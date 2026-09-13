Las 10 Tendencias virales en X España este domingo 13 de septiembre de 2026: UFC, Vuelta, Madring...

1. DEPORTES · ENTRETENIMIENTO

#UFCHBOMax y #NocheUFC impulsan el interés por las artes marciales

La etiqueta #UFCHBOMax lidera las tendencias desde primera hora de la mañana del domingo, impulsada por la retransmisión de combates de UFC que mantiene a los aficionados conectados con reacciones en directo. Los usuarios destacan knockouts y momentos clave del evento, generando hilos y memes que se multiplican en tiempo real. Jean Silva y McMillen aparecen también en los rankings por su participación en la cartelera, con clips virales que circulan desde anoche.

2. TELEVISIÓN · POLÍTICA

#laSextaXplica y #MalasLenguasN concentran el debate matutino

Los programas de La Sexta generan un pico de menciones desde el sábado por la noche que se mantiene activo este domingo. Los espectadores comentan las intervenciones de los tertulianos y los temas de actualidad tratados, con fragmentos compartidos que alimentan nuevas discusiones. La combinación de política y entretenimiento hace que ambas etiquetas permanezcan en los primeros puestos de los rankings españoles.

3. DEPORTES

#VueltaRTVE12s y Mikel Landa centran la atención ciclista

La cobertura de la Vuelta a España en RTVE mantiene alta la actividad con la etiqueta #VueltaRTVE12s, que acumula menciones desde la etapa del sábado y continúa este domingo con análisis de las clasificaciones. Mikel Landa surge como protagonista por su rendimiento en la carrera, con aficionados compartiendo datos y reacciones en directo sobre su posición en la general. El interés se renueva con cada actualización de la jornada.

4. DEPORTES · FÚTBOL

#RealMadridRayo y Madring generan expectación futbolera

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano activa la etiqueta #RealMadridRayo desde la jornada anterior, con previas y pronósticos que se intensifican este domingo. El proyecto Madring aparece vinculado a noticias sobre infraestructuras deportivas madrileñas, sumando menciones entre los seguidores del fútbol español. Ambos temas se solapan en conversaciones sobre el fin de semana liguero.

5. POLÍTICA

Irene Montero y los jueces marcan el pulso político

Irene Montero concentra menciones por intervenciones recientes que reactivan debates sobre derechos y actualidad parlamentaria, con picos desde el sábado que persisten esta mañana. El término «Jueces» se une a la conversación por resoluciones judiciales que generan opiniones divididas entre los usuarios españoles. La combinación de ambos temas refleja el dinamismo de la agenda política en X.

6. ENTRETENIMIENTO · MÚSICA

Lady Gaga y Güler suman seguidores en redes

Lady Gaga aparece en los rankings por anuncios o publicaciones recientes que reactivan su base de fans en España, con clips y comentarios que circulan desde anoche. Arda Güler, el futbolista, atrae menciones por su rendimiento reciente y rumores de mercado que se mezclan con su popularidad global. Ambos nombres mantienen actividad constante en las últimas horas.

7. DEPORTES · TENIS

Rybakina, Sabalenka y el tenis femenino en auge

Las tenistas Rybakina y Sabalenka generan conversación por torneos en curso o resultados recientes que llegan a los timelines españoles este domingo. Los usuarios comparten highlights y análisis de partidos que mantienen el interés vivo desde la jornada anterior. El tema se suma a otras competiciones deportivas del fin de semana.

8. VIDEOJUEGOS · CULTURA

Diablo V, StarCraft y Blizzcon reactivan la comunidad gamer

El anuncio o filtraciones relacionadas con Diablo V y StarCraft impulsan menciones entre la comunidad de videojuegos, con picos desde el sábado por la noche que continúan este domingo. Blizzcon aparece vinculado a expectativas sobre el evento de Blizzard, generando hilos y especulaciones que se multiplican en tiempo real. El sector gaming muestra un repunte notable en España.

9. FÚTBOL · ACTUALIDAD

Osasuna, Camavinga y Tchouameni en el foco liguero

Equipos como Osasuna y jugadores como Camavinga y Tchouameni concentran menciones por partidos o declaraciones recientes que alimentan el debate futbolero matutino. Las conversaciones se entrelazan con el resto de la jornada liguera y mantienen actividad desde el sábado. El interés por la Primera División sigue alto en la plataforma.

10. MISCELÁNEA · SOCIEDAD

11-S y Diada evocan memoria y actualidad

El 11-S y la Diada generan menciones puntuales por conmemoraciones y reflexiones que coinciden con el calendario de septiembre, activándose en las últimas horas con posts que recuerdan hechos históricos o debates territoriales. Aunque no alcanzan los picos de los grandes eventos deportivos, mantienen presencia en los rankings por su carga simbólica en España.