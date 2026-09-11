Tomás Gómez rescata un revelador episodio con Pedro Sánchez que demuestra la falta total de escrúpulos del presidente

Puede parecer una anécdota.

Pero es más que suficiente para entender en toda su magnitud al elemento que reside en La Moncloa.

Tomás Gómez revive en ‘Horizonte’ (Cuatro) un episodio que pone en evidencia la forma de actuar de Pedro Sánchez al frente del PSOE.

El que fuera secretario general de los socialistas madrileños relata cómo, nada más ser elegido líder del partido en 2014, el actual presidente del Gobierno intentó desacreditar una información del diario ‘El Mundo’ sobre cobros percibidos en su etapa en Caja Madrid.

Siempre es interesante escuchar voces dentro del PSOE que se muestran más que críticos con Pedro Sánchez. Tomás Gómez demuestra que no es un Emiliano García-Page y pone al presidente de vuelta y media contando un episodio más que revelador sobre quién es en verdad el presidente. pic.twitter.com/NBRKIomvhV — Luis Rioja (@miescano351) September 11, 2026

El episodio que desvela Gómez

Tomás Gómez detalla que Sánchez, recién llegado a la secretaría general, optó por calificar de «bulero» al medio que publicaba los datos sobre sus percepciones económicas anteriores. Esta reacción, según el relato, buscaba desviar la atención en lugar de aclarar los hechos. El exdirigente madrileño subraya que el presidente no dudó en atacar la credibilidad de la prensa cuando las informaciones le resultaban incómodas:

Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista mintiendo. Yo me acuerdo que llevaba pocas semanas elegido como secretario general del PSOE en el año 14 y apareció en el Mundo, en el diario ‘El Mundo’, una noticia con aquello de la Caja Madrid, aquella antigua Iker. Pedro Sánchez es consejero de la Caja Madrid y tal, ¿no? Y es verdad que él no era del Consejo de Administración, era de la Asamblea General, con lo cual no cobraban dinero, pero sí cobraba algunas cosas. Y me llama y me dice, «oye, esto hay que desmentirlo». «Pero Pedro, ¿tú has percibido algo de la Asamblea General?» «Yo no he percibido nada y tal, y hay que desmentirlo». Digo, «Pedro, es que tengo aquí tu firma de que sí lo percibiste». Dice, «bueno, entonces no se desmiente, ¿no?»

Lo más grave de todo, tal y como cuenta Gómez, es que ya se da por sentado el hecho de que Sánchez mienta como un bellaco: