Sólo Mohamed defiende ya al mentiroso marido de Begoña

Antonio R. Naranjo titula su columna de hoy: Solo Marruecos defiende ya a Sánchez.

Este texto, que aparece publicado el 12 de septiembre de 2026 en El Debate, convierte la relación con Rabat en el eje de una crítica política contundente, con Pedro Sánchez acusado de debilidad, cesión y un deterioro institucional notable.

La idea central no es ambigua: el autor argumenta que el presidente se encuentra políticamente aislado y que, en ese aislamiento, la defensa más prominente proviene de Marruecos.

Desde esa premisa, Naranjo conecta la administración de la migración, la seguridad nacional y la interpretación jurídica de ciertos comportamientos del Gobierno, todo ello en un tono combativo y marcadamente descalificador.

La acusación de fondo

El inicio del texto concentra toda la carga política y moral del artículo: “Para vergüenza del PSOE, Mohamed VI salta en defensa de su líder, que es otra manera más de humillar a España”. Con esta afirmación, Naranjo plantea la relación bilateral no como un asunto diplomático, sino como una representación de subordinación.

A partir de ahí, el artículo argumenta que la respuesta del Ejecutivo ante la presión migratoria ha revelado, a juicio del autor, una flaqueza alarmante. “De la cobardía de Sánchez da cuenta el tratamiento como «crisis migratoria» de una invasión violenta”; esta frase resume el núcleo de la denuncia y establece, además, el marco interpretativo de todo el texto: no se habla de una crisis cualquiera, sino de un episodio de choque político y de seguridad.

En esta misma línea, el autor critica al Gobierno por ser más comprensivo con quienes cruzan la frontera que con aquellos que la sufren. La afirmación “la mayor estima por los asaltantes que por los asaltados” condensa su reproche, acompañada de otra dura imagen de confrontación: “la cruel movilización de su ejército de pelotas para repetir machaconamente la idea”. La meta es clara: presentar una maquinaria de propaganda al servicio de una versión oficial que el escriba rechaza de plano.

El pulso con Rabat

La columna agudiza aún más su enfoque sobre Marruecos al abordar el conflicto territorial y el papel del reino alauí en él. “el indecente vacile de Rabat, que siempre ha tenido el mismo plan anexionista con Ceuta y Melilla” introduce una idea de continuidad histórica, donde la política exterior marroquí se pinta como una meta persistente hacia las ciudades autónomas.

El texto también recupera una expresión atribuida al propio presidente para enfatizar su contradicción: “violación de la integridad territorial”. Naranjo presenta esta frase como la única ocasión en la que Sánchez habría pronunciado algo que se asemeja a la verdad del problema subyacente. A continuación, sostiene que el comportamiento del jefe del Ejecutivo podría encajar en delitos relacionados con la traición y la seguridad del Estado.

Artículo 582 del Código Penal : se menciona para vincular la ayuda al enemigo con la entrada en territorio español.

: se menciona para vincular la ayuda al enemigo con la entrada en territorio español. Artículo 584 : se cita en relación con la revelación o el uso de información reservada en perjuicio de la defensa nacional.

: se cita en relación con la revelación o el uso de información reservada en perjuicio de la defensa nacional. Artículo 592: se incluye para señalar relaciones con gobiernos o agentes extranjeros que atenten contra la independencia del Estado.

La deriva jurídica y política

Aquí, el tono del texto se torna más técnico en apariencia, aunque sigue siendo marcadamente opinativo. El autor no solo critica decisiones políticas; busca llevar la discusión al ámbito penal, insinuando que ciertos actos podrían requerir una atención judicial más rigurosa. En este contexto, aparece también la referencia a la jueza María Tardón y a una posible línea de investigación que, en su planteamiento, podría ampliar el foco sobre las relaciones con Marruecos.

La imagen final que emplea es especialmente contundente. Se refiere a un “delegado marroquí” en España y lo describe como una figura servil a los intereses de Mohamed VI. Esta metáfora refuerza la idea de dependencia y pérdida de dignidad nacional, un tema recurrente a lo largo de toda la columna.

Claves de estilo del texto

El artículo utiliza recursos bien conocidos en el columnismo de confrontación:

Hipérbole para transformar la discrepancia política en una máxima denuncia.

para transformar la discrepancia política en una máxima denuncia. Lenguaje penal que traslada la crítica al ámbito de la responsabilidad jurídica.

que traslada la crítica al ámbito de la responsabilidad jurídica. Metáforas de humillación para dramatizar el vínculo con Rabat .

para dramatizar el vínculo con . Polarización entre “asaltados” y “asaltantes”, entre el Estado y la propaganda, entre España y el poder marroquí.

Esta combinación explica el impacto del texto: no busca matizar, sino establecer una interpretación rotunda y definitiva. La columna se percibe como un documento de combate, más interesado en derribar al adversario que en exponer los hechos de forma equilibrada.

Un apunte final sobre el tono

Más allá de la dureza política, el texto revela una estrategia bien calculada: convertir una disputa diplomática en una escena casi teatral, donde cada actor asume un papel definido. Este enfoque intensifica la tensión, amplifica el impacto y permite que la lectura avance como un poderoso alegato.

Narrativamente, la columna opera por acumulación de imágenes, citas y golpes retóricos. Y en este pulso verbal, Antonio R. Naranjo construye una pieza de fuego rápido, donde frontera, soberanía y poder se reducen a un mismo campo de batalla verbal. Entre ironía, denuncia y provocación, la nota deja una sensación persistente de fricción, como si la política exterior solo pudiera contarse a dentelladas.