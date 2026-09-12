Los 10 temas que agitan Política y Periodismo en España este sábado 12 de septiembre de 2026

1. POLÍTICA · MIGRACIÓN

Vivas carga contra Moncloa por la crisis de Ceuta y agita el tablero nacional

La noche del viernes y la madrugada de este sábado han consolidado en la conversación pública las declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Vivas, denunciando que desde la Moncloa se le pidió que dejara de llamar porque se estaba poniendo «muy pesado» al alertar sobre la presión migratoria previa a una entrada masiva desde Marruecos. Este episodio, difundido ayer y ampliamente recogido hoy por los diarios de referencia, se ha convertido en munición política para la oposición, que acusa al Gobierno de minusvalorar una crisis con derivadas de seguridad y gestión fronteriza. Desde primera hora de esta mañana, tertulias y portadas vinculan la polémica con la estrategia del PP para presionar al Ejecutivo por su política hacia Marruecos y por la gestión de las ciudades autónomas. El caso se entrelaza además con el debate sobre la responsabilidad institucional y la relación entre gobiernos autonómicos y central, abriendo un nuevo frente de desgaste en la agenda política y mediática de este sábado.

2. DEFENSA · POLÍTICA EXTERIOR

Maniobras Atlante 26 en el Estrecho inquietan a Rabat y reavivan el debate sobre la relación con Marruecos

Durante la madrugada de hoy se ha confirmado en la prensa española el despliegue inminente de cazas del Ejército del Aire en el Estrecho, en el marco del ejercicio Atlante 26, previsto entre el 13 y el 18 de septiembre en aguas del sur peninsular. La publicación de los detalles este sábado —tipos de aeronaves, calendario de restricciones al tráfico aéreo y marítimo, y alcance de las maniobras— ha disparado el interés político y mediático por el impacto en la ya delicada relación con Marratco. Los análisis difundidos desde anoche y ampliados esta mañana presentan el ejercicio como una demostración de capacidades en un entorno altamente sensible, donde cada movimiento militar se lee también en clave diplomática. Columnistas y programas de actualidad discuten hoy si el calendario y la dimensión del despliegue buscan solo entrenamiento o envían un mensaje implícito tras las recientes tensiones migratorias y energéticas, situando la política de defensa en el centro del debate público.

3. CIUDADANÍA · POLÍTICA EXTERIOR

El Congreso da un paso histórico hacia la ciudadanía para los saharauis y abre un nuevo frente con Marruecos

Desde ayer al mediodía y hasta primera hora de este sábado, se ha viralizado la aprobación en el Congreso de una iniciativa que acerca la ciudadanía española a decenas de miles de saharauis nacidos cuando España aún administraba el Sáhara Occidental. La votación, respaldada ampliamente el jueves y explicada en profundidad en los diarios digitales desde anoche, se ha instalado hoy en el debate político porque se produce en plena tensión con Marruecos tras la crisis de Ceuta y la reconfiguración de la posición española sobre el Sáhara. El texto, que debe aún pasar por el Senado, reconoce vías aceleradas de nacionalidad y plantea implicaciones en materia de memoria histórica, responsabilidad postcolonial y equilibrios regionales. Esta mañana, partidos de izquierda reivindican la decisión como una reparación largamente esperada, mientras voces críticas alertan de posibles fricciones adicionales con Rabat, convirtiendo el tema en uno de los nudos informativos del día.

4. JUSTICIA · DERECHOS CIVILES

El Supremo paraliza el voto CERA de la ‘ley de nietos’ y desata una tormenta sobre la calidad democrática

Desde la tarde de ayer y durante la noche, ha ganado tracción la resolución del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la conocida como ‘ley de nietos’, lo que afecta al voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por esa vía. Hoy, sábado por la mañana, la polémica estalla en la esfera política: desde IU se acusa al alto tribunal de sumarse a una «campaña de deslegitimación de la democracia», mientras otros actores hablan de inseguridad jurídica y de un golpe a los derechos de la diáspora. Los consulados, según advierten las crónicas publicadas esta madrugada, se enfrentan a un atasco monumental si deben revisar expedientes ya tramitados, con impacto directo en procesos electorales futuros. La medida abre un debate de fondo sobre el papel del Poder Judicial en las reglas del juego democrático y sobre la tensión estructural entre ampliación de derechos y garantías procedimentales.

5. PARTIDOS · IZQUIERDA

Podemos formaliza hoy la candidatura de Irene Montero y busca rearmarse ante 2027

La agenda de este sábado señala como uno de los actos centrales de la jornada la formalización por parte de Podemos de la candidatura de la exministra Irene Montero como cabeza de lista para las elecciones generales de 2027, en un acto en Madrid donde se presentarán las prioridades del programa. Desde anoche, los avances de la prensa han convertido el movimiento en foco de conversación, al interpretarse como un intento de reactivar el espacio morado con un liderazgo reconocible en torno a vivienda, coste de la vida y emergencia climática. Esta mañana, el acto ‘Paz, casa, trabajo’ se sigue en directo por medios y redes, en un contexto de competencia con Sumar y otras fuerzas de izquierda que también mueven ficha en la vuelta del curso político. El protagonismo de Montero reabre además el debate sobre la huella del anterior ciclo de coalición de gobierno y el impacto de las guerras internas en el mapa electoral de la izquierda.

