Otro éxito de Sánchez: la prensa marroquí se cachondea de España a cuenta de Ceuta y la final del Mundial

La ofensiva marroquí para conseguir que la final del Mundial 2030 se celebre en su territorio ha dado un giro del ámbito institucional al sarcasmo en los medios.

Gran parte de la prensa cercana al régimen de Mohamed VI utiliza el fútbol como una forma de reabrir viejas rencillas y poner en ridículo la ambición española, tal como detalla OKDIARIO.

El detonante de esta situación es evidente: la declaración del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, que ha prometido que la final de 2030 “tendrá lugar en Casablanca”, en el futuro Gran Estadio Hassan II, un impresionante recinto aún en construcción en Benslimane, que se proyecta para recibir a unos 115.000 espectadores y se presenta como el posible mayor estadio del mundo.

Mientras tanto, la FIFA insiste en que no hay una sede definida aún y que la decisión se tomará en el momento apropiado, y la RFEF recalca que la competencia sigue abierta, con Madrid como fuerte aspirante.

Ceuta entra en el tablero mediático

Los medios marroquíes al servicio del Palacio no se limitan a analizar aspectos técnicos sobre estadios. Algunos titulares combinan la visita de representantes del fútbol español a Ceuta con los mensajes sobre la “españolidad” de la ciudad, enlazándolo con la pugna por la final del Mundial 2030. La prensa afín acusa a España de “politizar el deporte” y de utilizar Ceuta como un escaparate simbólico mientras aboga porque la final se juegue en suelo español.

Dentro de esta narrativa, Ceuta es presentada como una “ciudad ocupada”, siguiendo un enfoque editorial que vincula el deporte y la cuestión territorial, algo que ya ha sido utilizado anteriormente por medios afines al régimen al referirse a Ceuta y Melilla. El resultado es bastante incómodo: un Mundial que se promueve como símbolo de cooperación entre España, Portugal y Marruecos, y una ofensiva mediática que utiliza el mismo Mundial para alimentar el relato nacionalista marroquí.

Para entender el tono de esa «mofa», es suficiente con observar algunos elementos que se repiten en la prensa marroquí cercana al poder:

Presentan la visita de autoridades españolas a Ceuta como una táctica política.

Sugieren que España muestra una “obsesión” por asegurarse la final.

Representan el debate sobre la sede como un pulso en el que Marruecos ya podría haber obtenido la victoria.

Camp Nou, Bernabéu y Hassan II: fútbol, prestigio y política

La contienda por la final se asienta en los estadios, pero abarca mucho más que el mero deporte. La prensa marroquí establece comparaciones interesadas entre el futuro Gran Estadio Hassan II y templos del fútbol como el Camp Nou y el nuevo Santiago Bernabéu, considerándolos rivales directos y, en ocasiones, menos adecuados para un partido decisivo. El mensaje se vuelve evidente: si el estadio marroquí será más grande y moderno, ¿por qué debería España quedarse con la final?

Desde el lado español, tanto la RFEF como diversos responsables políticos reiteran que la final “debe” disputarse en España, argumentando que el país ofrece condiciones organizativas, logísticas y de proyección internacional superiores. En junio, el presidente de la federación española defendió que España cuenta con “las mejores condiciones” para acoger “el partido más importante del planeta”. La ministra de Deportes señaló en julio que “no hay nada oficial” y que el Gobierno se encuentra trabajando para que la final se celebre en territorio español.

El panorama actual se puede resumir de la siguiente manera:

Mundial 2030 coorganizado por España , Portugal y Marruecos .

, y . Tres partidos iniciales en Uruguay , Argentina y Paraguay , con motivo del centenario.

, y , con motivo del centenario. Sin una sede oficial para la final, con Madrid (Bernabéu), Barcelona (nuevo Camp Nou) y Casablanca (Gran Estadio Hassan II) como principales contendientes.

En este marco, la afirmación de Lekjaa en un acto del Partido Autenticidad y Modernidad —“Benslimane tendrá el honor de recibir la final del Mundial 2030”— se presenta más como un mensaje interno y herramienta electoral que como un anuncio institucional. La FIFA ha desmentido esta información de forma explícita al recordar que no hay decisiones aún.

Movimiento político y guerra de relatos

Fuentes de la RFEF califican la declaración marroquí como un “movimiento político” y mantienen una “máxima tranquilidad”, haciendo hincapié en las reiteradas aclaraciones de la FIFA. Para España, esta es una batalla deportiva y diplomática; mientras que para una parte de la prensa marroquí se presenta como una oportunidad para reforzar la imagen de un país emergente que desafía a un vecino europeo al que considera debilitado.

En esta guerra de relatos:

Marruecos presenta el Gran Estadio Hassan II como un símbolo de modernidad y liderazgo en África.

España reivindica su tradición organizativa y la relevancia histórica de la selección campeona del mundo.

La FIFA intenta mantenerse al margen, reiterando que la decisión se tomará “en su debido momento” y que cualquier promesa anticipada forma parte del ruido.

El trasfondo es evidente: más que un simple encuentro deportivo, la final del Mundial 2030 se ha transformado en un trofeo de prestigio político. Por ello, cada declaración se magnifica, cada visita recibe interpretaciones y cada artículo se convierte en una pieza más de la partida entre Madrid y Casablanca.