente doble vara de medir: si un hombre hubiera dicho algo similar sobre una mujer política o famosa, el linchamiento mediático y social habría sido inmediato. Aquí, en cambio, la barra libre parece estar garantizada cuando el objetivo es un alcalde del PP.

Carrillo, experta en generar polémica desde sus años en Telecinco, TVE y ahora en este circuito de canales menores, ha convertido este tipo de salidas de tono en su marca personal. Mientras se prepara para presentar ‘Fuera de control’ en ‘La Séptima’ junto a Marta Márquez (un magacín de fines de semana que competirá directamente con Fiesta), sigue demostrando que su estilo no ha cambiado: cuanto más grueso, mejor.

El alcalde de Madrid, por su parte, no ha entrado al trapo. Como suele hacer. Mientras la presentadora se dedica a opinar sobre la vida sexual hipotética del alcalde de Madrid, él sigue centrado en gestionar la ciudad. Curiosa prioridad la de algunos.La ‘fosa séptica’ televisiva sigue llenándose. Y Alba Carrillo parece decidida a ser una de sus estrellas más ruidosas.