6. PARTIDOS · IZQUIERDA PLURAL

Sumar, IU y BNG sincronizan arranque de curso y pelean por visibilidad en la misma franja informativa

A lo largo de esta mañana, la agenda política de EFE y de varios diarios detalla un encadenado de actos: reunión del grupo coordinador de Movimiento Sumar en Madrid, arranque del curso político de IU en Asturias y Consello Nacional del BNG en Santiago. Estos encuentros, anunciados desde ayer y cubiertos en tiempo real hoy, se solapan en horarios y mensajes, consolidando una narrativa de reordenación del espacio a la izquierda del PSOE. Las intervenciones de las respectivas direcciones —de Antonio Maíllo en IU, de las líderes de Sumar y de la ejecutiva del BNG— buscan fijar posiciones sobre vivienda, empleo y modelo territorial justo cuando Podemos lanza su propia candidatura. La coincidencia de actos en un mismo sábado convierte la fragmentación y posible cooperación futura en asunto central de tertulias matinales y columnas de opinión, con la prensa marcando cada gesto, foto y frase como síntoma del nuevo ecosistema progresista.

7. PARTIDOS · DERECHA

El PP despliega a su dirección en Euskadi y Galicia y refuerza relato sobre juventud y territorio

Las notificaciones de la agenda difundidas anoche y ampliadas este sábado por la mañana sitúan al PP en modo itinerante, con la clausura en Bilbao de la jornada ‘Retos de la juventud vasca’ y un acto en Vigo encabezado por la cúpula popular. Elías Bendodo, Javier De Andrés y Borja Sémper protagonizan hoy declaraciones que la prensa lee en clave de implantación territorial y adaptación del discurso a nuevas generaciones. Estas actividades se cruzan con la ofensiva sobre la gestión de Ceuta y la relación con Marruecos, configurando una estrategia que mezcla presencia institucional en comunidades clave y presión mediática sobre el Gobierno central. La combinación de actos en el País Vasco y Galicia se interpreta, en los análisis publicados esta mañana, como parte del rodaje hacia las elecciones de 2027, con el partido buscando consolidar voto joven y urbano sin perder músculo en sus feudos tradicionales.

8. PERIODISMO · MEDIOS

Portadas de sábado: Ceuta, maniobras en el Estrecho y la batalla por la izquierda dominan titulares

Las ediciones de hoy de los principales diarios —EL PAÍS, EL MUNDO, EL PERIÓDICO, entre otros— publicadas entre anoche y primera hora de la mañana, concentran sus portadas en tres ejes: la crisis política por Ceuta, las maniobras Atlante 26 y la disputa entre Sumar, Podemos e IU. Las cabeceras de referencia han adelantado desde ayer por la noche sus primeras páginas, que hoy se analizan en programas de medios y redes sociales, convirtiendo la propia construcción del relato periodístico en tema de conversación. El enfoque elegido por cada diario —desde el énfasis en la seguridad fronteriza hasta la recomposición de la izquierda— alimenta la discusión sobre líneas editoriales y sobre el papel de la prensa en la escalada de tensión con Marruecos. Esta mañana, newsletters y columnas de opinión revisan las portadas y señalan qué asuntos logran saltar del papel a la agenda política del día.

9. SINDICATOS · POLÍTICA LABORAL

Huelga en Airbus y marcha a Industria ponen el foco en el conflicto laboral en el sector aeroespacial

Entre la tarde de ayer y la mañana de hoy, ha ganado peso informativo la huelga indefinida en Airbus, convocada por UGT, CGT y ÚTIL, con una marcha prevista desde el centro de trabajo en Getafe hasta el Ministerio de Industria en Madrid. La cita, incluida en la agenda de este sábado y seguida por medios económicos y generalistas, conecta reivindicaciones salariales y sociales con la política industrial del Gobierno, en un sector estratégico con fuerte componente tecnológico. Las crónicas publicadas en las últimas horas destacan el impacto potencial en producción y empleo, mientras las tertulias matinales vinculan el conflicto con debates más amplios sobre el modelo de negociación colectiva y el uso político de las huelgas. El recorrido hacia Industria, previsto para hoy, convierte la protesta en imagen del día, con lectura en clave de equilibrio entre inversión pública, contratos de defensa y condiciones laborales.

10. PARTIDOS · FEMINISMO · TERRITORIO

Podemos apuesta por mujeres al frente de las listas de 2027 y alimenta el debate sobre representación

Desde la madrugada de hoy, informaciones de medios regionales y nacionales han destacado la decisión de Podemos de apostar por mujeres para encabezar sus listas electorales de 2027, reforzando la línea marcada por la candidatura de Irene Montero. La noticia, ligada a debates internos ventilados en la prensa durante la noche, se comenta este sábado como una apuesta por reforzar la identidad feminista del partido en un momento de fragmentación del espacio progresista. En comunidades como Baleares, donde el tema aparece en la edición de hoy, se analiza además el encaje de estas decisiones con la política territorial y la selección de perfiles con arraigo local. El foco en la representación femenina interactúa con otros movimientos de la izquierda y con la respuesta del resto de partidos, alimentando una conversación que mezcla estrategia electoral, igualdad y disputa simbólica en la antesala de un ciclo político intenso.