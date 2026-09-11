  • ESP
    España América
Periodismo

'HORIZONTE' (CUATRO)

Tomás Gómez rescata un revelador episodio con Pedro Sánchez que demuestra la falta total de escrúpulos del presidente

El exlíder socialista madrileño desvela en televisión un intento de Pedro Sánchez por desacreditar informaciones sobre sus cobros en Caja Madrid

Tomás Gómez rescata un revelador episodio con Pedro Sánchez que demuestra la falta total de escrúpulos del presidente
Tomás Gómez. Cuatro.
Archivado en: Gobierno de España | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Tomás Gómez

Más información

Tomás Gómez sentencia a Pedro Sánchez por Ceuta y adelanta su estrategia para intentar escapar de la crisis: «Sabe que está achicharrado»

Tomás Gómez sentencia a Pedro Sánchez por Ceuta y adelanta su estrategia para intentar escapar de la crisis: «Sabe que está achicharrado»

Puede parecer una anécdota.

Pero es más que suficiente para entender en toda su magnitud al elemento que reside en La Moncloa.

Tomás Gómez revive en ‘Horizonte’ (Cuatro) un episodio que pone en evidencia la forma de actuar de Pedro Sánchez al frente del PSOE.

El que fuera secretario general de los socialistas madrileños relata cómo, nada más ser elegido líder del partido en 2014, el actual presidente del Gobierno intentó desacreditar una información del diario ‘El Mundo’ sobre cobros percibidos en su etapa en Caja Madrid.

El episodio que desvela Gómez

Tomás Gómez detalla que Sánchez, recién llegado a la secretaría general, optó por calificar de «bulero» al medio que publicaba los datos sobre sus percepciones económicas anteriores. Esta reacción, según el relato, buscaba desviar la atención en lugar de aclarar los hechos. El exdirigente madrileño subraya que el presidente no dudó en atacar la credibilidad de la prensa cuando las informaciones le resultaban incómodas:

Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista mintiendo. Yo me acuerdo que llevaba pocas semanas elegido como secretario general del PSOE en el año 14 y apareció en el Mundo, en el diario ‘El Mundo’, una noticia con aquello de la Caja Madrid, aquella antigua Iker. Pedro Sánchez es consejero de la Caja Madrid y tal, ¿no? Y es verdad que él no era del Consejo de Administración, era de la Asamblea General, con lo cual no cobraban dinero, pero sí cobraba algunas cosas. Y me llama y me dice, «oye, esto hay que desmentirlo». «Pero Pedro, ¿tú has percibido algo de la Asamblea General?» «Yo no he percibido nada y tal, y hay que desmentirlo». Digo, «Pedro, es que tengo aquí tu firma de que sí lo percibiste». Dice, «bueno, entonces no se desmiente, ¿no?»

Lo más grave de todo, tal y como cuenta Gómez, es que ya se da por sentado el hecho de que Sánchez mienta como un bellaco:

Es que eso es lo que la gente no conoce, que yo creo que ya lo va conociendo bastante y le tiene la radiografía hecha. Es un Gobierno que miente, sabe que ya se le considera mentiroso y le da igual, lo da por amortizado. Pero además está desbordado, ¿no? Ellos creen que controlando el relato pueden controlar la situación. Y dicen, desclasifico los informes del CNI y construyo mi relato y voy a conseguir que la gente crea mi relato alternativo a la realidad. Lo que pasa es que le empiezan a fallar las cosas y empieza a pinchar y a hacer aguas por todos los lados. Pedro Sánchez, que siempre ha defendido sus intereses, nos ha puesto en manos de los enemigos del país, de los independentistas, que son enemigos del Estado. Y en este caso, de un país. Un país extranjero que tiene intereses territoriales dentro de la soberanía del Estado español. Y además se ha generado una crisis dentro del propio gobierno.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CLIMATIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]