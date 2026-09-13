Los 10 asuntos que agitan Política y Periodismo en España este domingo 13 de septiembre de 2026: Ceuta, Cataluña, RTVE...

1. POLÍTICA · MIGRACIÓN · RELACIONES EXTERIORES

La crisis de Ceuta se convierte en epicentro de la tensión política entre Gobierno, PP y poderes del Estado

Desde la tarde de ayer sábado y en la madrugada de hoy domingo, la gestión de la emergencia migratoria en Ceuta se ha consolidado como el gran eje del debate político nacional, con más de 2.100 menores migrantes en el sistema de acogida convertido en símbolo de la presión sobre el Ejecutivo. En las últimas 24 horas, miembros del Gobierno han reconocido públicamente tensiones con el Supremo, el CNI y las fuerzas de seguridad, mientras ministros plantean abiertamente si “partes del Estado” trabajan en contra de Pedro Sánchez, alimentando la percepción de crisis institucional. A la vez, el Partido Popular ha aprovechado el pico de atención de ayer por la tarde para presentar un plan en seis puntos que endurece la posición de España frente a Marruecos, reclamando un “reset” de las relaciones bilaterales y acusando a La Moncloa de pasividad ante lo que algunos medios describen como una “ocupación” de la frontera ceutí. Esta mañana, el asunto domina tertulias políticas y portadas digitales, con la migración y la política exterior como marco de una discusión que ya se lee en clave de estabilidad del Gobierno.

2. JUSTICIA · DERECHOS CIVILES · ELECCIONES

El Supremo suspende el voto de miles de nuevos españoles y abre un frente sobre la ‘ley de nietos’

En la noche de ayer y primeras horas de hoy, se ha disparado la repercusión política y mediática de la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho de voto de miles de personas que obtuvieron la nacionalidad bajo la conocida ‘ley de nietos’. La medida, adoptada como respuesta a un supuesto “riesgo real y serio” de fraude electoral sin pruebas concretas, afecta a quienes no puedan acreditar documentalmente ser descendientes de exiliados políticos, ideológicos o religiosos, mientras mantiene el derecho para quienes sí demuestren ese vínculo. Hoy domingo, partidos de distinto signo han comenzado a posicionarse sobre el fallo, que muchos juristas consideran un choque inédito entre poderes del Estado y un precedente delicado a meses vista de posibles convocatorias electorales. La cuestión se cruza con el debate sobre Ceuta, con la garantía de derechos políticos de nuevos ciudadanos en el centro de las columnas de opinión y programas de análisis.

3. POLÍTICA · RELACIONES EXTERIORES · COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Melilla y la presión sobre Sánchez: exigencia de adelanto electoral en plena crisis con Marruecos

En la tarde de ayer sábado, el primer vicepresidente del Gobierno de Melilla y dirigente del PP en la ciudad autónoma exigió públicamente a Pedro Sánchez que adelante las elecciones generales, acusándolo de ser “rehén de Marruecos” y “una carga para España” por su gestión de la crisis migratoria y de la frontera sur. Las declaraciones, recogidas por la prensa nacional anoche, han escalado hoy hasta el debate político estatal, donde se interpretan como una nueva pieza de presión territorial al Ejecutivo en paralelo al conflicto de Ceuta. La acusación de “Gobierno amortizado” y la demanda de disolver las Cortes alimentan desde primera hora de este domingo el discurso de la oposición y se combinan con la creciente inquietud en sectores diplomáticos sobre el equilibrio de la política exterior con Rabat. La agenda política y periodística sitúa así a Melilla como otro foco de la misma fractura: migración, seguridad fronteriza y estabilidad del Gobierno.

4. TELEVISIÓN PÚBLICA · PERIODISMO · CONFLICTO LABORAL

RTVE, en el ojo del huracán: protesta de redactores y ‘Telediario’ sin firmas tras la entrevista a Sánchez

El viernes por la tarde, el ‘Telediario 1’ de TVE se emitió sin firmas de sus redactores como gesto de protesta por la entrevista realizada el miércoles a Pedro Sánchez en el programa ‘Mañaneros 360’, un gesto que se ha convertido entre ayer y hoy en uno de los temas más comentados en el sector mediático. Decenas de trabajadores de RTVE se manifestaron el viernes en Torrespaña y Prado del Rey denunciando “graves hechos”, falta de recursos, exceso de externalización informativa y presión sobre los equipos, y esa movilización ha alimentado desde anoche el debate sobre independencia informativa y control político de la radiotelevisión pública. Este domingo, el conflicto se sigue analizando en columnas de opinión y programas especializados, que lo conectan con otras fracturas internas en la corporación y lo elevan a emblema de la tensión entre poder político y periodismo en España.

5. RADIO PÚBLICA · ÉTICA INFORMATIVA · SINDICALISMO

Expedientes al Consejo de Informativos de RNE y paros anunciados: nuevo pulso dentro de RTVE

A lo largo de ayer sábado se amplificó la noticia de que la dirección de RTVE ha abierto expediente disciplinario a siete de los nueve miembros del Consejo de Informativos de RNE, tras tres informes internos que señalaban falta de rigor y malas prácticas en un programa informativo nocturno. La acusación formal es de acoso laboral, pero la reacción de la plantilla ha sido inmediata: se han convocado paros para mañana lunes 14 de septiembre en toda la corporación, con tres franjas de protestas que se anuncian desde ayer en medios y redes. Hoy domingo, la actualidad política y periodística coloca este choque en la misma línea de tensión que el ‘Telediario’ sin firmas, y convierte a RTVE en un caso de estudio sobre gobernanza de los medios públicos, independencia editorial y protección de los órganos profesionales de control informativo.

