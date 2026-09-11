Noche de fuego en Ceuta: 40 chabolas reducidas a cenizas en el Tarajal

Las llamas volvieron a desatarse la madrugada en Ceuta. Un incendio de gran magnitud consumió aproximadamente 40 chabolas situadas cerca de las naves del polígono del Tarajal, donde pernoctan cientos de migrantes en condiciones precarias, según ha adelantado The Objective en su crónica sobre cómo se redujeron a cenizas 40 chabolas de un campamento ilegal en Ceuta, donde habitan numerosos inmigrantes en las cercanías de la frontera del Tarajal.

El fuego, visible desde varios barrios aledaños, forzó la activación de un operativo conjunto compuesto por bomberos, Policía Nacional, Policía Local y tropas militares, que bloquearon los accesos y evacuaron el campamento improvisado en cuestión de minutos. A pesar del intenso incendio y de la rapidez con que el fuego se propagó entre plásticos, maderas y lonas, las autoridades confirmaron que no hubo heridos.

El incendio

El incendio se declaró poco antes de la medianoche en la parte frontal de las naves del Tarajal, donde se agrupa uno de los asentamientos más grandes de migrantes que continúan en Ceuta tras la masiva llegada de finales de julio.

Según el informe de Bomberos y emergencias, las llamas:

Reducen a cenizas entre 40 y 42 chabolas y tiendas improvisadas

y tiendas improvisadas Obligan a evacuar a cientos de personas que se encontraban durmiendo en el asentamiento

que se encontraban durmiendo en el asentamiento Afectan plásticos, restos y varios vehículos cercanos, aunque no dañan las estructuras de las naves industriales

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) requirió cerca de dos horas para controlar el foco principal en el polígono, trabajando con diversas dotaciones y apoyados por fuerzas de seguridad que establecieron un perímetro de seguridad y cerraron la carretera cercana. La prioridad fue impedir que el fuego se propagara a viviendas y colegios colindantes, algo que finalmente se logró.

No obstante, la noche no se limitó a un solo incendio. Entre las 20.00 y la 1.00 de la madrugada, se registraron al menos diez alertas por fuegos en diferentes puntos de la ciudad: vehículos incendiados, contenedores en llamas y un fuego en monte bajo cercano al CETI, que fue sofocado rápidamente. Los bomberos describieron la jornada como “noche terrible”, con intervenciones sucesivas y un ambiente de constante tensión en la ciudad.

Crisis migratoria y clima de tensión

El incendio en el Tarajal no puede analizarse sin considerar el contexto actual de la ciudad. Ceuta vive desde finales de julio una crisis migratoria sostenida tras la llegada de miles de personas por la frontera, que ha dado lugar a campamentos improvisados en áreas como el polígono del Tarajal, el Monte de la Tortuga, El Trampolín y playas como Benítez.

En estos asentamientos, los migrantes levantan chabolas con cartones, palets y plásticos, y recurren a hogueras para cocinar y calentarse. Los servicios de emergencias y organizaciones ecologistas llevan varias semanas alertando sobre el riesgo que suponen estas hogueras en zonas industriales y forestales: una sola chispa puede derivar en un incendio que afecta a viviendas, colegios y espacios naturales.

A medida que la crisis se prolonga, parte de la población local manifiesta su malestar por la situación y la sensación de inseguridad. En las últimas semanas se han registrado protestas, disturbios y episodios de violencia en áreas de asentamientos, con vecinos que han llegado a romper cordones policiales y a incendiar tiendas de campaña en playas como El Trampolín y Benítez. Este clima de confrontación añade un componente explosivo al análisis: cada nuevo incendio se interpreta no solo como un incidente accidental, sino también como un acto que puede poseer una intención, aunque de momento no haya confirmación oficial.

La investigación: hipótesis sobre el origen del fuego

Por el momento, las autoridades no han aclarado si el incendio en el Tarajal fue accidental o intencionado. Los bomberos sugieren que el fuego se inició en la zona del campamento, donde hay múltiples hogueras y materiales altamente inflamables. La experiencia reciente en el Monte de la Tortuga —un incendio con antecedentes vinculados a fogatas en asentamientos irregulares— refuerza la hipótesis de un origen relacionado con el uso del fuego en estos espacios.

Los investigadores están explorando diversas líneas:

Accidente relacionado con una hoguera – Fuego mal apagado o mal gestionado en una zona con plásticos, maderas y basura. – Propagación rápida favorecida por el viento y la acumulación de residuos.

Posible acción deliberada – Anteriores incidentes de vecinos que han incendiado chabolas en otras zonas. – Escalada de tensión y mensajes en redes que intensifican el conflicto entre grupos.

Efecto contagio de una noche con múltiples focos – Contenedores y coches incendiados en distintas áreas de la ciudad. – Un incendio en monte cercano al CETI con características diferentes, pero en el mismo contexto de crisis.

La ausencia de víctimas directas no minimiza la gravedad de lo ocurrido: son decenas de personas las que han vuelto a perderlo todo en un entorno en el que ya vivían al límite, y una ciudad que enfrenta otro capítulo de desconfianza y miedo en su jornada.

¿Quiénes viven en el Tarajal?

El campamento afectado alberga a migrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes y subsaharianos, que quedaron atrapados en la ciudad tras el cierre de la frontera y los dispositivos de contención que siguieron a la gran llegada del verano. No existe un líder claro ni una estructura formal, pero hay cierto núcleo estable de personas que llevan varias semanas en la zona y que han convertido los bajos y alrededores de las naves en su hogar cotidiano.

La mayoría de quienes residían en las chabolas presentan el siguiente perfil:

Varones jóvenes, muchos de ellos entre 18 y 35 años

Algunos menores que se mueven en grupos pequeños y evitan ser identificados

Trayectorias marcadas por intentos previos de llegar a la Península, trabajos informales y estancias intermitentes en el CETI

Los testimonios recogidos por diversos medios revelan un relato simple y desgarrador: “no hay otra opción”. Sin acceso a vivienda ni empleo, con la frontera cerrada o sujeta a controles estrictos, el campamento se convierte en un refugio temporal y en símbolo del limbo administrativo en el que se encuentran. Los incendios, cada vez más frecuentes, intensifican esta situación y alimentan la percepción de que su presencia se ha vuelto un factor de riesgo en la ciudad.