6. POLÍTICA TERRITORIAL · INDEPENDENTISMO · EXTREMA DERECHA

Diada catalana marcada por la tensión interna y el auge de Aliança Catalana

Cataluña celebra hoy su Diada en un clima de tensión política que ha ganado peso informativo en las últimas horas, con el auge de Aliança Catalana en el espacio independentista como uno de los vectores que más preocupan a partidos tradicionales y analistas. Desde la mañana de hoy domingo, las crónicas destacan la fragmentación del bloque soberanista, la pugna por capitalizar las movilizaciones y el temor a que el crecimiento de discursos más radicales altere el equilibrio político en la comunidad. Esta situación se entrelaza con el debate nacional sobre la convivencia, el auge de la extrema derecha y el papel de los medios a la hora de amplificar determinados mensajes, lo que convierte la cobertura de la Diada en un termómetro político y mediático de primer orden.

7. POLÍTICA CATALANA · DISCURSO PÚBLICO · ANTIRRACISMO

Salvador Illa reivindica una Cataluña “sin odio” y advierte contra la xenofobia

En su discurso institucional de hoy, coincidiendo con la Diada, el presidente catalán Salvador Illa ha apelado desde primera hora de la mañana a una Cataluña “sin odio”, rechazando la xenofobia y la polarización y subrayando que “nadie es más catalán que nadie”. Sus palabras llegan en pleno debate por el avance de fuerzas como Aliança Catalana y por la tensión entre bloques, y han sido recogidas con rapidez por medios nacionales que las leen como un intento de marcar perfil frente a la crispación. El mensaje se conecta con discusiones periodísticas sobre cómo abordar el discurso de odio en la esfera pública, el papel de la televisión y la radio en la despolarización, y la responsabilidad de los líderes políticos a la hora de fijar marcos para el debate ciudadano.

8. POLÍTICA EXTERIOR · CIUDADANÍA · SÁHARA OCCIDENTAL

Nueva ley de ciudadanía para saharauis: impacto en la relación de España con Marruecos

En la madrugada de hoy se ha consolidado como tema de análisis la aprobación en el Congreso de una ley que abre una vía específica de acceso a la ciudadanía española para saharauis, con un resultado parlamentario de 168 votos a favor y 31 en contra, mientras 145 diputados se abstuvieron. La norma, que ha sido objeto de piezas explicativas y editoriales desde ayer por la tarde, se interpreta en clave geopolítica por su potencial impacto en la compleja relación con Marruecos y el equilibrio de la política de España respecto al Sáhara Occidental. Este domingo, juristas y expertos en internacional participan en debates sobre las implicaciones de la ley, que se suman a la presión que ya generan Ceuta y Melilla y refuerzan la sensación de que la política exterior domina la agenda informativa y la conversación de la jornada.

9. ECONOMÍA · REGULACIÓN · EMPRESAS COTIZADAS

La CNMV suspende la cotización de Ercros tras el cierre de la OPA de Bondalti

Desde ayer por la mañana y durante toda la tarde, la decisión de la CNMV de suspender la cotización de Ercros en Bolsa tras el cierre del plazo de aceptación de la OPA lanzada por Bondalti ha ido ganando terreno en la agenda económica, y hoy domingo sigue presente en análisis de mercado. El supervisor bursátil adoptó la medida el 11 de septiembre para dar tiempo a evaluar los resultados de la oferta, que se cerró a 3,505 euros por acción, y los medios han recogido el impacto para pequeños accionistas y para la estrategia empresarial de la compañía. Aunque se trata de un asunto económico, se filtra en la conversación política por la creciente atención al papel de los reguladores, su independencia y la transparencia en operaciones corporativas que afectan al tejido industrial español.

10. SOCIEDAD · TECNOLOGÍA · USO DE IA

El uso masivo de la IA en España abre debate sobre información, privacidad y trabajo periodístico

Un estudio publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y difundido durante la madrugada y primera hora de la mañana revela que alrededor del 38% de la población en España utiliza de forma regular sistemas de inteligencia artificial generativa, sobre todo para cuestiones personales más que laborales. Esta cifra ha generado desde anoche un intenso debate en medios y columnas sobre cómo la IA está reformulando las rutinas informativas, el consumo de noticias y la manera en que la ciudadanía contrasta datos, con implicaciones directas para el trabajo de periodistas y comunicadores. En paralelo, empresas tecnológicas y plataformas de viajes destacan un fuerte aumento en búsquedas y reservas gestionadas mediante asistentes de IA en los últimos meses, situando a España como uno de los mercados más dinámicos de Europa en esta materia, algo que hoy se discute en clave de oportunidad económica y de riesgo para la protección de datos. El cruce entre tecnología, hábitos informativos y regulación convierte este tema en el hilo que cierra un día donde la política y el periodismo se miran al espejo de un futuro cada vez más digital.